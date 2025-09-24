Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu
GĐXH - Tại cơ quan công an, ông P.V.M đã thừa nhận hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật.
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị phát hiện tài khoản Facebook tên "Minh Anh", có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an thành phố trong công tác phòng chống ma túy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, làm rõ và tiến hành triệu tập ông P.V.M (trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Công dân này là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook và viết bình luận có nội dung vi phạm nêu trên.
Tại cơ quan công an, P.V.M đã thừa nhận hành vi viết bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật. Cùng với đó, tự nguyện xóa bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.
Theo cơ quan công an, hành vi viết, đăng tải thông tin, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.M. với số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sótĐời sống - 3 giờ trước
“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.
Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thươngThời sự - 4 giờ trước
Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.
Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quânThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.
Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông LamXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Thi thể có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.
Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luậtPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.
Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú DiễnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mớiThời sự - 5 giờ trước
Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.
Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấmPháp luật - 5 giờ trước
Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.
Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sứcĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi bước sang mùa đông năm 2025 sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác và thăng tiến. Nhờ đó, con đường kiếm tiền trở nên thuận lợi, sự nghiệp thêm phần hanh thông.
Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng NinhXã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Cùng với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, thì các gói ưu đãi kích cầu được cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đồng loạt thực hiện như: Giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm... để hút khách du lịch.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.