Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Thứ năm, 11:27 13/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 13/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung D. (SN 2008, hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn).

D. bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Nam sinh lớp 11 bị khởi tố vì giao xe cho bạn gây tai nạn chết người - Ảnh 1.

Nam sinh cùng phụ huynh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, vào tối ngày 7/10, D. đã giao chiếc xe mô tô BKS 24V1-239.XX của mình cho bạn là Đỗ Mạnh D. (SN 2010, học sinh Trung tâm GDNN – GDTX Văn Bàn) mượn để đi đón bạn.

Đáng nói, Đỗ Mạnh D. tại thời điểm điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi theo quy định của pháp luật để được lái xe mô tô. Khi điều khiển xe đến khu vực thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, Đỗ Mạnh D. chở theo Hoàng Nam C. (SN 2010, trú tại xã Minh Lương), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông đã bị ngã xe.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến Hoàng Nam C. bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó 3 ngày (ngày 10/10/2025).

Xét tính chất vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định Hoàng Trung D. (SN 2008) đã đủ 16 tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tống đạt các quyết định khởi tố đã được thực hiện dưới sự chứng kiến của mẹ bị can.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Đối với người trực tiếp gây ra tai nạn là Đỗ Mạnh D., do chưa đủ 16 tuổi nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, em D. sẽ bị xem xét xử lý bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và chính các em học sinh. Chỉ một phút thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý, hoặc một hành động "vô tư" vi phạm Luật Giao thông có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và không thể cứu vãn – người mất mạng, người vướng vòng lao lý.

Bị khởi tố vì cho người khác mượn xe không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn

GĐXH - Sau khi Đỗ Văn Toàn cho P.T.B mượn xe máy, người này đã tham gia lưu thông trên đường và xảy ra tai nạn làm một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, P.T.B được xác định không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.

Trung Sơn
