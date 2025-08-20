Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhi D.K.L (21 tháng tuổi, thường trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, li bì.
Qua lời kể của gia đình, tối ngày vào viện hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ kêu và phát hiện cạnh trẻ đang có một con rắn màu sọc đen trắng (nghi là loại rắn độc cạp nia) bò ngang qua. Gia đình nghi ngờ cháu bị rắn cắn nên đã kiểm tra nhưng không rõ vết cắn, sau đó khoảng 3 tiếng trẻ đã xuất hiện tình trạng lơ mơ, khó thở, được đưa đi cấp cứu tại TTYT Bình Liêu, đặt nội khí quản chuyển Bệnh viện Sản Nhi tiếp tục điều trị.
Trẻ vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, PXAS âm tính, suy hô hấp, ngón chân cái bên trái của trẻ có một chấm nốt rất nhỏ, xét nghiệm có tình trạng hạ Natri máu, được chẩn đoán: Suy hô hấp/ Hôn mê/ Theo dõi rắn cạp nia cắn. Trẻ được hội chẩn liên khoa , điều trị với phác đồ hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt.
Sau 15 ngày nỗ lực điều trị, chăm sóc của các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trẻ đã có tiến triển, hồi phục và phản xạ tốt, đến nay đã tự chơi đùa và vừa được xuất viện.
Theo BSCKI. Ân Hoàng Yến- Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Rắn cạp nia là một trong những loại rắn độc và phổ biến tại Việt Nam, người bị rắn cạp nia cắn tại chỗ vết cắn thường không có dấu hiệu gì, đôi khi chỉ thấy 2 vết móc nhỏ như đầu kim, rất dễ bỏ sót chẩn đoán.
Khi bị rắn cạp nia cắn thường xuất hiện những tình trạng liệt cơ toàn thân, gây suy hô hấp nhanh chóng, đồng tử giãn tối đa. Giống như trường hợp của bệnh nhân D.K.L, trẻ lại rất nhỏ tuổi, nếu không kịp thời phát hiện và điều trị tích cực kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong cao.
Đề phòng tai nạn rắn cắn
Bác sĩ cho biết người dân cũng cần chú ý một số lưu ý sau để phòng tránh bị rắn cắn:
– Các loài rắn thường sống ở những nơi ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm, đống đổ nát, hoặc gần các nguồn nước, nên tránh xa những khu vực có khả năng có rắn, đặc biệt là những nơi ẩm ướt, tối tăm và có nhiều bụi rậm.
– Khi đi vào những khu vực này, hãy mặc đồ bảo hộ như quần dài, ủng, và sử dụng gậy để dò đường.
– Nếu gặp rắn, hãy giữ khoảng cách và không chọc phá nó, vì rắn có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.
– Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ các đống đổ nát, bụi rậm, và các nơi có thể là chỗ trú ẩn của rắn
Cách xử lý khi bị rắn cắn
Nếu gặp trường hợp bị rắn cắn: hãy cố gắng giữ bình tĩnh, băng bó vết cắn bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian, tự chữa trị tại nhà, hoặc cố gắng bắt hoặc giết rắn.
"Người mẹ nghị lực Ngô Thanh Vân”: Mang thai ở tuổi 46 và tuyên ngôn “chưa bao giờ là trễ để được làm mẹ”Mẹ và bé - 1 tuần trước
Ngay cả khi các chuyên gia y tế khuyến cáo độ tuổi sinh học tốt nhất để làm mẹ là trước 35 thì Ngô Thanh Vân lần đầu mãn nguyện làm mẹ ở tuổi 46, minh chứng cho việc phụ nữ có quyền tự chủ trong mọi quyết định của mình.
Chơi vật tay với bạn, thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị gãy xươngMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Trong lúc chơi vật tay với bạn, một tiếng rắc vang lên, kèm theo cảm giác đau dữ dội ở cánh tay phải và biểu hiện biến dạng rõ rệt.
Người phụ nữ 34 tuổi ở TPHCM mang khối u buồng trứng nặng 20,5kgMẹ và bé - 2 tuần trước
SKĐS - Nghĩ chỉ béo bình thường, người phụ nữ bất ngờ khi mang trong mình khối u buồng trứng nặng 20,5kg, bụng to hơn phụ nữ mang tam thai sắp sinh.
Cháu bé 3 tuổi ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãnMẹ và bé - 2 tuần trước
Một cháu bé 3 tuổi ở xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê do hóc quả nhãn.
Bé 5 tuổi phát hiện có nang thực quản đôi từ dấu hiệu nhiều trẻ mắc phải nhưng dễ bị bỏ quaMẹ và bé - 4 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhi bị nang thực quản đôi được gia đình đưa đến khám trong tình trạng khó nuốt nên lười ăn dẫn đến sụt cân, bụng chướng, tưởng bị giun sán nên cho uống thuốc sổ nhưng không khỏi.
Cô gái 25 tuổi xinh đẹp bất ngờ phát hiện ung thư vú từ 2 dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiMẹ và bé - 4 tuần trước
GĐXH - Cô gái trẻ phát hiện ung thư vú khi bắt đầu từ những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài và đau nhức xương...
Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổMẹ và bé - 4 tuần trước
Nhiều phụ huynh, chỉ vì lo con còi cọc, biếng ăn, hay nghe lời truyền tai trên mạng xã hội mà vội vàng tìm mua đủ loại thuốc bổ mà không hề hay con mình có thể đối mặt với những ảnh hưởng sức khỏe.
Bộ Y tế vào cuộc vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh đập, ném vào tường ở trường mầm nonMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH – Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành tại Trường Mầm non Gia Thụy, ngày 11/7, Cục Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh về vụ việc này.
Bà bầu 26 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện bị cường giáp thai kỳ từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Thai phụ bị cường giáp thoáng qua đến khám với triệu chứng nôn nghén nhiều, gầy sụt 2kg/ 2 tháng, hồi hộp trống ngực…
6 dấu hiệu 'thầm lặng' cảnh báo học sinh đang thiếu hụt dinh dưỡngMẹ và bé - 1 tháng trước
Thiếu hụt dinh dưỡng ở học sinh là tình trạng phổ biến nhưng lại thường bị bỏ qua, do các dấu hiệu thường không rõ ràng, diễn tiến âm thầm. Nếu không được nhận diện và can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
Cô gái 25 tuổi xinh đẹp bất ngờ phát hiện ung thư vú từ 2 dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiMẹ và bé
GĐXH - Cô gái trẻ phát hiện ung thư vú khi bắt đầu từ những dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài và đau nhức xương...