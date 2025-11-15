Nam NSƯT quen mặt trên phim giờ vàng, sinh sống tại Đà Nẵng, tiết lộ chuyện lên chức ông ở tuổi 57
GĐXH - NSƯT Hoàng Hải nổi tiếng với nhiều vai diễn trên phim giờ vàng, dù có nhiều phim ở miền Bắc nhưng gia đình anh sống chủ yếu ở Đà Nẵng. Ở tuổi hưu, anh miệt mài làm việc và có cuộc sống gia đình êm đềm.
NSƯT Hoàng Hải là ai?
NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, anh nổi tiếng với khán giả màn ảnh nhỏ qua series phim "Cảnh sát hình sự" với vai Trung úy Minh. Sau hơn 20 năm phim phát sóng, mới đây, anh được thăng cấp lên quân hàm Đại tá trong bộ phim cùng thể loại có tên "Tường lửa Tràng An".
Khi chia sẻ về vai diễn trong phim, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ: "Cách đây hơn 20 năm cũng vào vai Trung úy Minh - Đội phó Đội hình sự trong series phim "Cảnh sát hình sự", giờ lên Đại tá trong phim này, chắc cùng phù hợp. Trùng hợp là vai Trung úy Minh cũng gà trống nuôi con, đến phim này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vợ mất, có cô con gái. Sau khi được mời vào vai, cảm nhận là ngày xưa chưa có mạng, chưa có kỹ thuật số, người dân tò mò nên phim rất nổi tiếng. Ra đường là khán giả nhận ra, đi quay là mọi người chào đón, quý mến. Người diễn viên phải thể hiện ra được nhân vật dù đấy là chính diện hay phản diện. Nhiệm vụ chính trị, người nghệ sĩ hay diễn viên là phải khắc họa ra tính cách nhân vật".
Anh cũng nhận định đây là một vai diễn khó nhưng bằng kinh nghiệm và kiên trì tìm tòi đào sâu vai diễn nên nam nghệ sĩ kỳ cựu đã làm tròn vai diễn.
Ngoài vai diễn Trung úy Minh trong "Cảnh sát hình sự", anh còn nổi bật với nhân vật Hải của "Đường đời". Trong phim đó, anh kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Phim được khán giả yêu mến đến mức họ còn nhầm lẫn tên ngoài đời và trong phim.
Nhiều người nghĩ, Hoàng Hải là nghệ sĩ gặp nhiều thành công nhưng kỳ thực anh rất lận đận. Theo lời anh kể, cuối thập niên 1990, lương ít ỏi, anh rời Nhà hát Kịch Hà Nội vào Đà Nẵng loay hoay với đủ nghề. Hoàng Hải học bạn bè buôn bán, thế nhưng "buôn lợn thì lợn chết, buôn lạc với đỗ xanh thì gặp mưa bão, nảy mầm thành giá đỗ". Sau đó, anh chuyển qua lái xe đường dài, đánh hàng xuyên Bắc - Nam. Công việc căng thẳng nhưng có đồng ra đồng vào.
Ngay cả khi đóng phim "Đường đời", NSƯT Hoàng Hải vẫn đang lái xe và không nghĩ mình sẽ nhận vai Hải của đạo diễn Quốc Trọng. Chính sự trải nghiệm trong cuộc đời đã giúp nam nghệ sĩ có được thành công lớn với "Đường đời". Và nhờ đó, anh tiếp tục gắn bó với nghệ thuật dù gặp nhiều trắc trở.
Những năm gần đây, NSƯT Hoàng Hải xuất hiện trên nhiều phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Tuổi thanh xuân, Ngược chiều nước mắt, Đừng bắt em phải quên, Hồ sơ cá sâu, Mặt nạ gương, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đi giữa trời rực rỡ... Vai diễn nào của NSƯT Hoàng Hải cũng khiến khán giả ấn tượng và yêu mến.
NSƯT Hoàng Hải lên chức ông ngoại, ông nội ở tuổi 57
NSƯT Hoàng Hải đóng phim ở miền Bắc là chủ yếu nhưng gia đình anh lại sống ở Đà Nẵng. Chia sẻ với phóng viên, anh nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống và anh cảm thấy hợp khi ở đây. Dù nhiều người khuyên NSƯT Hoàng Hải ra Hà Nội để tiện cho công việc nhưng anh vẫn thích cuộc sống ở thành phố biển miền Trung này. Anh kể trước đây vợ là giáo viên nhưng giờ chị ở nhà thay anh chăm sóc gia đình, thay anh quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ con cái. Nghệ sĩ luôn cảm phục vợ bởi tính nết dịu dàng, chịu thương chịu khó, biết hy sinh vì gia đình.
