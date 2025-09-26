Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt nam thanh niên 29 tuổi 7,5 triệu đồng vì đã chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ công an.
Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.Q (SN 1996, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với số tiền 7,5 triệu đồng.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công văn số 2973 ngày 3/9/2025 của Thanh tra Bộ về việc xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp xác minh.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định N.A.Q là chủ thuê bao số điện thoại 0762749451, đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định.
Q đã dùng số điện thoại trên để đăng ký vay nợ tài chính qua ứng dụng. Khi đến hạn trả nợ nhưng không có khả năng thanh toán, đối tượng liên tục bị nhiều số điện thoại gọi đến đe dọa, gây áp lực.
Lúc 20 giờ 44 phút ngày 23/8/2025, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, Q đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân sang số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an.
Ngày 12/9/2025, Công an TP Đà Nẵng mời Q làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Hình ảnh thu thập từ điện thoại cũng cho thấy Q đã thực hiện việc chuyển cuộc gọi về đường dây nóng.
Cơ quan công an khuyến cáo, việc chuyển cuộc gọi đòi nợ đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an là hành vi vi phạm pháp luật, thuộc nhóm "thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý".
Hành vi này làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo của đường dây nóng Bộ Công an. Hành vi này có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng với tổ chức; từ 5-10 triệu đồng với cá nhân theo điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 và Nghị định 14/2022.
