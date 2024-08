Năm học 2023-2024, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục

Năm học 2023-2024, Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện ở các cấp học, ngành học, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết năm học 2023-2024, toàn thành phố có 2.913 trường mầm non, phổ thông, tăng 39 trường so với cùng kỳ năm học trước với gần 2,3 triệu học sinh, gần 130.000 giáo viên.

Kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông của học sinh thành phố năm nay tăng 5 bậc so với năm 2023 (từ vị trí thứ 16 lên vị trí thứ 11) với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,81% (tăng 0,25% so với năm ngoái). Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp của khối giáo dục thường xuyên đạt 99,12%, cao hơn 2,24% so với tỷ lệ tốt nghiệp của giáo dục thường xuyên cả nước, là kết quả cao nhất trong 5 năm qua.

Hà Nội là địa phương có số bài thi điểm 10 nhiều nhất cả nước với 915 điểm 10. Thủ đô cũng là một trong hai địa phương có thí sinh đạt điểm cao nhất, thủ khoa của kỳ thi với tổng số 57,85 điểm.

Trong giáo dục mũi nhọn, học sinh Thủ đô đứng đầu cả nước với 184 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh Giỏi quốc gia, nhiều hơn 43 em so với năm ngoái. Thủ đô cũng có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, đặc biệt là có 2 học sinh giành 2 Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Sinh học và Olympic Hóa học quốc tế.