Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Cá thu, cá mòi và cá trích có tốt cho xương không?

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thụ canxi, từ đó duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Khi thiếu vitamin D, nguy cơ loãng xương, suy giảm sức đề kháng và mệt mỏi sẽ tăng lên. Bên cạnh ánh nắng mặt trời, việc bổ sung vitamin D từ thực phẩm, đặc biệt là cá, là một giải pháp an toàn và hiệu quả.

Các loại cá giàu vitamin D như cá hồi, cá hồi vân, cá thu, cá mòi, cá trích và cá kiếm cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Không chỉ chứa vitamin D, những loại cá này còn giàu omega 3 và các vi chất cần thiết, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ não bộ và cải thiện hệ miễn dịch.

Để hấp thụ vitamin D tốt nhất, nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, nướng hoặc áp chảo nhẹ, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ. Đồng thời, cần lựa chọn cá phù hợp và ăn với tần suất hợp lý để tránh nguy cơ nhiễm thủy ngân, giúp tối ưu lợi ích dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.