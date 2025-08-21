Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 23/11 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, qua đó quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập. Người đoạt vương miện sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025 vào tháng 6/2026.

Chia sẻ về mục tiêu tổ chức, Mrs Grand International 2022 Phan Kim Oanh nhấn mạnh: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc".

Thành viên Ban giám khảo (từ trái qua phải) gồm: NSND Nguyễn Hải, NSND Trần Nhượng, NSND Vương Duy Biên, Hoa hậu Phan Kim Oanh (Trưởng BTC), NSƯT Quang Tèo, Vũ Thị Hoa (Mrs Earth International 2024).



Theo hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời để tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại vừa am hiểu, trân trọng các giá trị truyền thống. Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến phong tục, lễ nghi, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Điều kiện dự thi: Thí sinh là nữ công dân Việt Nam, độ tuổi 18-33, có chiều cao từ 1m63 trở lên, tốt nghiệp THPT trở lên. Đặc biệt, thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn nhưng có thể chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, các Hoa hậu: Nguyễn Thị Thưa, Nguyễn Thị Huyên, Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Chia sẻ lý do dàn diễn viên, nghệ sĩ ngồi "ghế nóng" cuộc thi nhan sắc, Phan Kim Oanh (Trưởng BTC) cho hay, dàn Ban giám khảo đều là những nghệ sĩ gạo cội, có sự nghiệp thành công và nhiều kinh nghiệm chấm thi ở các cuộc thi khác. Nghệ sĩ có cái nhìn chính diện hơn, sâu sắc hơn về giá trị chân thiện mỹ của từng thí sinh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và NSƯT Tiến Quang.

NSƯT Tiến Quang cho biết thêm: "Hoa hậu ngoài sắc ra thì phải có trí tuệ. Và trí tuệ thì không thể diễn được. Như bản thân tôi đã có 40 năm trong nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp sẽ giúp tôi chọn ra được những người tài sắc thật sự".

Cuộc thi sẽ có các danh hiệu và giải thưởng gồm: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025; Á hậu 1, Á hậu 2 cùng nhiều giải phụ như Người đẹp Trí tuệ, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn và Người đẹp có gương mặt khả ái. Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khơi dậy tinh thần tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi trái tim Việt Nam.

Do đặc thù địa điểm mang tính biểu tượng văn hóa, ban tổ chức không tổ chức phần thi bikini tại chung kết mà đưa vào một vòng thi phụ riêng, nhằm chọn ra danh hiệu Người đẹp hình thể.

Các vòng thi sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23/11, gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Đêm chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tối 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).