Nắng nóng, mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe thai kỳ?
GĐXH - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, mất nước và đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc chăm sóc đúng cách trong giai đoạn này không chỉ giúp thai phụ dễ chịu hơn mà còn bảo vệ sự phát triển an toàn của thai nhi.
Nắng nóng làm tăng nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt ở mẹ bầu
Những ngày nhiệt độ tăng cao kéo dài khiến cơ thể mẹ bầu chịu nhiều áp lực hơn bình thường. Trong thai kỳ, thân nhiệt của phụ nữ vốn đã cao hơn người bình thường, vì vậy khi môi trường bên ngoài nóng bức, nguy cơ mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt cũng tăng lên đáng kể.
Theo ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng khoa Khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nếu mẹ bầu phải ở ngoài trời nắng quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nóng, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp, buồn nôn, mệt lả. Trong trường hợp nặng, tình trạng này có thể tiến triển thành sốc nhiệt, ảnh hưởng đến thai nhi và làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co tử cung.
Không chỉ vậy, thời tiết oi bức còn khiến sức đề kháng suy giảm, khiến mẹ bầu dễ mắc các bệnh nhiễm siêu vi như cúm, viêm đường hô hấp hoặc các bệnh ngoài da.
Mẹ bầu cần làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng?
Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, mẹ bầu cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng phù hợp.
Trước hết, việc bổ sung đủ nước là yếu tố quan trọng hàng đầu. Mẹ bầu nên uống nước đều trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Việc chia nhỏ lượng nước, uống từng ngụm sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước trái cây hoặc dung dịch điện giải trong trường hợp ra nhiều mồ hôi.
Bên cạnh đó, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h, khi nhiệt độ và tia UV ở mức cao nhất. Nếu buộc phải ra ngoài, mẹ bầu nên mặc quần áo rộng, thoáng mát, ưu tiên màu sáng, đội mũ rộng vành và mang theo nước uống để tránh mất nước.
Một lưu ý quan trọng là sau khi đi từ ngoài trời nắng về, không nên vào phòng điều hòa quá lạnh ngay lập tức. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể bị choáng, thậm chí tăng nguy cơ cảm lạnh.
Chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh theo hướng thanh mát, dễ tiêu. Mẹ bầu nên tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, ưu tiên các món luộc, hấp và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng để tránh cảm giác khó chịu trong thời tiết nóng bức.
Khi nào mẹ bầu cần đến cơ sở y tế?
Trong mùa nắng nóng, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, chóng mặt nhiều, buồn nôn liên tục, đau bụng, xuất hiện cơn gò, ra máu âm đạo hoặc thai máy yếu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Việc chủ động theo dõi sức khỏe và xử lý sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi.
Chủ động chăm sóc đúng cách để có thai kỳ an toàn
Chăm sóc sức khỏe đúng cách trong mùa nắng nóng không chỉ giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu hơn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thai kỳ an toàn. Duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, uống đủ nước, ăn uống hợp lý và tránh nắng gắt là những yếu tố đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho sức khỏe của cả mẹ và bé.
