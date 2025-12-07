Nam thần màn ảnh thập niên 90 ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chờ đợi ngày tìm được cô dâu đúng ý

Tài tử nổi tiếng thập niên 90, từng được so sánh với Lý Hùng giờ ra sao? Nổi tiếng từ thập niên 1990, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Hữu Nghĩa, nam diễn viên này hiện 63 tuổi, tóc điểm bạc với dung mạo in dấu vết thời gian.

Lý Hùng U60 vẫn cống hiến cho nghệ thuật

Lý Hùng mới đây trở lại với khán giả khi vào phim "Phòng trọ ma bầu". Sau phim "Hy sinh đời trai" (2015), giờ đây người yêu phim truyền hình mới được gặp lại anh. Trong phim" Phòng trọ ma bầu", Lý Hùng vào vai một doanh nhân trung niên hào hoa, thích lui tới các quán bar để gặp gỡ, làm quen các cô gái trẻ. Trái ngược vẻ ngoài đạo mạo, nhân vật lộ bản chất là 1 gã đàn ông vô trách nhiệm, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người tình khi yêu cầu họ phá thai.

Khi nhận kịch bản từ đạo diễn Ngụy Minh Khang, tài tử màn ảnh Việt thập niên 90 bị thuyết phục về nội dung phim nên nhận lời mời. Ngoài diễn xuất, diễn viên còn đảm nhiệm vị trí giám khảo casting và cố vấn nội dung cho dự án.

Lý Hùng trên sàn diễn sân khấu trong một sự kiện gần đây.

Trước màn trở lại này, khán giả lại nhớ về Lý Hùng với hình ảnh hào hoa của thập niên 90. Thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1969 là cái tên đình đám nhất nhì màn ảnh và thường được mời sánh đôi cùng dàn người đẹp như Diễm Hương, Y Phụng...

Sự nghiệp lên như "diều gặp gió", Lý Hùng nhanh chóng trở thành "ông hoàng màn bạc". Thời đỉnh cao, anh đóng hàng trăm bộ phim. Nam tài tử được xem là "bảo chứng phòng vé" khi phim nào ra rạp cũng được khán giả ùn ùn đi xem, mỗi ngày có thể chiếu đến mười mấy suất

Thậm chí, Lý Hùng còn được Guinness Việt ghi nhận là nam diễn viên của Việt Nam đóng vai chính nhiều nhất. Anh cũng là "nam diễn viên cát-xê cao nhất Việt Nam" thời ấy.

Lý Hùng những năm gần đây ít tham gia phim ảnh.

Theo Lý Hùng, khi sung sức, anh chạy show liên tục, cao điểm một năm có thể tham gia cả chục phim. Cát-xê một phim chiếu rạp của nam tài tử ngày ấy tính ra bằng mấy chục cây vàng. Những năm qua, Lý Hùng không còn đóng phim. Dù vẫn nhận được nhiều lời mời từ các dự án điện ảnh và truyền hình, nhưng anh chưa hứng thú vì chưa gặp được vai diễn phù hợp. Mãi thời gian gần đây, Lý Hùng mới chịu trở lại màn ảnh.

Lý Hùng muốn có một đám cưới với cô dâu đúng ý

Là người đàn ông có đủ danh tiếng lẫn tiền bạc nhưng Lý Hùng lại không quá chú trọng chuyện kết hôn. Thập niên 90 hay bây giờ, anh vẫn là quý ông đẹp trai tiền nhiều, bóng hồng không thiếu nhưng Lý Hùng không ép bản thân phải tìm đến một người phụ nữ nào. Anh cho rằng mọi thứ là nhân duyên.

Lý Hùng tuổi trung niên thích tập luyện thể thao để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài lý do nhân duyên, nguyên nhân nữa khiến Lý Hùng không chịu lấy vợ là do anh cuồng công việc. Phần lớn thời gian, nam diễn viên đều dành cho công việc. Tuy không còn "chạy sô" đóng phim nhiều như trước song anh vẫn bận bịu với đủ thứ việc ngoài phim ảnh, từ ca hát đến tham gia các chương trình gameshow, tham dự các sự kiện, hoạt động quảng cáo. Với anh thì sự bận rộn đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao khiến anh không cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình.

Không chỉ do duyên, do bận công việc, Lý Hùng còn là người đàn ông khá kỹ tính. Anh muốn cưới một người phụ nữ có tính cách giống như mẹ của mình – một người sống hết mình vì chồng con, lo toan vun vén gia đình và đặc biệt rất thấu hiểu, chia sẻ với sự bận rộn của chồng nên không bao giờ ghen. Vì vậy nên đến tận bây giờ, Lý Hùng ngoài 50 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ. Anh còn muốn em gái cũng "ở vậy" để chăm sóc mẹ già.

Mới đây, khi chia sẻ với truyền thông về việc lấy vợ, Lý Hùng cho biết anh cũng mong 1 ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Anh còn dí dỏm nói rằng bản thân không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng không sao.

Lý Hùng cùng mẹ và em gái tham gia hoạt động thiện nguyện.

Hiện tại, Lý Hùng tập trung cho bản thân. Anh chăm chỉ tập luyện thể thao, chơi chim và dành thời gian chăm sóc cho gia đình.