'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ý

Hồi đầu tháng 7, Hương Liên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đã đặt bút ký giấy chứng nhận kết hôn với chồng thiếu gia. Tuy nhiên, nàng mẫu chưa hé lộ ngày tổ chức đám cưới khiến fan tò mò.

Mới đây, người đẹp quê Ninh Bình (Hà Nam cũ) bất ngờ khoe video diện váy cưới lộng lẫy khiến nhiều người trầm trồ. Trong video, Hương Liên xuất hiện đầy cuốn hút trong thiết kế váy xanh phản quang ấn tượng, phom dáng bồng bềnh, phủ kín những hạt pha lê lấp lánh, mang đến hiệu ứng chuyển sắc huyền ảo tựa ánh trăng. Điểm nhấn là lớp choàng voan mỏng nhẹ cùng phụ kiện cài tóc đính hoa cầu kỳ, khiến tổng thể trở nên vô cùng lộng lẫy, giúp Hương Liên như bước ra từ miền cổ tích.

Hương Liên khoe ảnh diện váy cưới lộng lẫy.

Tuy nhiên, sau đó phía Hương Liên đăng tải đây là hình ảnh cô làm vedette show ra mắt bộ sưu tập mới của một thương hiệu váy cưới. Người mẫu sinh năm 2002 cũng hé lộ, đây cũng là thương hiệu váy cưới được cô lựa chọn cho ngày trọng đại sắp tới.

Trước đó, sau khi công khai đã đăng ký kết hôn với chú rể Lê Minh Trung, Hương Liên không ngần ngại chia sẻ câu chuyện lần đầu gặp chồng và nên duyên nhờ sự vun vén của hai bên gia đình.

"Em không bao giờ quên trên chuyến bay VN-265 (20h30) vào TP.HCM. Nơi mà tình yêu bắt đầu khi em gặp mẹ và nên duyên với cậu con trai của mẹ. Hạnh phúc của chúng ta là sự vun vén của hai bên gia đình. Lần đầu đón em là khi học xong ở VTV. Lần này đón em ở trường quay VTV cũng là chúng ta, nhưng thành vợ chồng. Anh xin chữ ký một đời", Hương Liên chia sẻ.

Hồi tháng 7, Hương Liên chia sẻ hình ảnh đã đăng ký kết hôn.

Hồi đầu tháng 6, thông tin Hương Liên làm đám hỏi với Minh Trung gây bất ngờ. Trước đám hỏi, cặp đôi hẹn hò kín tiếng, không công khai mối quan hệ.

Đầu tháng 6, Hương Liên và Lê Minh Trung tổ chức lễ ăn hỏi. Thông tin này ít nhiều gây bất ngờ, bởi sau khi xác nhận chia tay Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Tuấn Ngọc, cô khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

"Liên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhân ngày vui của gia đình. Liên xin trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của mình là anh Lê Minh Trung, đang công tác tại một cơ quan nhà nước", Hương Liên viết.

Hương Liên cũng tiết lộ gia thế nhà chồng, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan. Cô và chồng không quen biết từ trước, nhờ duyên được bố mẹ hai bên mở đường, yêu thương. Gia đình Hương Liên bắt đầu chuẩn bị đám cưới từ tháng 5.

Hương Liên cho rằng cô quyết định lên tiếng vì xuất hiện nhiều tin đồn sai sự thật. "Anh ấy không hề có người yêu trước đó như tin đồn và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau. Ngoài ra, cả hai chúng mình đều độc thân", Hương Liên nói.

Hương Liên tên đầy đủ là Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ). Cô được nhiều người biết đến và yêu thích khi tham gia The Face Vietnam 2023. Ngoài chiều cao 1m68, cô có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng "nụ cười triệu view". Sau chương trình, cô tiếp tục phát triển công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 740 nghìn người theo dõi. Cô có nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.