Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên
Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan công an, do muốn được Ban giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao, Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến công tác kiểm tra tại trường.
Ngày 15/10, Duy lên mạng tải Công văn số 1620/UBND-VX ngày 26/8 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026, sau đó chỉnh sửa nội dung, tạo thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10 với nội dung “kiểm tra thí điểm việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”.
Sau khi “chế” xong văn bản, Duy gửi cho Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thái và nói rằng mình có quan hệ với cấp trên, có thể “can thiệp” để đoàn kiểm tra không đến làm việc tại trường.
Hai ngày sau, Duy tiếp tục tạo ra Công văn số 1921/UBND-VX giả mạo UBND tỉnh Lào Cai, với nội dung “đính chính” công văn trước, khẳng định không kiểm tra Trường THCS Yên Thái.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.
GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
