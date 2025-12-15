Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào?
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Đột quỵ thức giấc nguy hiểm thế nào?
Đột quỵ thức giấc là tình trạng người bệnh được phát hiện có triệu chứng đột quỵ ngay khi vừa thức dậy, nhưng không rõ về thời điểm khởi phát thực sự. Điều này xảy ra khi bệnh nhân đi ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng đến sáng tỉnh dậy thì đã yếu liệt, méo miệng, nói khó…
Vừa qua, BVĐK Xuyên Á TP. HCM cho biết đã tiếp nhận một nam bệnh nhân N. Q .H (50 tuổi, ngụ tại Củ Chi) nhập viện trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ kèm theo biểu hiện nôn ói, sức cơ 2/5.
Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã xác định rõ những dấu hiệu điển hình của một cơn đột quỵ, bệnh nhân lập tức được chụp phim MRI khẩn, kết quả cho thấy bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái.
Đáng chú ý, bệnh nhân H. thuộc nhóm "Đột quỵ thức giấc". Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào. Có thể chỉ mới xảy ra vài phút trước khi tỉnh giấc. Hoặc đã xảy ra từ nhiều giờ trong lúc ngủ.
Trong khi đó, một trong những yếu tố quan trọng trong cấp cứu đột quỵ đó là thời gian khởi phát. Vì nó quyết định người bệnh có được điều trị tái thông mạch máu (tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối) hay không.
Dấu hiệu đột quỵ thức giấc cần được cấp cứu sớm
Đứng trước tình trạng nguy cấp vì diễn tiến bệnh có thể trở nặng bất kỳ lúc nào, các bác sĩ đã khẩn trương tư vấn và thực hiện phương pháp can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu cho bệnh nhân.
Sau 2 ngày điều trị tại khoa Sọ Não Cột Sống 1, bệnh nhân đã cai được máy thở, tự thở tốt và được chuyển về khoa Nội Thần Kinh. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, đi lại được, giọng nói rõ ràng hơn.
Là người theo sát quá trình cấp cứu và điều trị của bệnh nhân, ThS. BS. Đỗ Quốc Vĩnh – Khoa Sọ Não Cột Sống 1 của bệnh viện đánh giá cao sự phục hồi ngoạn mục của bệnh nhân.
Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo: "Không nên chủ quan trong việc để bệnh nhân ở nhà và chờ đợi đến khi phục hồi hay không? Do đó khi phát hiện người nhà có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu và điều trị đột quỵ.
Việc cấp cứu kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát đột quỵ và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, bảo vệ tính mạng và chức năng sống bệnh nhân."
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.
Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quanBệnh thường gặp - 22 giờ trước
Những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan rất đa dạng và có thể xuất hiện từ rất sớm. Điều quan trọng là bạn nhận biết được để có cách xử trí kịp thời.
Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Không phải đau ngực, đây mới là triệu chứng bạn cần để ý để phát hiện sớm ung thư phổi.
6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toànBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.
Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thưBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp trung niên kiểm soát cholesterol máu, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.
5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạchBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.
Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máuBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.
Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, người mang nhóm máu A, đặc biệt phân nhóm A1, có khả năng bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn. Ngược lại, biến thể gene liên quan đến nhóm máu O1 giúp giảm khoảng 12% nguy cơ.
6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thưBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.
Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết ápBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ có tiền sử bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc.
4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp
GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.