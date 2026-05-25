Thai phụ chóng mặt tưởng ốm nghén, đi khám phát hiện bị cường giáp

Chóng mặt, mệt mỏi kéo dài, thai phụ phát hiện cường giáp

Chị Đ.T.H. (29 tuổi, Hà Nội) đang mang thai tuần thứ 17 thì xuất hiện tình trạng chóng mặt, mệt mỏi nhiều. Ban đầu, chị cho rằng đây là biểu hiện ốm nghén nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài, chị đã đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec để khám.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận tuyến giáp to độ IA, không có tiếng thổi, không sờ thấy khối khu trú và chưa có biểu hiện điển hình của cường giáp.

Ảnh minh họa.

Để xác định nguyên nhân, bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy chỉ số TSH giảm sâu (<0.005 mIU/L), FT4 tăng (28.0 pmol/L), phù hợp với tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp theo hướng cường giáp.

Tuy nhiên, xét nghiệm kháng thể TRAb trong giới hạn bình thường, siêu âm tuyến giáp không ghi nhận tăng sinh mạch hay tổn thương khu trú. Những dữ liệu này giúp loại trừ các nguyên nhân cường giáp thực thể như bệnh Basedow hay bướu nhân độc tuyến giáp.

Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc cường giáp do thai kỳ – một dạng rối loạn chức năng tuyến giáp mang tính chất tạm thời.

Cường giáp do thai kỳ: Dễ nhầm với bệnh lý nguy hiểm

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Ly, chuyên khoa Nội tiết cho biết, cường giáp do thai kỳ là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức tạm thời, thường xuất hiện trong giai đoạn đầu thai kỳ (8–16 tuần), đặc biệt ở thai phụ nghén nặng, mang đa thai hoặc thai trứng.

Phần lớn các trường hợp rối loạn chức năng tuyến giáp dạng này là lành tính, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi nếu được phát hiện và theo dõi đúng cách. Tình trạng này thường tự cải thiện khi thai bước sang tuần 16–20 và không cần dùng thuốc kháng giáp do nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Tuy nhiên, các triệu chứng của cường giáp lại khá giống với bệnh Basedow – một bệnh lý tuyến giáp nguy hiểm có thể gây sảy thai, sinh non hoặc tăng nguy cơ tiền sản giật. Vì vậy, việc chẩn đoán phân biệt chính xác đóng vai trò rất quan trọng.

Mẹ bầu cần làm gì để phát hiện sớm rối loạn chức năng tuyến giáp?

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, tim đập nhanh hay sụt cân bất thường, bởi đây có thể là biểu hiện của rối loạn chức năng tuyến giáp.

Việc khám thai định kỳ, kết hợp xét nghiệm hormone khi cần thiết sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng theo dõi và xử trí phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, thai phụ nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.