Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu

Thứ tư, 19:39 24/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Tại cơ quan công an, ông P.V.M đã thừa nhận hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị phát hiện tài khoản Facebook tên "Minh Anh", có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an thành phố trong công tác phòng chống ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, làm rõ và tiến hành triệu tập ông P.V.M (trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Công dân này là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook và viết bình luận có nội dung vi phạm nêu trên.

Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu - Ảnh 1.

Công dân P.V.M tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, P.V.M đã thừa nhận hành vi viết bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật. Cùng với đó, tự nguyện xóa bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, hành vi viết, đăng tải thông tin, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.M. với số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
