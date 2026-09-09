Lâm Bảo Châu làm vedette trong trang phục cưới của NTK Văn Hoàn

"The Thread of Legacy" diễn ra trong khuôn khổ triển lãm cưới "Written for Two", giới thiệu gần 50 thiết kế của NTK Văn Hoàn. Anh là thế hệ thứ ba của nhà may lâu đời Văn Hùng Tailor, cũng là người thực hiện toàn bộ trang phục của "MC quốc dân" Anh Tuấn trong 2 mùa show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Khách mời của chương trình gồm MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang cùng nhiều founder hoạt động trong lĩnh vực wedding planner, decoration, quay chụp, makeup, váy cưới và áo dài.

NTK Văn Hùng và bố cùng các khách mời của chương trình gồm: MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang

Fashionisto Thuận Nguyễn trình diễn với tư cách khách mời danh dự, trưng trổ những bộ suit cổ điển đầy lịch lãm. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu xuất hiện ở vị trí vedette với một thiết kế cách điệu phóng khoáng, đại diện cho làn gió mới trong hành trình cưới của người đàn ông hiện đại.

Màn trình diễn của Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn tạo nên một màn đối thoại thú vị về menswear. Sự khác biệt về tuổi đời, phong cách và cách tiếp cận trang phục khiến hai diện mạo đứng cạnh nhau không tạo cảm giác đối lập mà bổ trợ, như một cuộc giao thoa giữa những giá trị đã làm nên sức sống của vest nam và cách thế hệ mới đang diễn giải lại chúng. Một bên là sự trang trọng của khoảnh khắc quan trọng nhất, một bên là tinh thần cá nhân hóa trong cách mặc Âu phục.





Màn trình diễn của Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn tạo nên một màn đối thoại thú vị về menswear. Sự khác biệt về tuổi đời, phong cách và cách tiếp cận trang phục khiến hai diện mạo đứng cạnh nhau không tạo cảm giác đối lập mà bổ trợ cho nhau.

Nếu Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn là những điểm nhấn trên sàn diễn, thì gần 50 thiết kế của NTK Văn Hoàn đã tạo thành câu chuyện của "The Thread of Legacy". Bộ sưu tập không đi theo cách trình diễn những bộ suit riêng lẻ, mà được xây dựng theo từng thời điểm trong hành trình cưới của một chú rể hiện đại.

Điều này phản ánh khá rõ sự thay đổi của đám cưới những năm gần đây. Một chú rể ngày nay không nhất thiết chỉ có một sự lựa chọn duy nhất cho cả ngày. Khi lễ cưới có thể diễn ra qua nhiều không gian, từ khách sạn, lễ ăn hỏi, tiệc vow ngoài trời đến ballroom và after party, trang phục cũng được chia thành những "look" riêng để phù hợp với từng bối cảnh.

Bộ sưu tập không đi theo cách trình diễn những bộ suit riêng lẻ, mà được xây dựng theo từng thời điểm trong hành trình cưới của một chú rể hiện đại.

Hành trình của bộ sưu tập bắt đầu từ những chiếc áo choàng dành cho thời điểm get ready. Từ một chi tiết tưởng như nằm ngoài phạm vi của suit, Văn Hùng Tailor mở rộng khái niệm về trang phục cưới nam sang cả những khoảnh khắc trước nghi lễ, khi chú rể chuẩn bị cho ngày trọng đại trong không gian khách sạn.

Sau đó, những chiếc jacket lấy cảm hứng từ áo dài xuất hiện cho ngày ăn hỏi. Đây là điểm giao giữa truyền thống và Âu phục, khi tinh thần của áo dài được chuyển hóa vào cấu trúc jacket. Sự lựa chọn này giúp hình ảnh chú rể vẫn giữ được chất menswear nhưng có thêm dấu ấn văn hóa Việt.

Ở những tiệc vow hoặc đám cưới intimate ngoài trời, bộ sưu tập chuyển sang những thiết kế sử dụng chất liệu wool-linen. Len pha đũi đem đến cảm giác nhẹ và tự nhiên hơn so với những chất liệu thường gắn với suit, phù hợp với những không gian có tính thân mật và phóng khoáng hơn. Từ đó, mức độ trang trọng được đẩy lên cao nhất với những bộ tuxedo dành cho tiệc chính.

Sau cao trào của tiệc chính, những thiết kế dành cho after party đưa bộ sưu tập sang một trạng thái trẻ trung hơn. Chú rể lúc này không còn cần duy trì hoàn toàn những quy tắc của trang phục formal mà có thể lựa chọn diện mạo năng động, thoải mái hơn để tiếp tục cuộc vui.

Lâm Bảo Châu là điểm nhấn trên sàn diễn.

Sự phân chia ấy khiến "The Thread of Legacy" vượt ra ngoài khuôn khổ của một bộ sưu tập cưới, mà giống một câu chuyện thời trang được kể theo trình tự thời gian thời gian. Mỗi bộ trang phục có một hoàn cảnh riêng, một mức độ trang trọng riêng và một cách thể hiện riêng. Suit không còn là một món đồ được lựa chọn một lần cho cả ngày cưới, mà trở thành một hệ thống trang phục đi cùng chú rể qua nhiều khoảnh khắc.

Theo NTK Văn Hoàn, sự thay đổi trong cách đầu tư cho hình ảnh của chú rể cũng đang tác động trực tiếp tới thời trang cưới. Nếu trước đây cô dâu thường được chăm chút nhiều hơn trong các bộ ảnh, thì ngày nay chú rể cũng được quan tâm về tóc, makeup, styling và đặc biệt là trang phục. Những chi tiết tưởng nhỏ như màu tất, giày, độ rộng của sơ mi hay cách thắt cravat đều có thể ảnh hưởng đến tổng thể hình ảnh của lễ cưới.

Xem thêm hình ảnh Lâm Bảo Châu và các người mẫu trong "The Thread of Legacy" - Private Fashion Show của NTK Văn Hùng















