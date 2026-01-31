Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hội
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng
Ngày 30/1, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan Công an, thủ đoạn của 2 người này là dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất”, “xin căn hộ” tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Để thực hiện hành vi, 2 người này chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên, xác nhận chính quyền địa phương, sau đó thu tiền “đặt cọc” và “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng/trường hợp, cam kết sau 3–4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.
Sau khi nhận tiền, cả 2 không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định cả 2 đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại, số tiền được chuyển qua tài khoản trung gian rồi rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Vậy, công dân nào là bị hại của Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên, Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn giải quyết.
