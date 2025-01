Mỹ nhân 'Sex and the City' 60 tuổi giữ dáng nuột nà nhờ dùng loại máy này trong nhà

Kristin Davis trong phim "Sex and the City" thủ vai Charlotte York, cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Sao phim "Sex and the City" này thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn diễn viên.

Trong diễn biến phim "Sex and the City", nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, cô là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.

Vẻ ngoài trẻ trung năng động của sao phim "Sex and the City".

Trong cuộc sống thường ngày, sao phim "Sex and the City" còn có lối sống lành mạnh và giảm cân khoa học để giữ sắc vóc cân đối. Để có được vẻ ngoài như vậy, Kristin Davis đã sử dụng một loại máy này trong nhà.

Sao phim "Sex and the City" sử dụng máy chạy bộ thay vì tập Aerobic

Khi nhiều người cho rằng tập Aerobic sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, nữ diễn viên lại cho rằng, tập Aerobic cường độ cao dễ dàng khiến cơ bắp trên cơ thể trở nên săn chắc hơn và làm mất đi vẻ đẹp của phụ nữ. Bên cạnh đó, nếu phương pháp này không được áp dụng đúng cách còn có thể gây đau ở chân, khớp mắt cá chân và các bộ phận khác.

Đối với diễn viên Kristin Davis, cách giảm cân trực tiếp và hiệu quả nhất chính là chạy bộ, đây cũng chính là chìa khóa giúp cô giữ được vóc dáng cân đối. Bên cạnh đó, cô tin rằng so với chạy bộ ngoài trời, lượng calo tiêu thụ trên máy chạy bộ có thể ít hơn trong cùng một khoảng thời gian.

Sao phim "Sex and the City" nuột nà ở tuổi 60.

Cô cũng có thể thực hiện các bài tập sức mạnh cánh tay trên máy chạy bộ. Thanh đẩy rèn luyện sức mạnh cánh tay trên máy chạy bộ cho phép người dùng tăng chuyển động của cánh tay trong khi chạy. Từ đó, mỡ thừa trên cánh tay sẽ được loại bỏ và cơ cánh tay cũng trở nên săn chắc hơn.

Nữ diễn viên khuyến cáo các bạn nữ nên sử dụng máy chạy bộ từ 40 - 50 phút/ngày và thực hiện các bài tập giãn cơ thích hợp sau khi tập để ngăn ngừa sự phát triển của các cơ lớn, khiến đường nét trên cơ thể không còn được mềm mại.

Sao phim "Sex and the City": Ăn kiêng không còn là bí quyết giữ dáng

Sao phim "Sex and the City" luôn ủng hộ lối sống lành mạnh. Trên thực tế, khi mới bắt đầu giảm cân, cô cũng áp dụng những phương pháp khắc nghiệt, chẳng hạn như kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá mức sự thèm ăn thường sẽ gây phản tác dụng. Khi không thể kiềm chế được, bạn sẽ ăn nhiều hơn và ngày càng trở nên béo phì.

Do đó, việc ăn kiêng không còn là bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên. Hiện tại, cô không đồng tình với cách giảm cân bằng việc kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống. Vì vậy, khi đột nhiên muốn ăn những món tráng miệng như socola hay kem, thỉnh thoảng cô sẽ "tự thưởng", cho phép cơ thể hấp thụ những loại đồ ăn này.

Để có được vóc dáng như hiện tại, Kristin Davis rất chăm chỉ vận động.

Tuy nhiên, sao phim "Sex and the City" cho rằng cơn thèm ăn cũng cần được kiểm soát một cách có chừng mực. Ví dụ, khi thực sự thèm món kem, cô sẽ chỉ ăn 4 muỗng mỗi lần để thỏa mãn cơn thèm ăn mà không dung nạp vào cơ thể quá nhiều calo. Hơn nữa, sau khi ăn những loại thực phẩm này, cô sẽ tập thể dục để giải phóng lượng mỡ dư thừa và đảm bảo cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể.

Ngoài ra, dù không ăn kiêng, diễn viên Kristin Davis vẫn xây dựng một bộ công thức nấu ăn để duy trì vóc dáng cân đối. Trong chế độ ăn của cô, cá hồi, thịt gà và tôm chủ yếu được kết hợp với salad và trái cây. Nữ diễn viên chú trọng đến việc duy trì sức khỏe tốt, do đó sự đa dạng và cân bằng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn luôn là điều được cô quan tâm.