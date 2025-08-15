Không biết bị đái tháo đường, người đàn ông nhập viện với biến chứng nặng
GĐXH - Tại bệnh viện, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.
Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nhập viện trong tình trạng tăng đường huyết và ceton niệu dương tính.
Theo đó, bệnh nhân H.V.N (nam, 51 tuổi, ở Hà Nội) có tiền sử bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm và để lại di chứng yếu nửa người phải và rối loạn ngôn ngữ. Tuy nhiên, bệnh nhân không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, chỉ dùng thuốc một năm sau đó tự ý ngừng thuốc.
Trước đây, bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày (trung bình 1 bao thuốc và 200ml rượu/ngày) liên tục trong 20 năm. Bệnh nhân chỉ bỏ hoàn toàn thói quen sinh hoạt không lành mạnh này sau khi đột quỵ xảy ra.
Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy người mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều. Bệnh nhân đã được gia đình đưa đi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội.
Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Nhiễm toan ceton do đái tháo đường - Tăng huyết áp - Xuất huyết não di chứng yếu 1/2 người phải, được bù dịch và dùng insulin trước khi chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng nói khó. Huyết áp 120/70 mmHg, mạch 80 lần/phút. Bệnh nhân yếu nửa người phải cơ lực 3/5, giảm phản xạ gân xương, đường huyết đo được là 20,4 mmol/L, HbA1C: 11,3 %, ure: 18,2 mmol/l; cre: 133 µmol/l .
ThS.BS Bùi Mạnh Tiến – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: Các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.
Cận lâm sàng ghi nhận điện tim bình thường, X-quang ngực và siêu âm ổ bụng không có bất thường, chức năng tim bảo tồn với EF 63%. Ngoài ra bệnh nhân đã được làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán phân loại đái tháo đường.
Người bệnh được chẩn đoán xác định: Nhiễm toan ceton – Đái tháo đường type 2 - Tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và di chứng đột quỵ xuất huyết não cũ. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng bù dịch, cân bằng điện giải, tiêm insulin, kiểm soát huyết áp và thuốc hạ mỡ máu.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không đau đầu, không khó thở, huyết động ổn định, chức năng thận đã phục hồi và về bình thường. Sức cơ nửa người phải cải thiện dần, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tiếp tục tại bệnh viện.
Phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng huyết áp và đái tháo đường là hai bệnh lý có mối liên hệ mật thiết với nhau, thường xảy ra đồng thời và có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.
Để ngăn ngừa lâu dài các biến chứng, người bệnh cần phải kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết ổn định bằng cách áp dụng lối sống khoa học và tuân thủ thuốc điều trị của bác sĩ.
Đặc biệt theo lời khuyên của bác sĩ, người trưởng thành cần thường xuyên đo kiểm tra đường huyết, huyết áp đúng cách để phát hiện sớm bệnh. Không tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc, tăng hoặc giảm liều thuốc.
Đối với người bệnh phải có chế độ ăn hợp lý: hạn chế uống rượu, bia, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào, tăng cường tập thể dục… Khi thấy có các dấu hiệu bất thường phải tới ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.
Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 22 phút trước
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Trẻ em từ 6 tuần tuổi ở Việt Nam được chủng ngừa vắc xin não mô cầuSống khỏe - 2 giờ trước
Ngày 15/8, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vắc xin não mô cầu mới phòng 4 nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, W, Y gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm, bảo vệ trẻ sớm từ 6 tuần tuổi và người lớn.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kgY tế - 8 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
4 đặc điểm của đàn ông có lá gan khỏe mạnh: Nếu thiếu một trong số này, bạn nên cẩn thận!Sống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Các nghiên cứu cho thấy, đàn ông có lá gan khỏe mạnh thường có 4 đặc điểm chung. Những trạng thái sinh lý tưởng chừng bình thường này, trên thực tế, lại là những tín hiệu cho thấy gan đang khỏe.
11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ ViệtBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Ung thư vú là “kẻ thù thầm lặng” của phụ nữ. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp chị em phòng tránh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùngSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Rau diếp cá có nhiều thành phần giúp thải độc gan và bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai láY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóngSống khỏe - 1 ngày trước
Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.