Trong cuộc trò chuyện nào với báo chí, NSƯT Hoàng Hải cũng hết lời ca ngợi vợ. Với nam nghệ sĩ gạo cội của làng phim, chị chính là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của anh phát triển. Khi được hỏi về việc ai là trụ cột trong gia đình, NSƯT Hoàng Hải cho biết, những việc lớn trong nhà anh lo, còn việc nhỏ hơn thì để vợ quyết. Chính sự nhuần nhuyễn trong việc gia đình đã khiến tổ ấm của anh bình yên và hạnh phúc.
Vợ chồng NSƯT Hoàng Hải có 4 người con, trong đó 2 người con đầu đã yên bề gia thất, ở riêng nhưng sống cùng thành phố với bố mẹ. Anh chị giờ đã có cháu nội, cháu ngoại và tận hưởng cuộc sống lên chức ông, bà.
Còn 2 người con khác, hiện một bạn vào Đại học chuyên ngành Kinh tế, còn một bạn mới học cấp 2. Với anh, việc các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn chính là niềm vui, niềm an ủi ở tuổi hưu. Hiện tại, ngoài đóng phim, NSƯT Hoàng Hải và vợ còn kinh doanh riêng. Công việc phát triển, kinh tế dư giả nên đời sống gia đình ngày càng tốt. Đây cũng là nguồn cảm hứng tích cực giúp anh xử lý tốt nhiều vai diễn khó và phát triển bền vững sự nghiệp diễn xuất của mình.
NSƯT Hoàng Hải kể chuyện các con kết hôn đã ra ở riêng nhưng vẫn ở gần nhà bố mẹ. Clip: Đỗ Quyên
'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của BiênXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Trong tập 22 "Cách em 1 milimet", hé lộ lý do Biên trốn tránh không muốn gặp các bạn và sống bí hiểm là do trước đây sống với ông bố nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập con.
Ban nhạc rock đầu tiên của Việt Nam được biểu diễn tại HollywoodGiải trí - 2 giờ trước
Xuất hiện với trang phục áo dài tại sân khấu huyền thoại Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ), ban nhạc này nhận được nhiều chú ý của khán giả.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đêm nghệ thuật đặc biệt tri ân GS.NSND Trung Kiên đã sẵn sàngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trước đêm nghệ thuật tri ân 'Lời ca còn mãi', nhiều học trò đã dốc sức tập luyện để có một đêm nhạc hay để bày tỏ lòng biết ơn đến người thầy lớn - NSND Trung Kiên.
Hà Việt Dũng: "Vợ nói tôi nên hạn chế đóng cảnh tình cảm"Giải trí - 3 giờ trước
Diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ, mỗi khi nhận phim mới, bà xã thường hỏi về kịch bản. Vợ anh nói giờ con đã lớn, nam diễn viên nên hạn chế đóng những cảnh quá tình cảm.
Lý do Đàm Vĩnh Hưng bán nhà triệu đô đang ởGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đàm Vĩnh Hưng quyết định bán căn biệt thự đang ở vì lý do đặc biệt này.
Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Hơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
'Táo bà' Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống một mình ở trang trại 20.000m2Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - NSND Minh Hằng có sự nghiệp biểu diễn nổi danh cả nước nhưng giờ đây cuộc sống khi về hưu lại trầm lặng sau biến cố gia đình.
Liên tiếp Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà lên tiếng cảnh báo bị mạo danh, luật sư nói gì?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà vừa lên tiếng cảnh báo về việc giả mạo hình ảnh, giọng nói. Khán giả cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
NSƯT Hoàng Hải 'thăng cấp' sau hơn 20 năm đóng Trung úy Minh 'Cảnh sát hình sự'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hoàng Hải sau hơn 20 năm đóng "Cảnh sát hình sự" với hàm Trung úy Công an, giờ trong phim mới anh lên hàm Đại tá.
Con gái ông trùm dùng tiền để 'ép' Chiến tiết lộ thông tin về Thư 'ống bơ'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Con gái ông trùm biết Biên thường xuyên ghé quán thịt xiên của Chiến và nghe loáng thoáng về cái tên "ống bơ" nên đến để "điều tra".
'Táo bà' Minh Hằng tài sắc một thời vạn người mê, khi về hưu sống một mình ở trang trại 20.000m2Giải trí
GĐXH - NSND Minh Hằng có sự nghiệp biểu diễn nổi danh cả nước nhưng giờ đây cuộc sống khi về hưu lại trầm lặng sau biến cố gia đình.