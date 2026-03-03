Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'

Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao? GĐXH - Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới đây đã tiết lộ hậu trường ở miền Tây rất thú vị. Một chi tiết thú vị khiến Mỹ Tâm ngỡ ngàng là khán giả nhí ở đây không biết cô là ai.

Buổi công chiếu đầu tiên của phim điện ảnh "Tài" đã chính thức diễn ra vào chiều tối 2/3 trong không khí sôi động với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên cùng ê kíp sản xuất.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Mai Tài Phến cho biết, anh đã dành nhiều năm để phát triển nhân vật trung tâm và xây dựng phong cách hành động riêng cho bộ phim. Anh nói: "Tôi đã ấp ủ 3 4 năm cho nhân vật này. Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình và thiết kế tính cách, hoàn cảnh của nhân vật. Tôi tin đã làm gì sẽ phải nhận thành quả hoặc hậu quả.

Tôi tâm huyết nhiều năm rồi. Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Tập luyện mỗi bài mất 10 ngày, tổng cộng mất gần 3 tuần cho các phân đoạn hành động. Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động".

Mỹ Tâm muốn đóng phim nếu có kịch bản hay.

Đạo diễn cũng tiết lộ quá trình làm việc với dàn diễn viên diễn ra thuận lợi khi nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần thực hiện đầu tiên. Đặc biệt, anh dành lời khen cho Mỹ Tâm khi gọi cô là "nữ hoàng one take" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay". Theo chia sẻ của đạo diễn, sự tập trung và khả năng nhập vai nhanh giúp quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ, góp phần giữ được cảm xúc tự nhiên cho từng phân đoạn.

Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc tham gia các cảnh hành động. Cô chia sẻ: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều. Chỉ là lái xe nhẹ nhàng. Nếu Phến có làm phim nữa, tôi cũng không biết có tham gia hay không. Tôi nghĩ vạn sự tùy duyên. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẽ sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm giao lưu cùng báo chí trong buổi cống chiếu phim.

Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và giới truyền thông đã dành sự quan tâm cho tác phẩm. Cô nói thêm: "Tôi cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho bộ phim. Đây không phải là phim hành động, càng không phải phim tình cảm hay nhãn dán nào khác. Đây là câu chuyện của một nhân vật, từng nhân vật xung quanh đều góp phần và tỏa sáng riêng. Tôi muốn làm bộ phim, để làm không lan man, ngắn gọn và xúc tích".

Tại buổi công chiếu, các diễn viên khác cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý. Nghệ sĩ Hạnh Thúy tiết lộ trải nghiệm khi thực hiện phân cảnh khó trong phim. Bà kể: "Cảnh đó nước chỉ ấm nhẹ nhẹ, không quá lạnh. Dù đứng trên bờ, nhìn cửa cống rất siết. Nhưng đội cascadeur đã bảo đảm an toàn rất chặt, tự mình đặt vào vị trí đó trước khi quay".

Diễn viên Hồng Ánh cũng gây chú ý khi nói về vai diễn mang màu sắc mới trong sự nghiệp. Cô cho biết: "Đây có lẽ là lần đầu nhiều khán giả thấy tôi đóng phản diện. Tôi ban đầu nghĩ mình sẽ vào vai lam lũ, nhưng hóa ra lại là một bà trùm chuyên làm những việc phi pháp. Tôi rất hài lòng với sự lột xác này".

Bên cạnh đó, Sỹ Toàn gửi lời cảm ơn đến khán giả và chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho các cảnh hành động: "Tôi xin cám ơn quý vị vì đã dành thời gian cho anh em ekip. Anh em cascadeur cũng chuẩn bị rất kỹ để thực hiện những phân cảnh hành động. Nhờ đó, mức độ hành động cũng rất ấn tượng".

Các diễn viên Vinh Râu và Long Đẹp Trai cũng cho biết quá trình quay phim diễn ra mượt mà với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận sản xuất. Theo họ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bối cảnh, kỹ thuật và diễn xuất đã giúp nhiều phân đoạn đạt hiệu quả như mong muốn.

Hình ảnh Mai Tài Phến thân mật cùng Mỹ Tâm được khán giả ghi lại.

Tại sự kiện, đạo diễn Mai Tài Phến cũng chia sẻ thêm về cách làm việc với diễn viên. Anh nói: "Tôi không cần mô tả quá nhiều với diễn viên. Các anh chị đều làm rất mượt. Tôi chỉ lo lắng ở những phân cảnh hành động. Tôi chỉ hỏi rằng các anh chị em có làm được không, nếu tự tin là vào làm luôn, không cần phải trăn trở gì nữa. Ban đầu, kịch bản chỉ thuần hành động nhưng cũng đã có chỉnh sửa rất nhiều để đến được với bản cuối cùng. Nếu phim đạt mốc trăm tỷ, tôi sẽ cố gắng thực hiện tiếp những dự án tiếp theo".

Những chia sẻ này phần nào cho thấy định hướng của đạo diễn trong việc tạo nên một tác phẩm cân bằng giữa yếu tố hành động và chiều sâu cảm xúc, đồng thời mở ra khả năng phát triển các dự án tiếp theo trong tương lai nếu bộ phim đạt thành công về mặt thương mại.

Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/2026.