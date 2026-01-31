Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộc

Trong mâm cúng của người Việt, dù là ngày rằm, mùng Một hay cúng lễ lớn nhỏ, bát cơm trắng luôn là phần không thể thiếu. Không cao lương mỹ vị, không cầu kỳ hình thức, nhưng bát cơm cúng lại được xem là thứ "giữ vía", giữ nếp, giữ lộc cho cả gia đình.

Thế nhưng, rất nhiều nhà vẫn vô tình giữ một thói quen khi nấu cơm cúng mà theo quan niệm dân gian, dễ làm món cúng mất thiêng, tán lộc lúc nào không hay.

Bát cơm cúng không chỉ để "cho đủ mâm"

Ảnh minh họa

Người xưa quan niệm, cơm là gốc của bữa ăn, là thứ tinh túy nhất của hạt gạo – kết tinh từ mồ hôi, công sức và trời đất. Vì vậy, bát cơm dâng cúng không chỉ mang ý nghĩa no đủ, mà còn thể hiện sự thành tâm của gia chủ.

Chính vì mang tính biểu trưng cao, nên cách nấu cơm cúng, dù là chi tiết nhỏ, cũng được ông bà xưa rất coi trọng.

Vì tiện, không ít gia đình hiện nay thường nấu một nồi cơm lớn, rồi múc ra một bát riêng để cúng. Nhìn qua tưởng vô hại, nhưng theo quan niệm dân gian, đây là thói quen không nên duy trì.

Người xưa cho rằng, cơm cúng nên là phần cơm tinh khiết, riêng biệt, tượng trưng cho sự trân trọng và rạch ròi giữa phần "dâng" và phần "hưởng". Việc nấu chung một nồi, vừa ăn vừa cúng, bị xem là thiếu phân minh, dễ làm mất đi ý nghĩa tâm linh của bát cơm.

Không phải vì cơm không ngon, mà vì cái tâm đặt vào món cúng chưa đủ trọn.

Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?

Theo cách lý giải dân gian, bát cơm cúng là thứ "giữ khí", giữ phúc phần cho gia đạo. Khi nấu chung, múc đại, vô tình làm cho phần cơm cúng trở nên qua loa, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Người xưa tin rằng, lộc không chỉ đến từ mâm cao cỗ đầy, mà đến từ sự chỉn chu trong những thứ nhỏ nhất. Bát cơm cúng nấu riêng, dẫu ít, nhưng tròn đầy về ý nghĩa; còn cơm nấu chung, dù ngon đến mấy, cũng dễ bị coi là "tán khí", lộc đến rồi lại đi.

Ngoài việc nấu chung cơm cúng với cơm ăn, người xưa còn nhắc nhở tránh một số điều tưởng rất nhỏ:

Nấu cơm cúng quá nhão hoặc quá khô, thể hiện sự thiếu chăm chút.

Dùng bát sứt mẻ, bát không sạch để đựng cơm cúng.

Múc cơm lưng chừng, không vun vừa phải, làm bát cơm thiếu đầy đặn.

Ảnh minh họa

Những điều này không phải mê tín cứng nhắc, mà phản ánh quan niệm: mâm cúng là nơi thể hiện nếp nhà.

Trong nhịp sống hiện đại, không ai bắt buộc mỗi lần cúng phải nấu cả nồi cơm riêng cầu kỳ. Nhưng nếu có thể, việc nấu một bát cơm nhỏ, riêng cho mâm cúng, được xem là cách giữ trọn sự thành kính.

Bởi sau cùng, điều quan trọng nhất không nằm ở việc cơm nấu chung hay riêng, mà ở thái độ khi làm. Tuy vậy, như lời ông bà vẫn dặn: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", bỏ bớt những thói quen tiện tay nhưng thiếu tinh tế, đôi khi lại giúp gia đình giữ được sự an tâm – thứ quý giá nhất trong đời sống tinh thần.