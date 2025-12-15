Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào?

Đột quỵ thức giấc nguy hiểm thế nào?

Đột quỵ thức giấc là tình trạng người bệnh được phát hiện có triệu chứng đột quỵ ngay khi vừa thức dậy, nhưng không rõ về thời điểm khởi phát thực sự. Điều này xảy ra khi bệnh nhân đi ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng đến sáng tỉnh dậy thì đã yếu liệt, méo miệng, nói khó…

Vừa qua, BVĐK Xuyên Á TP. HCM cho biết đã tiếp nhận một nam bệnh nhân N. Q .H (50 tuổi, ngụ tại Củ Chi) nhập viện trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ kèm theo biểu hiện nôn ói, sức cơ 2/5.

Ảnh minh họa.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã xác định rõ những dấu hiệu điển hình của một cơn đột quỵ, bệnh nhân lập tức được chụp phim MRI khẩn, kết quả cho thấy bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái.

Đáng chú ý, bệnh nhân H. thuộc nhóm "Đột quỵ thức giấc". Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào. Có thể chỉ mới xảy ra vài phút trước khi tỉnh giấc. Hoặc đã xảy ra từ nhiều giờ trong lúc ngủ.

Trong khi đó, một trong những yếu tố quan trọng trong cấp cứu đột quỵ đó là thời gian khởi phát. Vì nó quyết định người bệnh có được điều trị tái thông mạch máu (tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối) hay không.

Dấu hiệu đột quỵ thức giấc cần được cấp cứu sớm

Đứng trước tình trạng nguy cấp vì diễn tiến bệnh có thể trở nặng bất kỳ lúc nào, các bác sĩ đã khẩn trương tư vấn và thực hiện phương pháp can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu cho bệnh nhân.

Ảnh minh họa.

Sau 2 ngày điều trị tại khoa Sọ Não Cột Sống 1, bệnh nhân đã cai được máy thở, tự thở tốt và được chuyển về khoa Nội Thần Kinh. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, đi lại được, giọng nói rõ ràng hơn.

Là người theo sát quá trình cấp cứu và điều trị của bệnh nhân, ThS. BS. Đỗ Quốc Vĩnh – Khoa Sọ Não Cột Sống 1 của bệnh viện đánh giá cao sự phục hồi ngoạn mục của bệnh nhân.

Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo: "Không nên chủ quan trong việc để bệnh nhân ở nhà và chờ đợi đến khi phục hồi hay không? Do đó khi phát hiện người nhà có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Việc cấp cứu kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát đột quỵ và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, bảo vệ tính mạng và chức năng sống bệnh nhân."