Nam NSƯT quen mặt trên phim giờ vàng, sinh sống tại Đà Nẵng, tiết lộ chuyện lên chức ông ở tuổi 57

NSƯT Hoàng Hải "kể khổ" khi đóng phim chiến tranh Từ những năm tháng làm phim trong hoàn cảnh thiếu thốn, nguy hiểm đến lúc dòng phim này dần trở lại phòng vé hiện đại, các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, Trương Ngọc Ánh, NSƯT Hoàng Hải hay Hồng Ánh đều mang trong mình những trải nghiệm sâu sắc, không thể nào quên.

NSƯT Hoàng Hải là ai?

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, anh nổi tiếng với khán giả màn ảnh nhỏ qua series phim "Cảnh sát hình sự" với vai Trung úy Minh. Sau hơn 20 năm phim phát sóng, mới đây, anh được thăng cấp lên quân hàm Đại tá trong bộ phim cùng thể loại có tên "Tường lửa Tràng An".

Khi chia sẻ về vai diễn trong phim, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ: "Cách đây hơn 20 năm cũng vào vai Trung úy Minh - Đội phó Đội hình sự trong series phim "Cảnh sát hình sự", giờ lên Đại tá trong phim này, chắc cùng phù hợp. Trùng hợp là vai Trung úy Minh cũng gà trống nuôi con, đến phim này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vợ mất, có cô con gái. Sau khi được mời vào vai, cảm nhận là ngày xưa chưa có mạng, chưa có kỹ thuật số, người dân tò mò nên phim rất nổi tiếng. Ra đường là khán giả nhận ra, đi quay là mọi người chào đón, quý mến. Người diễn viên phải thể hiện ra được nhân vật dù đấy là chính diện hay phản diện. Nhiệm vụ chính trị, người nghệ sĩ hay diễn viên là phải khắc họa ra tính cách nhân vật".

NSƯT Hoàng Hải trong phim "Cảnh sát hình sự" cách đây hơn 20 năm.

Anh cũng nhận định đây là một vai diễn khó nhưng bằng kinh nghiệm và kiên trì tìm tòi đào sâu vai diễn nên nam nghệ sĩ kỳ cựu đã làm tròn vai diễn.

Ngoài vai diễn Trung úy Minh trong "Cảnh sát hình sự", anh còn nổi bật với nhân vật Hải của "Đường đời". Trong phim đó, anh kết hợp cùng ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Phim được khán giả yêu mến đến mức họ còn nhầm lẫn tên ngoài đời và trong phim.

Nhiều người nghĩ, Hoàng Hải là nghệ sĩ gặp nhiều thành công nhưng kỳ thực anh rất lận đận. Theo lời anh kể, cuối thập niên 1990, lương ít ỏi, anh rời Nhà hát Kịch Hà Nội vào Đà Nẵng loay hoay với đủ nghề. Hoàng Hải học bạn bè buôn bán, thế nhưng "buôn lợn thì lợn chết, buôn lạc với đỗ xanh thì gặp mưa bão, nảy mầm thành giá đỗ". Sau đó, anh chuyển qua lái xe đường dài, đánh hàng xuyên Bắc - Nam. Công việc căng thẳng nhưng có đồng ra đồng vào.

Ngay cả khi đóng phim "Đường đời", NSƯT Hoàng Hải vẫn đang lái xe và không nghĩ mình sẽ nhận vai Hải của đạo diễn Quốc Trọng. Chính sự trải nghiệm trong cuộc đời đã giúp nam nghệ sĩ có được thành công lớn với "Đường đời". Và nhờ đó, anh tiếp tục gắn bó với nghệ thuật dù gặp nhiều trắc trở.

Hình ảnh NSƯT Hoàng Hải trong phim mới.

Những năm gần đây, NSƯT Hoàng Hải xuất hiện trên nhiều phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Tuổi thanh xuân, Ngược chiều nước mắt, Đừng bắt em phải quên, Hồ sơ cá sâu, Mặt nạ gương, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đi giữa trời rực rỡ... Vai diễn nào của NSƯT Hoàng Hải cũng khiến khán giả ấn tượng và yêu mến.

NSƯT Hoàng Hải lên chức ông ngoại, ông nội ở tuổi 57

NSƯT Hoàng Hải đóng phim ở miền Bắc là chủ yếu nhưng gia đình anh lại sống ở Đà Nẵng. Chia sẻ với phóng viên, anh nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống và anh cảm thấy hợp khi ở đây. Dù nhiều người khuyên NSƯT Hoàng Hải ra Hà Nội để tiện cho công việc nhưng anh vẫn thích cuộc sống ở thành phố biển miền Trung này. Anh kể trước đây vợ là giáo viên nhưng giờ chị ở nhà thay anh chăm sóc gia đình, thay anh quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ con cái. Nghệ sĩ luôn cảm phục vợ bởi tính nết dịu dàng, chịu thương chịu khó, biết hy sinh vì gia đình.

NSƯT Hoàng Hải và vợ.

Trong cuộc trò chuyện nào với báo chí, NSƯT Hoàng Hải cũng hết lời ca ngợi vợ. Với nam nghệ sĩ gạo cội của làng phim, chị chính là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của anh phát triển. Khi được hỏi về việc ai là trụ cột trong gia đình, NSƯT Hoàng Hải cho biết, những việc lớn trong nhà anh lo, còn việc nhỏ hơn thì để vợ quyết. Chính sự nhuần nhuyễn trong việc gia đình đã khiến tổ ấm của anh bình yên và hạnh phúc.

Vợ chồng NSƯT Hoàng Hải có 4 người con, trong đó 2 người con đầu đã yên bề gia thất, ở riêng nhưng sống cùng thành phố với bố mẹ. Anh chị giờ đã có cháu nội, cháu ngoại và tận hưởng cuộc sống lên chức ông, bà.

NSƯT Hoàng Hải đã lên chức ông ngoại, ông nội.

Còn 2 người con khác, hiện một bạn vào Đại học chuyên ngành Kinh tế, còn một bạn mới học cấp 2. Với anh, việc các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn chính là niềm vui, niềm an ủi ở tuổi hưu. Hiện tại, ngoài đóng phim, NSƯT Hoàng Hải và vợ còn kinh doanh riêng. Công việc phát triển, kinh tế dư giả nên đời sống gia đình ngày càng tốt. Đây cũng là nguồn cảm hứng tích cực giúp anh xử lý tốt nhiều vai diễn khó và phát triển bền vững sự nghiệp diễn xuất của mình.



NSƯT Hoàng Hải kể chuyện các con kết hôn đã ra ở riêng nhưng vẫn ở gần nhà bố mẹ. Clip: Đỗ Quyên