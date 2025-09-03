Nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để có sức khỏe tốt nhất?
Đi bộ là một trong những cách dễ dàng và hiệu quả để duy trì ít nhất một hình thức tập thể dục hàng ngày. Vậy đi bộ bao nhiêu bước hoặc bao lâu mỗi ngày là tốt nhất?
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ hàng ngày
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số lần đi bộ mỗi ngày, tùy thuộc vào lối sống, công việc, thời gian rảnh rỗi và mục tiêu thể dục đặt ra, cụ thể:
- Thời gian rảnh: Đây là một yếu tố quan trọng, vì nhiều người bị hạn chế thời gian do công việc, gia đình hoặc các cam kết khác. Trong những trường hợp này, có thể thực hiện đi bộ ngắn trong ngày như đi bộ tại chỗ, vung chân, squat với trọng lượng cơ thể, chống đẩy , hoặc thậm chí là đi bộ nhanh dọc hành lang mỗi giờ.
- Đặt mục tiêu cụ thể: Việc xác định mục tiêu rõ ràng, chẳng hạn như giảm cân, tăng cơ hoặc cải thiện sức bền, giúp người tập duy trì động lực và ý thức hơn trong quá trình rèn luyện. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu quá cao, nguy cơ nản lòng và bỏ cuộc sẽ tăng lên. Do đó, nên xây dựng mục tiêu theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn). Khi áp dụng cho hoạt động đi bộ, việc đặt mục tiêu SMART và theo dõi tiến trình sẽ giúp duy trì sự tập trung, từ đó nâng cao hiệu quả tập luyện và cải thiện sức khỏe lâu dài.
- Yếu tố thể chất: Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ hàng ngày là những hạn chế cơ bản về thể chất như viêm khớp , chấn thương, khuyết tật hoặc đau mạn tính...
- Độ tuổi: Độ tuổi ảnh hưởng đến việc đi bộ qua sự thay đổi về thể lực, tốc độ và các vấn đề sức khỏe, đòi hỏi điều chỉnh cường độ, thời lượng, loại hình đi bộ sao cho phù hợp. Người trẻ có thể đi bộ nhanh và lâu hơn để tăng cường trao đổi chất, người lớn tuổi lại cần đi bộ chậm hơn, có thể chia nhỏ thời gian tập, chú trọng vào việc giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã
2. Đi bộ bao nhiêu mỗi ngày là tốt nhất?
Không có câu trả lời đúng duy nhất cho câu hỏi này vì hiệu quả của đi bộ khác nhau ở mỗi cá nhân. Tuy nhiên, dù đi bộ bao nhiêu cũng có lợi cho sức khỏe.
Để xác định được giới hạn tốt nhất, mỗi người có thể lưu ý một số khuyến nghị dưới đây:
- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần cho người trưởng thành (30 phút/lần, 5 lần mỗi tuần).
- Tổng cộng 10.000 bước mỗi ngày, tương đương khoảng 8km, là mục tiêu hàng ngày được phổ biến rộng rãi.
- Thời gian và quãng đường một cá nhân có thể đi bộ phụ thuộc vào những khả năng của từng người.
3. Cách tạo thói quen và động lực đi bộ hàng ngày
Thay đổi thói quen đi bộ như đi bộ lên dốc giúp tăng sức bền, tránh buồn chán và duy trì động lực.
Ghi vào lịch trình hàng ngày: Bạn không nên bắt đầu đi bộ khi có thời gian mà nên lên kế hoạch và dành thời gian để thực hiện mỗi ngày như sử dụng lịch, ứng dụng hoặc lời nhắc trên điện thoại để giúp duy trì thói quen.
Chọn địa điểm: Không phải tất cả các địa điểm đều thuận lợi với việc đi bộ nên cần cân nhắc những khu vực an toàn (có vỉa hè), thoải mái và thú vị để đi bộ, chẳng hạn như nơi có phong cảnh đẹp, thú vị, nhiều cây xanh... Nếu không có nơi phù hợp để đi bộ ngoài trời, bạn có thể chọn máy chạy bộ tại phòng tập thể dục hoặc trung tâm thương mại gần nhà.
Duy trì động lực: Không phải lúc nào cũng dễ dàng duy trì động lực nhưng bạn có thể cố gắng tìm cách làm cho việc đi bộ trở nên thú vị và bổ ích, chẳng hạn như rủ bạn bè đi cùng, sắp xếp xe đẩy và đưa con đi chơi, hoặc đơn giản là bật nhạc, nghe podcas, sách nói trong khi đi bộ.
Việc đặt mục tiêu và theo dõi tiến trình tập luyện bằng máy đếm bước chân hoặc máy theo dõi sức khỏe cũng có thể giúp bạn duy trì động lực.
Thay đổi thói quen đi bộ : Nên tránh đi bộ theo cùng một lộ trình hoặc lịch trình mà nên thay đổi hướng đi, tốc độ và thậm chí cả địa hình vài ngày một lần để luôn được thử thách, tránh buồn chán và tăng sức bền.
Theo dõi tiến trình tập luyện: Việc làm này sẽ giúp bạn duy trì động lực và đảm bảo đạt được mục tiêu. Để thực hiện theo dõi tiến trình tập luyện, bạn có thể:
- Sử dụng máy đếm bước chân (đeo trên cổ tay hoặc kẹp vào thắt lưng).
- Thiết bị theo dõi sức khỏe (tùy thuộc vào từng mẫu, chúng có thể theo dõi số bước chân, quãng đường đã đi, lượng calo đã đốt cháy, nhịp tim , chất lượng giấc ngủ...).
- Sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng theo dõi số bước chân đã đi, hiển thị trên màn hình hoặc thông báo về mục tiêu và thời điểm đạt được... Bên cạnh đó, có thể sử dụng ứng dụng cung cấp các đề xuất tập luyện được cá nhân hóa dựa trên mức độ thể lực, mục tiêu, sở thích và hạn chế của mỗi người...
Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh timBệnh thường gặp - 2 giờ trước
Bạn đã bao giờ tự hỏi: Có chế độ ăn uống nào có thể giúp phòng ngừa bệnh tật không? Các nhà khoa học đã phát hiện một chế độ ăn uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ giúp giảm nguy cơ ung thư, đái tháo đường và bệnh tim.
Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếpBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...
Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.
7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạchBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.
5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50Sống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dàiBệnh thường gặp - 10 giờ trước
Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.
Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...
5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhàBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
Món chè là thức ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều và bảo quản sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạchBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.