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Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Thứ bảy, 07:19 20/06/2026 | Y tế
Minh Nhật
Minh Nhật
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GĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.

Chiều ngày 19/6 tại Hà Nội, Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức tọa đàm về vai trò của truyền thông báo chí trong nâng cao hình ảnh, vị thế nghề điều dưỡng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trong hệ thống y tế nói chung, điều dưỡng không chỉ là những người chăm sóc, hỗ trợ mà còn là những người mang lại hy vọng, nâng đỡ tinh thần, đem lại sự sống và niềm tin cho những người bệnh. Mỗi điều dưỡng như những chiến binh thầm lặng góp phần làm nên một nền y học nhân văn, phát triển bền vững, đưa ngành Điều dưỡng trở thành trụ cột vững chắc của hệ thống y tế hiện đại.

Nâng tầm vị thế nghề Điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí - Ảnh 1.

Ông Hà Văn Anh - Tổng biên tập Tạp chí Diều dưỡng Việt Nam (phải) tặng hoa cho các đại biểu tham gia toạ đàm.

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), chiều ngày 19/6 tại Hà Nội,Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề Điều dưỡng trong kỷ nguyên mới", nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia y tế, điều dưỡng và cơ quan báo chí về các giải pháp nâng cao hình ảnh, vị thế của nghề điều dưỡng trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tham gia toạ đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, lãnh đạo các bệnh viện, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tọa đàm được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực, tập trung làm rõ vai trò của báo chí và truyền thông trong việc nâng cao nhận thức xã hội về nghề điều dưỡng; những chuyển biến của nghề điều dưỡng trong thời đại số; cũng như các giải pháp xây dựng thương hiệu nghề nghiệp và lan tỏa những giá trị nhân văn của người điều dưỡng đến cộng đồng.

Nâng tầm vị thế nghề Điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí - Ảnh 2.

Tọa đàm được xây dựng với nhiều nội dung thiết thực, tập trung làm rõ vai trò của báo chí và truyền thông trong việc nâng cao nhận thức xã hội về nghề điều dưỡng.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là thảo luận về hình ảnh người điều dưỡng trên các phương tiện truyền thông hiện nay, những đóng góp của lực lượng điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhưng chưa được xã hội ghi nhận đầy đủ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong truyền thông nghề điều dưỡng.

Các đại biểu cũng trao đổi về xu hướng điều dưỡng thực hành nâng cao, mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, vai trò của điều dưỡng trong quản lý bệnh mạn tính, giáo dục sức khỏe và chuyển đổi số y tế.

Tham gia toạ đàm, TS Trần Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam cho biết: "Nhân lực điều dưỡng hiện nay không chỉ thiếu ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Ở các nước phát triển, tỉ lệ điều dưỡng là 100/10.000 người dân nhưng tại các nước chưa phát triển, những vùng khó khăn như châu Phi hiện chỉ có 9/10.000 người dân.

Nâng tầm vị thế nghề Điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí - Ảnh 3.

Theo TS Trần Quang Huy, hình ảnh điều dưỡng Việt Nam ngày nay là lực lượng hiện đại, có năng lực chuyên môn, nhân văn, có khả năng hội nhập tốt.

Tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là khoảng 16-19/10.000 người dân, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Việc thiếu hụt nguồn nhân lực sẽ ảnh hưởng đến hệ thống y tế, tính bền vững và nguy cơ mất an toàn cho người bệnh. Vì khác với bác sĩ, điều dưỡng đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt hành trình điều trị, từ đón tiếp, hướng dẫn, thực hiện y lệnh, chăm sóc hậu phẫu đến giải đáp thắc mắc. Có điều dưỡng chăm sóc tốt sẽ khiến người bệnh nhanh phục hồi hơn".

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực nhưng theo TS Trần Quang Huy, hình ảnh điều dưỡng Việt Nam ngày nay là lực lượng hiện đại, có năng lực chuyên môn, nhân văn, có khả năng hội nhập rất tốt. Ông cũng đánh giá cao truyền thông báo chí thời gian qua đã chuyển tải tích cực, kịp thời những phẩm chất tốt đẹp của nghề điều dưỡng, tôn vinh tấm gương điển hình đã góp phần cứu sống người bệnh. Những tấm gương này có sức lan toả sâu rộng, cho thấy vai trò to lớn của báo chí với cộng đồng.

Ở góc độ điều dưỡng, TS Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng khoa Điều dưỡng – Hộ sinh, Trường ĐH Y Hà Nội bày tỏ mong muốn được báo chí đồng hành truyền thông về pháp luật, pháp lý, những câu chuyện đẹp, những nhân vật điển hình trong lĩnh vực điều dưỡng để nhân rộng và lan toả. "Vai trò của điều dưỡng bây giờ không chỉ chăm sóc mà còn điều trị, đứng độc lập, phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong việc chăm sóc sức khoẻ người bệnh", TS Nguyễn Thị Lan Anh nói.

Nâng tầm vị thế nghề Điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí - Ảnh 4.

"Vai trò của điều dưỡng bây giờ không chỉ chăm sóc mà còn điều trị bệnh nhân", TS Nguyễn Thị Lan Anh nói (ảnh tư liệu).

Cũng qua buổi toạ đàm, các đại biểu đề xuất, báo chí truyền thông cần ghi nhận nghề điều dưỡng tương xứng với vị thế nghề nghiệp, công việc được đào tạo. Theo TS Trần Quang Huy, điều dưỡng hiện nay đã có những người đạt trình độ tiến sĩ, Phó giáo sư. Vì thế, ông đề xuất ngành y tế nên có những điều chỉnh về chế độ lương, chế độ đãi ngộ cho điều dưỡng phù hợp hơn với năng lực và những đòi hỏi trong thời kỳ mới.

Thông qua chương trình, BTC kỳ vọng tọa đàm sẽ góp phần khẳng định vai trò của điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, thúc đẩy sự đồng hành của các cơ quan truyền thông trong việc lan tỏa những giá trị nghề nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

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