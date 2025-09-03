Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để có sức khỏe tốt nhất?

Thứ tư, 07:25 03/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đi bộ là một trong những cách dễ dàng và hiệu quả để duy trì ít nhất một hình thức tập thể dục hàng ngày. Vậy đi bộ bao nhiêu bước hoặc bao lâu mỗi ngày là tốt nhất?

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ hàng ngày

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số lần đi bộ mỗi ngày, tùy thuộc vào lối sống, công việc, thời gian rảnh rỗi và mục tiêu thể dục đặt ra, cụ thể:

- Thời gian rảnh: Đây là một yếu tố quan trọng, vì nhiều người bị hạn chế thời gian do công việc, gia đình hoặc các cam kết khác. Trong những trường hợp này, có thể thực hiện đi bộ ngắn trong ngày như đi bộ tại chỗ, vung chân, squat với trọng lượng cơ thể, chống đẩy , hoặc thậm chí là đi bộ nhanh dọc hành lang mỗi giờ.

- Đặt mục tiêu cụ thể: Việc xác định mục tiêu rõ ràng, chẳng hạn như giảm cân, tăng cơ hoặc cải thiện sức bền, giúp người tập duy trì động lực và ý thức hơn trong quá trình rèn luyện. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu quá cao, nguy cơ nản lòng và bỏ cuộc sẽ tăng lên. Do đó, nên xây dựng mục tiêu theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp và có thời hạn). Khi áp dụng cho hoạt động đi bộ, việc đặt mục tiêu SMART và theo dõi tiến trình sẽ giúp duy trì sự tập trung, từ đó nâng cao hiệu quả tập luyện và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để có sức khỏe tốt nhất?- Ảnh 1.

Dù đi bộ bao nhiêu cũng mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định.

- Yếu tố thể chất: Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ hàng ngày là những hạn chế cơ bản về thể chất như viêm khớp , chấn thương, khuyết tật hoặc đau mạn tính...

- Độ tuổi: Độ tuổi ảnh hưởng đến việc đi bộ qua sự thay đổi về thể lực, tốc độ và các vấn đề sức khỏe, đòi hỏi điều chỉnh cường độ, thời lượng, loại hình đi bộ sao cho phù hợp. Người trẻ có thể đi bộ nhanh và lâu hơn để tăng cường trao đổi chất, người lớn tuổi lại cần đi bộ chậm hơn, có thể chia nhỏ thời gian tập, chú trọng vào việc giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã

2. Đi bộ bao nhiêu mỗi ngày là tốt nhất?

Không có câu trả lời đúng duy nhất cho câu hỏi này vì hiệu quả của đi bộ khác nhau ở mỗi cá nhân. Tuy nhiên, dù đi bộ bao nhiêu cũng có lợi cho sức khỏe.

Để xác định được giới hạn tốt nhất, mỗi người có thể lưu ý một số khuyến nghị dưới đây:

  • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần cho người trưởng thành (30 phút/lần, 5 lần mỗi tuần).
  • Tổng cộng 10.000 bước mỗi ngày, tương đương khoảng 8km, là mục tiêu hàng ngày được phổ biến rộng rãi.
  • Thời gian và quãng đường một cá nhân có thể đi bộ phụ thuộc vào những khả năng của từng người.

3. Cách tạo thói quen và động lực đi bộ hàng ngày

Capture

Thay đổi thói quen đi bộ như đi bộ lên dốc giúp tăng sức bền, tránh buồn chán và duy trì động lực.

Ghi vào lịch trình hàng ngày: Bạn không nên bắt đầu đi bộ khi có thời gian mà nên lên kế hoạch và dành thời gian để thực hiện mỗi ngày như sử dụng lịch, ứng dụng hoặc lời nhắc trên điện thoại để giúp duy trì thói quen.

Chọn địa điểm: Không phải tất cả các địa điểm đều thuận lợi với việc đi bộ nên cần cân nhắc những khu vực an toàn (có vỉa hè), thoải mái và thú vị để đi bộ, chẳng hạn như nơi có phong cảnh đẹp, thú vị, nhiều cây xanh... Nếu không có nơi phù hợp để đi bộ ngoài trời, bạn có thể chọn máy chạy bộ tại phòng tập thể dục hoặc trung tâm thương mại gần nhà.

Duy trì động lực: Không phải lúc nào cũng dễ dàng duy trì động lực nhưng bạn có thể cố gắng tìm cách làm cho việc đi bộ trở nên thú vị và bổ ích, chẳng hạn như rủ bạn bè đi cùng, sắp xếp xe đẩy và đưa con đi chơi, hoặc đơn giản là bật nhạc, nghe podcas, sách nói trong khi đi bộ.

Việc đặt mục tiêu và theo dõi tiến trình tập luyện bằng máy đếm bước chân hoặc máy theo dõi sức khỏe cũng có thể giúp bạn duy trì động lực.

Thay đổi thói quen đi bộ : Nên tránh đi bộ theo cùng một lộ trình hoặc lịch trình mà nên thay đổi hướng đi, tốc độ và thậm chí cả địa hình vài ngày một lần để luôn được thử thách, tránh buồn chán và tăng sức bền.

Theo dõi tiến trình tập luyện: Việc làm này sẽ giúp bạn duy trì động lực và đảm bảo đạt được mục tiêu. Để thực hiện theo dõi tiến trình tập luyện, bạn có thể:

  • Sử dụng máy đếm bước chân (đeo trên cổ tay hoặc kẹp vào thắt lưng).
  • Thiết bị theo dõi sức khỏe (tùy thuộc vào từng mẫu, chúng có thể theo dõi số bước chân, quãng đường đã đi, lượng calo đã đốt cháy, nhịp tim , chất lượng giấc ngủ...).
  • Sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng theo dõi số bước chân đã đi, hiển thị trên màn hình hoặc thông báo về mục tiêu và thời điểm đạt được... Bên cạnh đó, có thể sử dụng ứng dụng cung cấp các đề xuất tập luyện được cá nhân hóa dựa trên mức độ thể lực, mục tiêu, sở thích và hạn chế của mỗi người...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh tim

Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh tim

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Có chế độ ăn uống nào có thể giúp phòng ngừa bệnh tật không? Các nhà khoa học đã phát hiện một chế độ ăn uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ giúp giảm nguy cơ ung thư, đái tháo đường và bệnh tim.

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

Món chè là thức ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều và bảo quản sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.

Xem nhiều

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp
5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

Sống khỏe
5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp
Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top