Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia
GĐXH - Hương Liên - mỹ nhân quê Ninh Bình - vừa công khai diện mạo chồng thiếu gia trong bộ ảnh cưới lung linh. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 7.
Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chínhXem - nghe - đọc - 3 phút trước
GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.
Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH – Đức Châu vào vai Trọng trong "Cách em 1 milimet". Ở phim, anh có style đồng bóng, chính điều đó nhiều người đồn đoán hoặc nghi ngờ về giới tính của anh. Trước việc này, Đức Châu nói gì?
Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầuGiải trí - 3 giờ trước
Hai đêm diễn bùng nổ của "ông hoàng Kpop" G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.
Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhậtGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - MC Mỹ Lan mới đây khiến khán giả choáng ngợp khi khoe quà sinh nhật là một chiếc xe sang có giá trị lớn.
Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với DũngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".
Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hônXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.
Thương Tín từ chối nhận giúp đỡGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.
Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ ngườiCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.
Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương OanhGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2Giải trí
GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.