Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?
GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.
Là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích, bún thịt nướng không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị đậm đà mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng nhất định. Theo chia sẻ của Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, món ăn này cung cấp nhiều nhóm chất cần thiết cho cơ thể, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố cần lưu ý khi sử dụng thường xuyên.
Ăn bún thịt nướng thế nào để không tăng cân mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng?
1. Bún thịt nướng cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đa dạng
Bún thịt nướng là sự kết hợp của nhiều thành phần như thịt, bún và rau ăn kèm. Trung bình, một suất ăn có thể cung cấp khoảng 450–550 kcal. Không chỉ vậy, món ăn còn bổ sung các nhóm chất quan trọng như carbohydrate, đạm, lipid, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cơ thể.
2. Nguy cơ tăng cân nếu ăn không kiểm soát
Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, hàm lượng năng lượng và chất béo trong bún thịt nướng không cố định mà phụ thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến. Món ăn thường đi kèm với các thực phẩm giàu năng lượng như chả giò chiên, thịt nhiều mỡ hay đậu phộng rang. Nếu tiêu thụ với khẩu phần lớn hoặc ăn thường xuyên, nguy cơ tăng cân ngoài mong muốn là khá cao.
Tuy nhiên, nếu biết cách điều chỉnh như giảm đồ chiên, hạn chế nước mắm ngọt và tăng lượng rau sống, bún thịt nướng vẫn có thể trở thành một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.
3. Những lưu ý quan trọng khi ăn để đảm bảo sức khỏe
Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà vẫn hạn chế rủi ro, BS. Bình khuyến cáo người dùng cần chú ý một số điểm quan trọng:
- Ưu tiên chế biến tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và vệ sinh thực phẩm.
- Lựa chọn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, tươi sạch.
- Kiểm soát quá trình nướng thịt: tránh nướng ở nhiệt độ quá cao hoặc để thịt bị cháy khét, vì có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.
- Thịt nướng thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, do đó nên tiêu thụ ở mức vừa phải để tránh ảnh hưởng đến mỡ máu và hệ tim mạch.
- Ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ như sử dụng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu nhằm giảm lượng chất béo bổ sung.
Bún thịt nướng là món ăn ngon, giàu năng lượng và có thể cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng cần đi kèm với sự kiểm soát hợp lý về khẩu phần và cách chế biến. Khi ăn đúng cách, đây vẫn là một lựa chọn phù hợp giúp đa dạng thực đơn mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
