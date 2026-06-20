Nam diễn viên/MC nổi tiếng VTV: Từng là thủ môn Thể Công, giã từ sân cỏ vì lý do bất ngờ, tuổi 42 hôn nhân kín tiếng

Tuấn Tú giã từ sân cỏ tiếc nuối và bất ngờ 'mối duyên' với truyền hình

Khán giả truyền hình quen thuộc với hình ảnh MC, diễn viên Tuấn Tú trên sóng VTV qua hàng loạt bộ phim ăn khách như: Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không?, Người một nhà,... và hiện tại là "Dưới ô cửa sáng đèn".

Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi gắn bó với nghiệp diễn, anh từng có nhiều năm theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp và được đánh giá là một thủ môn triển vọng.

Tuấn Tú trong khi dẫn chương trình truyền hình thực tế "Cầu thủ nhí" từng tâm sự quá khứ từng khoác áo cho đội tuyển trẻ là Câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công khi mới 14-15 tuổi. Bất ngờ hơn nữa, các cựu tuyển thủ như Cao Sỹ Cường, Trần Hải Lâm từng là đồng đội của nam MC.

Anh cho biết, từ nhỏ anh đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng nên thường xuyên cùng bố đến sân Hàng Đẫy, Cột Cờ xem và thực sự muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chính vì đam mê đó, Tuấn Tú từng góp mặt ở vị trí thủ môn trong đội hình của U13 và U15 CLB Hà Nội.

MC Tuấn Tú từng khoác áo U16 Thể Công và cùng đội bóng giành chức vô địch U16 toàn quốc.

Tuấn Tú hiện tại vẫn đam mê bóng đá.

Sau đó, anh chuyển sang đội U16 Thể Công và giúp đội tuyển giành được chức vô địch U16 toàn quốc. "Tôi từng được thử sức ở vị trí tiền đạo và hậu vệ. Nhưng vị trí thủ môn là tôi chơi tốt và ổn định nhất", nam MC nhớ lại.

Những tưởng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến gần khi anh được đôn lên thi đấu ở đội hình U19 Thể Công. Nhưng tại đây cũng là dấu chấm hết của sự nghiệp bóng đá của nam diễn viên "Về nhà đi con" vì đã gặp chấn thương ở bả vai trong lúc thi đấu với đội tuyển trẻ Singapore.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc về bóng đá, Tuấn Tú vẫn không giấu được sự tiếc nuối. Anh từng tâm sự: "Điều đáng tiếc nhất của Tuấn Tú đó chính là không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá hiện tại, thấy mọi người trên sân, trong thâm tâm mình có điều gì đó rất khó chịu và có một chút tiếc nuối. Thực sự rất tiếc, nhưng Tú xem đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời của đời mình".

Tuấn Tú đang tham gia phim giờ vàng "Dưới ô cửa sáng đèn".

Cũng chính vì việc sớm giã giấc mơ "quần đùi áo số" đã đưa Tuấn Tú rẽ ngang sang nghệ thuật và tạo nên dấu ấn riêng ở cả phim truyền hình và MC. Mới đây, trở lại lĩnh vực MC, Tuấn Tú cho biết anh lựa chọn dẫn dắt chương trình cầu thủ nhí như để thắp lại niềm đam mê bóng đá vốn có từ lâu. Anh xem đây như một món quà cho chính mình vì có cơ hội gặp lại những người bạn, những danh thủ nổi tiếng trước đây.

"Gặp lại những đàn anh khi xưa và xem cầu thủ nhí bây giờ, tôi luôn nghĩ nếu mình không gặp chấn thương, có lẽ giờ mình đã trở thành một cầu thủ bóng đá rồi. Tôi hy vọng các em sẽ luôn nuôi dưỡng đam mê của mình, hạn chế những chấn thương để trở thành một cầu thủ giỏi của tương lai", nam MC chia sẻ.

Hôn nhân kín tiếng bên bà xã giỏi giang

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình từ sân cỏ đến màn ảnh, Tuấn Tú còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên vợ giỏi giang, kín tiếng con nhà gia thế.

Nam diễn viên kết hôn năm 2012 với bà xã Thanh Huyền. Suốt nhiều năm qua, Tuấn Tú gần như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Anh từng cho biết cả hai từng chịu không ít áp lực từ những tin đồn thất thiệt xung quanh gia đình. Nam diễn viên khẳng định vợ mình không phải "đại gia" như lời đồn mà là một cán bộ văn phòng bình thường.

Dù thường xuyên đóng cặp với nhiều nữ diễn viên trên màn ảnh, MC Tuấn Tú cho biết vợ luôn thấu hiểu đặc thù công việc của chồng. Nam diễn viên cũng cho biết vợ là người khéo léo, biết vun vén cho gia đình và luôn đồng hành cùng anh trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Hiện vợ chồng Tuấn Tú có hai con trai. Sau nhiều năm lập gia đình, nam diễn viên cho biết cuộc sống của anh khá giản dị. Dù hoạt động nghệ thuật bận rộn, Tuấn Tú luôn ưu tiên gia đình.

Gia đình nhỏ của MC Tuấn Tú.