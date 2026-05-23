Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi
GĐXH - Để hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7, ngành Y tế TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Hôm nay (23/5), Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã tới thăm, kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (NCT) tại Trạm Y tế xã Gia Lộc.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân tham gia khám sức khỏe. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng y tế cơ sở trong triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn.
Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quà động viên đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Điều này là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Từ năm 2026, người dân TP Hải Phòng sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng một xã hội khỏe mạnh hơn.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành Y tế thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm người dân, đặc biệt là NCT được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.
Sở Y tế chỉ đạo 100% Trung tâm Y tế phối hợp với UBND và Trạm Y tế cấp xã đồng loạt ra quân chiến dịch khám sức khỏe trong hai ngày 16, 17/5. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật; tập trung cao độ hoàn thành chỉ tiêu khám cho 20% NCT trên địa bàn trước ngày 1/7/2026.
Theo thống kê, đến ngày 22/5, toàn thành phố đã có hơn 25 nghìn NCT được khám sức khỏe định kỳ, đạt 14,6% kế hoạch đề ra. Kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe NCT.
