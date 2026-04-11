Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Thứ bảy, 07:00 11/04/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

Là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích, bún thịt nướng không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị đậm đà mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng nhất định. Theo chia sẻ của Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, món ăn này cung cấp nhiều nhóm chất cần thiết cho cơ thể, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố cần lưu ý khi sử dụng thường xuyên.

Ăn bún thịt nướng thế nào để không tăng cân mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng?

1. Bún thịt nướng cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đa dạng

Bún thịt nướng là sự kết hợp của nhiều thành phần như thịt, bún và rau ăn kèm. Trung bình, một suất ăn có thể cung cấp khoảng 450–550 kcal. Không chỉ vậy, món ăn còn bổ sung các nhóm chất quan trọng như carbohydrate, đạm, lipid, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cơ thể.

Bún thịt nướng được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân? - Ảnh 1.

Một suất bún thịt nướng cung cấp khoảng 450–550 kcal cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu.

2. Nguy cơ tăng cân nếu ăn không kiểm soát

Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, hàm lượng năng lượng và chất béo trong bún thịt nướng không cố định mà phụ thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến. Món ăn thường đi kèm với các thực phẩm giàu năng lượng như chả giò chiên, thịt nhiều mỡ hay đậu phộng rang. Nếu tiêu thụ với khẩu phần lớn hoặc ăn thường xuyên, nguy cơ tăng cân ngoài mong muốn là khá cao.

Tuy nhiên, nếu biết cách điều chỉnh như giảm đồ chiên, hạn chế nước mắm ngọt và tăng lượng rau sống, bún thịt nướng vẫn có thể trở thành một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.

Bún thịt nướng được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân? - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa bún, thịt nướng và rau giúp bổ sung carbohydrate, đạm, chất xơ và vitamin.

3. Những lưu ý quan trọng khi ăn để đảm bảo sức khỏe

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà vẫn hạn chế rủi ro, BS. Bình khuyến cáo người dùng cần chú ý một số điểm quan trọng:

- Ưu tiên chế biến tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và vệ sinh thực phẩm.

- Lựa chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, tươi sạch.

- Kiểm soát quá trình nướng thịt: tránh nướng ở nhiệt độ quá cao hoặc để thịt bị cháy khét, vì có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

- Thịt nướng thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, do đó nên tiêu thụ ở mức vừa phải để tránh ảnh hưởng đến mỡ máu và hệ tim mạch.

- Ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ như sử dụng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu nhằm giảm lượng chất béo bổ sung.

Bún thịt nướng là món ăn ngon, giàu năng lượng và có thể cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đi kèm với sự kiểm soát hợp lý về khẩu phần và cách chế biến. Khi ăn đúng cách, đây vẫn là một lựa chọn phù hợp giúp đa dạng thực đơn mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Chế độ ăn chống viêm "gây bão" mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hạiChế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hại

GĐXH - Nhiều lời khuyên trên mạng xã hội cho rằng chỉ cần bổ sung một số thực phẩm như nghệ, gừng hay trà xanh là có thể “chống viêm”, phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, theo góc nhìn dinh dưỡng khoa học, đây là cách hiểu chưa đầy đủ, gây ngộ nhận.

Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 45 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán bệnh tiểu đường type 2 kèm biến chứng tăng áp lực thẩm thấu nguy hiểm.

Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.

Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.

Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng là u bã đậu lành tính, anh Hưng (40 tuổi) không điều trị suốt nhiều năm. Đến khi khối u tăng kích thước nhanh bất thường, đi khám mới phát hiện đã chuyển thành ung thư.

Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 cảm giác "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.

7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người Việt

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.

7 đặc điểm của người có thể chất 'miễn dịch' với ung thư, bạn có bao nhiêu?

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
