Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học

Thứ ba, 16:29 28/04/2026 | Mẹ và bé
GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.

Nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) được đưa đến bệnh viện với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm tiểu ra máu. Qua khai thác bệnh sử, tai nạn xảy ra trong giờ học khi em đứng lên phát biểu, sau đó ngồi xuống mà không biết phía dưới ghế có một chiếc bút do bạn đặt sẵn. Đầu bút đã chọc trực tiếp vào vùng tầng sinh môn, gây tổn thương nghiêm trọng.

Kết quả thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng xác định người bệnh bị tổn thương niệu đạo – một dạng chấn thương nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Tổn thương niệu đạo: Nguy cơ biến chứng lâu dài

Theo BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, vùng tầng sinh môn là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật và tinh hoàn.

Khi bị chấn thương, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng như tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng hoặc áp xe. Đáng lo ngại hơn, tổn thương tại đây còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống.

Trong trường hợp này, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của nam sinh đã cải thiện rõ rệt: tụ máu giảm, không còn tiểu ra máu và các chỉ số dần ổn định.

Tai nạn học đường: Những rủi ro từ trò đùa “vô hại”

Các bác sĩ cho biết, tai nạn học đường không chỉ đến từ hành vi bạo lực mà còn xuất phát từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát. Những vật dụng quen thuộc như bút viết, thước kẻ hay chìa khóa nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành nguyên nhân gây chấn thương nghiêm trọng.

Điều đáng nói là nhiều tai nạn xảy ra từ những tình huống rất nhỏ, không được lường trước. Hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý.

Cảnh báo: Đừng chủ quan với an toàn học đường

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo cần nâng cao nhận thức về an toàn trong môi trường học đường. Nhà trường và gia đình cần tăng cường giáo dục kỹ năng, hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng đúng cách, tránh các hành vi đùa nghịch nguy hiểm.

Bên cạnh đó, việc giám sát trong lớp học cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tai nạn học đường có thể đến bất cứ lúc nào và từ những điều rất nhỏ. Chủ động phòng tránh chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho trẻ.

Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học - Ảnh 2.

GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.

Tin liên quan

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Mách bạn 18 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết

Mách bạn 18 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Cẩn trọng với cách dùng 5 dụng cụ nhà bếp 'quen mặt' này: Dùng sai cách có thể gây hại

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Cùng chuyên mục

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu

Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Sống khỏe - 2 tuần trước

GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 2 tuần trước

GĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 2 tuần trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Mẹ và bé - 3 tuần trước

Bé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển - 4 tuần trước

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển - 4 tuần trước

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Xem nhiều

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển
Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Mẹ và bé
Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Sống khỏe
Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
