Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Thứ tư, 14:00 12/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Hương Liên - mỹ nhân quê Ninh Bình - vừa công khai diện mạo chồng thiếu gia trong bộ ảnh cưới lung linh. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 7.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 1.'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ý

GĐXH - Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, hình ảnh "dâu hào môn" Hương Liên diện váy cưới lộng lẫy khiến fan trầm trồ.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 2.

Mới đây, người mẫu Hương Liên gây bất ngờ khi tung ra loạt ảnh cưới như cổ tích bên chồng thiếu gia. Trong loạt hình, Hương Liên mặc chiếc váy cưới chất liệu ren dáng cúp ngực. Kèm theo loạt ảnh, Hương Liên chia sẻ: "Hai trái tim hòa cùng nhịp đập".

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 3.

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi Hương Liên công khai hình ảnh "nửa kia" kể từ sau lễ ăn hỏi được tổ chức vào tháng 6 năm nay.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 4.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp như: Á hậu Huyền My, MC Thái Dũng, NTK Đỗ Mạnh Cường,... và fan gửi lời chúc phúc đến cặp đôi, đồng thời trầm trồ diện mạo chú rể.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 5.

Hương Liên làm lễ ăn hỏi vào tháng 6 sau thời gian giấu kín chuyện riêng tư. Sau đó, Hương Liên lên tiếng chia sẻ về gia cảnh chồng sắp cưới. Cô cho biết chồng sắp cưới tên Lê Minh Trung, là một cán bộ đang công tác trong cơ quan nhà nước. Bố chồng là cán bộ quân đội, trong khi mẹ là cán bộ hải quan.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 6.

Tới đầu tháng 7, Hương Liên đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, người mẫu cũng nhớ lại cơ duyên để cô quen biết chồng - trên chuyến máy bay VN-265 vào TP.HCM là nơi mà tình yêu bắt đầu khi cô gặp mẹ chồng tương lai - người "se duyên" của cả hai. "Hạnh phúc của chúng ta là sự vun vén của hai bên gia đình. Lần đầu đón em là khi học xong ở VTV. Lần này đón em ở trường quay VTV cũng là chúng ta, nhưng thành vợ chồng. Anh xin chữ ký một đời", Hương Liên chia sẻ.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 7.

Trong bài đăng mới nhất, nữ người mẫu/diễn viên chia sẻ: "Chỉ chờ người qua là tròn chữ nhà…". Dòng trạng thái khiến fan háo hức chờ thông tin đám cưới của cặp đôi.

Hương Liên lần đầu công khai chồng thiếu gia: Câu chuyện tình yêu cổ tích - Ảnh 8.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ), hiện sống tại Hà Nội. Cô được biết đến với công việc người mẫu tự do, TikToker. Hương Liên gây chú ý qua chương trình The Face nhờ nhan sắc nổi bật, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Hiện tại, cô đang tham gia phim của VFC nhưng thông tin chưa tiết lộ cụ thể.

 

An Khánh
