Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Nhập viện nguy kịch sau khi uống sữa công thức

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết đã tiếp nhận bé N.M.L (trú tại Xuân Lãng, Phú Thọ) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nổi ban đỏ toàn thân, môi tái, lơ mơ.

Tại khoa cấp cứu, bác sĩ ghi nhận trẻ có mạch nhanh 190–200 lần/phút, da tái, thời gian hồi phục mao mạch kéo dài – dấu hiệu cho thấy tình trạng sốc nặng.

Siêu âm tim tại giường (POCUS) cho thấy chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu (EF) chỉ hơn 30%, trong khi mức bình thường ở trẻ em dao động từ 55–75%.

Ảnh chụp từ clip BVCC

Sốc phản vệ do sữa công thức, biến chứng suy tim cấp

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho biết do ít sữa nên gần đây đã cho trẻ uống bổ sung sữa công thức.

Dựa trên lâm sàng và tiền sử, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp sốc phản vệ nghi do sữa công thức, dẫn đến biến chứng suy tim cấp.

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành xử trí theo đúng phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế nhằm ổn định tình trạng cho bệnh nhi.

Cảnh báo nguy cơ từ thực phẩm mới ở trẻ nhỏ

Theo các chuyên gia, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ lần đầu tiếp xúc với thực phẩm mới như sữa công thức, nguy cơ này càng cần được lưu ý.

Cha mẹ cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau khi cho trẻ dùng thực phẩm mới như nổi ban, khó thở, tím tái, lơ mơ… và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan khi thay đổi chế độ ăn của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn sơ sinh và nhũ nhi.

Việc nhận biết sớm dấu hiệu sốc phản vệ và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ.