Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giới
GĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.
Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đối tượng Giàng A Sáng (25 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại bản Tung Chung Vang, xã Dào San, tỉnh Lai Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Trước tình hình trên, đơn vị đã xác lập Chuyên án 0126S để tập trung đấu tranh, với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Biên phòng, Hải quan và các đơn vị chức năng.Quá trình điều tra xác định, nhóm của Giàng A Sáng thường hoạt động từ 2–3 đối tượng, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động; thường mang theo dao nhọn nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.
Các đối tượng lựa chọn khu vực dọc tuyến biên giới có địa hình hiểm trở, đường độc đạo, ít người qua lại, giáp biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thuận lợi cho việc cảnh giới và tẩu thoát.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, Ban Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của các đối tượng.
Đến 17h15 phút ngày 30/1/2026, tại khu vực đường biên giới thuộc địa phận bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, Ban Chuyên án phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Giàng A Sáng cùng một đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, tổng trọng lượng 703,73 gam, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cứ A Lử (20 tuổi, trú tại bản Làng Than, xã Dào San, tỉnh Lai Châu). Tang vật thu giữ thêm gồm 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan.
Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.
