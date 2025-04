Nam diễn viên mất tích 3 tháng trước khi qua đời ở tuổi 24 là ai?

Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin nam diễn viên Mizuki Itagaki qua đời do tai nạn, hưởng dương 24 tuổi.

Do bệnh tâm lý, Itagaki bỏ nhà đi, mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ cuối tháng 1. Người thân, bạn bè và cảnh sát nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi nhận tin báo tìm thấy thi thể anh ở Tokyo.

"Cậu ấy đã luôn cố gắng trong các hoạt động nghệ thuật với mong muốn mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Gần đây, khi bắt đầu nỗ lực trở lại hoạt động, cậu ấy lại phải kết thúc cuộc đời theo cách như vậy. Chúng tôi tin cậu ấy cũng tiếc nuối. Chúng tôi rất biết ơn nếu mọi người có thể nhớ về Mizuki Itagaki với sự ấm áp và tình cảm dành cho các hoạt động của cậu ấy từ trước đến nay", trích thông cáo từ gia đình.

Mizuki Itagaki. Ảnh: TV Asahi News

Mizuki Itagaki sinh năm 2000 tại Tokyo, Nhật Bản . 10 tuổi, khi trên đường về nhà với mẹ, anh được công ty quản lý Stardust Promotion chiêu mộ làm thành viên của nhóm nhạc thần tượng M!LK.

11 tuổi, Itagaki phát hành MV đầu tay Fujifabric. Năm 2014, anh lấn sân phim ảnh với 1 vai trong phim Dark Gold Ushijima-kun phần 2.

Đến nay, Itagaki góp mặt trong khoảng 30 phim điện ảnh và truyền hình. Các tác phẩm tiêu biểu nhất có: Solomon's Perjury (2015), Shuriken Sentai Ninninger (2015), Moribito: Guardian of the Spirit Season 2 & 3 (2017 - 2018), Girls, Be Lucky (2021), Our Secret Diary (2023)...

Tháng 3/2024, loạt sự cố khó hiểu xảy đến với Mizuki Itagaki. Cụ thể, tài khoản X (trước đây là Twitter) của anh bị xóa, fanclub bị đóng cửa, lý lịch của nam ca sĩ biến mất khỏi trang web của Stardust Promotion. Toàn bộ lịch trình trong năm của anh cũng bị hủy.

Thời gian này, Mizuki Itagaki liên tục có dấu hiệu bất thường khi livestream trò chuyện với người hâm mộ.

Một tháng sau, anh thông báo trên Instagram đã rời công ty quản lý Stardust Promotion nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Không lâu sau, 1 fan chụp được hình ảnh Itagaki Mizuki ngoài đường phố trong trang phục luộm thuộm, đầu cạo trọc, không còn vẻ điển trai quen thuộc trên màn ảnh.





