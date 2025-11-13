Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người
GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ngày 13/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung D. (SN 2008, hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn).
D. bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, vào tối ngày 7/10, D. đã giao chiếc xe mô tô BKS 24V1-239.XX của mình cho bạn là Đỗ Mạnh D. (SN 2010, học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Văn Bàn) mượn để đi đón bạn.
Đáng nói, Đỗ Mạnh D. tại thời điểm điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi theo quy định của pháp luật để được lái xe mô tô. Khi điều khiển xe đến khu vực thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, Đỗ Mạnh D. chở theo Hoàng Nam C. (SN 2010, trú tại xã Minh Lương), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông đã bị ngã xe.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến Hoàng Nam C. bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó 3 ngày (ngày 10/10/2025).
Xét tính chất vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định Hoàng Trung D. (SN 2008) đã đủ 16 tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tống đạt các quyết định khởi tố đã được thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ bị can.
Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
Đối với người trực tiếp gây ra tai nạn là Đỗ Mạnh D., do chưa đủ 16 tuổi nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, em D. sẽ bị xem xét xử lý bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và chính các em học sinh. Chỉ một phút thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý, hoặc một hành động "vô tư" vi phạm Luật Giao thông có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và không thể cứu vãn – người mất mạng, người vướng vòng lao lý.
Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/thángPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.
Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền ánPháp luật - 14 giờ trước
Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.
Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giớiPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.
Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.
Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.
Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.
Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11Pháp luật - 1 ngày trước
Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùngPháp luật
GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.