Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Tới đầu tháng 7, Hương Liên đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, người mẫu cũng nhớ lại cơ duyên để cô quen biết chồng - trên chuyến máy bay VN-265 vào TP.HCM là nơi mà tình yêu bắt đầu khi cô gặp mẹ chồng tương lai - người "se duyên" của cả hai. "Hạnh phúc của chúng ta là sự vun vén của hai bên gia đình. Lần đầu đón em là khi học xong ở VTV. Lần này đón em ở trường quay VTV cũng là chúng ta, nhưng thành vợ chồng. Anh xin chữ ký một đời", Hương Liên chia sẻ.