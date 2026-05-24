Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả

Chủ nhật, 08:54 24/05/2026 | Dân số và phát triển

'Vùng kín' có mùi là một vấn đề tế nhị khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thiếu tự tin. Đây là tình trạng tương đối phổ biến và chị em có thể cải thiện được bằng những thói quen chăm sóc đơn giản ngay tại nhà.

Mùi hôi 'vùng kín' có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ những thói quen sinh hoạt chưa đúng cách đến các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa.

Nhiều trường hợp mùi khó chịu xuất hiện khi có thay đổi nội tiết tố và không cần lo lắng. Chỉ khi vùng kín xuất hiện mùi khó chịu, nồng nặc kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khí hư bất thường, chị em cần lưu ý.

Dưới đây là những biện pháp cải thiện tại nhà giúp chị em duy trì sự thông thoáng, sạch sẽ và ngăn ngừa mùi hôi vùng kín:

1. Vệ sinh 'vùng kín' đúng cách mỗi ngày

Chăm sóc vùng kín đúng cách là một trong những vấn đề quan trọng để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Chị em nên sử dụng nước ấm sạch hoặc các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có độ pH cân bằng, dịu nhẹ và không chứa hương liệu nhân tạo để rửa bên ngoài vùng kín.

Tuyệt đối không tự ý thụt rửa sâu vào bên trong âm đạo, bởi hành động này sẽ vô tình rửa trôi cả những vi khuẩn có lợi, làm mất cân bằng môi trường tự nhiên và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nên rửa sạch sau khi đi vệ sinh và sau khi quan hệ tình dục, dùng khăn giấy mềm, sạch lau khô nhẹ nhàng từ trước ra sau để vi khuẩn từ hậu môn không lây lan sang âm đạo.

4 cách ngăn ngừa và cải thiện mùi 'vùng kín' tại nhà an toàn, hiệu quả- Ảnh 1.

Dùng dung dịch vệ sinh dịu nhẹ rửa sạch 'vùng kín' để giúp duy trì lượng vi khuẩn tự nhiên.

2. Ưu tiên trang phục thoáng khí và thấm hút tốt

Môi trường nóng ẩm, bí bách chính là "thủ phạm" hàng đầu khiến mồ hôi ứ đọng và gây ra mùi khó chịu. Việc lựa chọn đồ lót có chất liệu cotton 100% thấm hút mồ hôi tốt sẽ giúp vùng kín luôn được thoáng và khô ráo. Chị em nên hạn chế mặc các loại quần quá bó sát, đồ lót bằng nilon hoặc sợi tổng hợp trong thời gian dài. Ngoài ra, đừng quên thay đồ lót và tắm rửa sạch sẽ ngay sau khi tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động đổ nhiều mồ hôi để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm.

3. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hàng ngày

Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng tới việc cải thiện sức khỏe 'vùng kín'. Chị em nên tập thói quen ăn uống lành mạnh, tăng cường các thực phẩm chống viêm, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể đào thải độc tố tốt hơn.

Bổ sung sữa chua không đường hoặc các thực phẩm giàu men vi sinh vào thực đơn cũng là một cách tuyệt vời để tăng cường lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa và cả môi trường âm đạo.

Kết hợp tăng cường ăn các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, dứa, đồng thời hạn chế các loại thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi, đồ ăn nhiều dầu mỡ hay nhiều đường tinh luyện.

4. Lắng nghe cơ thể và thăm khám kịp thời

Nếu chị em thấy mùi âm đạo kèm theo các triệu chứng khác như ngứa, đỏ hoặc rát hoặc mùi khó chịu không hết sau vài ngày. Khí hư có mùi hôi là triệu chứng của nhiều bệnh viêm nhiễm vùng kín. Chị em nên đi khám chuyên khoa để được thăm khám, tìm ra nguyên nhân chính xác và kê đơn thuốc điều trị phù hợp với tình trạng.

Chị em tuyệt đối không nên chủ quan hay e ngại giấu bệnh, bởi các bệnh lý viêm nhiễm nếu không được chữa trị kịp thời và dứt điểm hoàn toàn có thể để lại những hệ lụy đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai và làm mẹ sau này.

Thiên Châu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Không chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top