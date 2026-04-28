Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học
GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.
Nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) được đưa đến bệnh viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử, tai nạn xảy ra trong giờ học khi em đứng lên phát biểu, sau đó ngồi xuống mà không biết phía dưới ghế có một chiếc bút do bạn đặt sẵn. Đầu bút đã chọc trực tiếp vào vùng tầng sinh môn, gây tổn thương nghiêm trọng.
Kết quả thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng xác định người bệnh bị tổn thương niệu đạo – một dạng chấn thương nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.
Tổn thương niệu đạo: Nguy cơ biến chứng lâu dài
Theo BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, vùng tầng sinh môn là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật và tinh hoàn.
Khi bị chấn thương, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng như tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng hoặc áp xe. Đáng lo ngại hơn, tổn thương tại đây còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống.
Trong trường hợp này, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của nam sinh đã cải thiện rõ rệt: tụ máu giảm, không còn tiểu ra máu và các chỉ số dần ổn định.
Tai nạn học đường: Những rủi ro từ trò đùa “vô hại”
Các bác sĩ cho biết, tai nạn học đường không chỉ đến từ hành vi bạo lực mà còn xuất phát từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như bút viết, thước kẻ hay chìa khóa nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành nguyên nhân gây chấn thương nghiêm trọng.
Điều đáng nói là nhiều tai nạn xảy ra từ những tình huống rất nhỏ, không được lường trước. Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý.
Cảnh báo: Đừng chủ quan với an toàn học đường
Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo cần nâng cao nhận thức về an toàn trong môi trường học đường. Nhà trường và gia đình cần tăng cường giáo dục kỹ năng, hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng đúng cách, tránh các hành vi đùa nghịch nguy hiểm.
Bên cạnh đó, việc giám sát trong lớp học cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Tai nạn học đường có thể đến bất cứ lúc nào và từ những điều rất nhỏ. Chủ động phòng tránh chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ.
