Nam Định: 40 trường hợp cán bộ, đảng viên chờ xử lý vi phạm nồng độ cồn, yêu cầu báo cáo về Tỉnh ủy

Theo kết quả rà soát của các cơ quan, tổ chức sau khi Công an tỉnh Nam Định gửi thông báo xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với 78 cán bộ, đảng viên từ năm 2023 đến nay, đã có 21 trường hợp bị phê bình, kiểm điểm; 6 trường hợp hạ thi đua năm; 4 trường hợp khiển trách và 40 trường hợp chờ xử lý, yêu cầu báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2024.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn tỉnh Nam Định đã xử lý gần 18.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 6.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 35%), tăng gần 1.500 trường hợp so với năm 2022, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân.

Làm việc với lãnh đạo các đơn vị có liên quan, Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo tiếp tục thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện các kế hoạch, chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh… nhất là việc thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, cắm chốt điều hòa giao thông của công an các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Công an tỉnh Nam Định tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Mai Văn Nam (SN 1972) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 31/1, tại Km 52+100 Tỉnh lộ 490C (đường bộ ven biển) thuộc thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô với 2 nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều. Hậu quả khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin điều tra, xe ô tô 18A – 17242 do ông Mai Văn Nam (SN 1972), là Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng điều khiển. 2 nữ sinh thiệt mạng gồm cháu Nguyễn Thị Thảo (SN 2008) và Đậu Thị Thảo Chi (SN 2008), cùng trú tại Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do ông Nam điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra, ông Nam có nồng độ cồn trong quá trình điều khiển phương tiện.

Nhiều cán bộ, viên chức vi phạm nồng độ cồn