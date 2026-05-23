Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Thứ bảy, 22:41 23/05/2026 | Dân số và phát triển
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Hôm nay (23/5), Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã tới thăm, kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (NCT) tại Trạm Y tế xã Gia Lộc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân tham gia khám sức khỏe. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng y tế cơ sở trong triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu biểu dương ngành y tế và địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quà động viên đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Điều này là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Từ năm 2026, người dân TP Hải Phòng sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng một xã hội khỏe mạnh hơn.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi - Ảnh 2.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác tặng quà cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tham gia hoạt động khám sức khoẻ cho NCT xã Gia Lộc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành Y tế thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân, đặc biệt là NCT được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.

Sở Y tế chỉ đạo 100% Trung tâm Y tế phối hợp với UBND và Trạm Y tế cấp xã đồng loạt ra quân chiến dịch khám sức khỏe trong hai ngày 16, 17/5. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật; tập trung cao độ hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7/2026.

Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi - Ảnh 3.

Tính đến ngày 22/5/2026, TP Hải Phòng đã có hơn 25 nghìn NCT được khám sức khỏe định kỳ.

Theo thống kê, đến ngày 22/5, toàn thành phố đã có hơn 25 nghìn NCT được khám sức khỏe định kỳ, đạt 14,6% kế hoạch đề ra. Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổiHải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Hải Phòng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Cùng chuyên mục

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Không chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top