Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào?

Thứ hai, 16:34 15/12/2025 | Bệnh thường gặp
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.

Đột quỵ thức giấc nguy hiểm thế nào?

Đột quỵ thức giấc là tình trạng người bệnh được phát hiện có triệu chứng đột quỵ ngay khi vừa thức dậy, nhưng không rõ về thời điểm khởi phát thực sự. Điều này xảy ra khi bệnh nhân đi ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng đến sáng tỉnh dậy thì đã yếu liệt, méo miệng, nói khó… 

Vừa qua, BVĐK Xuyên Á TP. HCM cho biết đã tiếp nhận một nam bệnh nhân N. Q .H (50 tuổi, ngụ tại Củ Chi) nhập viện trong tình trạng yếu nửa người bên phải, lơ mơ, nói đớ kèm theo biểu hiện nôn ói, sức cơ 2/5.

Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đã xác định rõ những dấu hiệu điển hình của một cơn đột quỵ, bệnh nhân lập tức được chụp phim MRI khẩn, kết quả cho thấy bị nhồi máu vùng tiểu não và vùng đồi thị bên trái.

Đáng chú ý, bệnh nhân H. thuộc nhóm "Đột quỵ thức giấc". Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào. Có thể chỉ mới xảy ra vài phút trước khi tỉnh giấc. Hoặc đã xảy ra từ nhiều giờ trong lúc ngủ.

Trong khi đó, một trong những yếu tố quan trọng trong cấp cứu đột quỵ đó là thời gian khởi phát. Vì nó quyết định người bệnh có được điều trị tái thông mạch máu (tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối) hay không.

Dấu hiệu đột quỵ thức giấc cần được cấp cứu sớm

Đứng trước tình trạng nguy cấp vì diễn tiến bệnh có thể trở nặng bất kỳ lúc nào, các bác sĩ đã khẩn trương tư vấn và thực hiện phương pháp can thiệp mạch lấy huyết khối để tái thông mạch máu cho bệnh nhân.

Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau 2 ngày điều trị tại khoa Sọ Não Cột Sống 1, bệnh nhân đã cai được máy thở, tự thở tốt và được chuyển về khoa Nội Thần Kinh. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc tốt, đi lại được, giọng nói rõ ràng hơn.

Là người theo sát quá trình cấp cứu và điều trị của bệnh nhân, ThS. BS. Đỗ Quốc Vĩnh – Khoa Sọ Não Cột Sống 1 của bệnh viện đánh giá cao sự phục hồi ngoạn mục của bệnh nhân.

Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo: "Không nên chủ quan trong việc để bệnh nhân ở nhà và chờ đợi đến khi phục hồi hay không? Do đó khi phát hiện người nhà có dấu hiệu yếu liệt, méo miệng, nói đớ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất có đầy đủ phương tiện cấp cứu và điều trị đột quỵ. 

Việc cấp cứu kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chính xác thời gian khởi phát đột quỵ và đưa ra phương pháp điều trị kịp thời, bảo vệ tính mạng và chức năng sống bệnh nhân."

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?

Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu

Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.

Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan rất đa dạng và có thể xuất hiện từ rất sớm. Điều quan trọng là bạn nhận biết được để có cách xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường này

Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Không phải đau ngực, đây mới là triệu chứng bạn cần để ý để phát hiện sớm ung thư phổi.

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.

Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Mỹ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp trung niên kiểm soát cholesterol máu, bảo vệ tim và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

5 cách đơn giản để giảm tiêu thụ muối, bảo vệ tim mạch

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Muối là nguồn cung cấp natri mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ.

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Cách ăn trứng không làm tăng mỡ máu

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Ăn trứng có lợi cho sức khỏe và không làm tăng mỡ máu ở đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với người đã có tình trạng mỡ máu cao cần ăn trứng điều độ và đúng cách.

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Người mang nhóm máu A khả năng đột quỵ cao?

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Neurology, người mang nhóm máu A, đặc biệt phân nhóm A1, có khả năng bị đột quỵ trước 60 tuổi cao hơn. Ngược lại, biến thể gene liên quan đến nhóm máu O1 giúp giảm khoảng 12% nguy cơ.

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Người đàn ông 41 tuổi bất ngờ gục xuống bàn đột quỵ vì mắc sai lầm này trong điều trị bệnh tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đột quỵ có tiền sử bệnh tăng huyết áp nhiều năm nhưng không dùng thuốc.

Xem nhiều

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

4 thực phẩm giúp ngừa bệnh xương khớp hơn cả uống collagen, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt... sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

3 người trong một gia đình đều mắc ung thư dạ dày, thừa nhận có chung 1 sai lầm khi nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top