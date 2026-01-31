Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, ngày 30/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm sản xuất của Công ty cổ phần BBB Thăng Long (KCN Nam Thăng Long, Thượng Cát, Hà Nội).

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không có giấy tờ Công ty cổ phần BBB Thăng Long.

Quá trình kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.141 sản phẩm (tương đương 1,5 tấn nguyên liệu) là nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm,… do nước ngoài sản xuất.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ 500kg thịt thành phẩm đã qua sơ chế khi chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan công an, Công ty cổ phần BBB Thăng Long cũng là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng lẩu trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định.