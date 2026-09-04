Nhã Phương ở tuổi 36

Diễm My 6X ở tuổi trung niênThời trang -
GĐXH - Diễm My 6X - nữ hoàng ảnh lịch một thời ở tuổi trung niên vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng cùng gu thời trang hợp thời.
Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.
GĐXH - Diễm My 6X - nữ hoàng ảnh lịch một thời ở tuổi trung niên vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng cùng gu thời trang hợp thời.
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