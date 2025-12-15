Mới nhất
3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh

Thứ hai, 10:00 15/12/2025
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc nhất định.

Tế bào ung thư "sợ" nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thưTế bào ung thư 'sợ' nhất 4 việc này, người Việt cần làm tốt điều này để kìm hãm tế bào ung thư

GĐXH - Đối mặt với ung thư là một hành trình khó khăn, nhưng có nhiều cách giúp người bệnh kiểm soát tế bào ung thư tốt hơn và nâng cao chất lượng sống.

Tế bào ung thư hình thành thế nào?

Tế bào khỏe mạnh nhưng có mang gen bị đột biến sẽ tạo nên tế bào ung thư. Đột biến này thường do di truyền hoặc xuất hiện khi con người già đi. Bên cạnh đó, gen có thể bị hao mòn do các tác động tiêu cực từ bên ngoài như chế độ ăn uống thiếu khoa học, tia cực tím từ mặt trời, các chất hoá học.

3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ung thư có thể hình thành ở bất kỳ tế bào nào trong cơ thể. Tế bào thông thường sẽ chết đi khi không còn hữu ích nhưng tế bào gây ung thư sẽ tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng không trưởng thành như tế bào khỏe mạnh mà vẫn mãi trạng thái chưa hoàn chỉnh.

Đặc điểm để mô tả tế bào gây ung thư có thể được biết đến như phân chia ngoài tầm kiểm soát, không đủ trưởng thành để thực hiện các chức năng có lợi cho cơ thể, phá huỷ hệ miễn dịch, không tuân thủ các tín hiệu phân chia và không chết đi. Bên cạnh đó, các tế bào này còn lan rộng đến các bộ phận khác của cơ thể thông qua đường máu hoặc hệ bạch huyết, gây tổn hại cho các mô và cơ quan.

Tế bào ung thư di căn như thế nào?

Các tế bào gây ung thư không ngừng tăng trưởng thì kéo theo các khối u ngày một to hơn. Các khối u này phát triển chủ yếu nhờ các mạch máu gần đó nuôi dưỡng. Thông qua các mạch máu, tế bào gây ung thư lại xâm nhập và lây lan đến các bộ phận khác. Lúc này ung thư sẽ xuất hiện tại các mô lân cận vị trí cũ.

Quá trình di căn bắt đầu xảy ra khi tế bào gây ung thư tiến đến vị trí xa hơn nơi bắt đầu khởi phát. Chúng tách ra khỏi khối u và di chuyển đến một khu vực mới trong cơ thể thông qua hệ máu hoặc bạch huyết. Chính vì đặc tính này mà bác sĩ mới xây dựng nên các giai đoạn ung thư trong cơ thể người.

3 nguyên tắc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư 

Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Xây dựng chế độ ăn ngừa ung thư

Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.

Tăng cường bổ sung Vitamin và chất khoáng cho cơ thể bằng cách ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.

Vận động để tăng miễn dịch

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.

Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.

Nghỉ ngơi hợp lý

Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của “mầm bệnh”.

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.


