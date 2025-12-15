Loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để 'quét sạch mỡ máu', ngăn ngừa bệnh mạn tính

Loại rau rẻ tiền "quét sạch mỡ máu"

Rau mùi tàu (hay còn gọi là ngò gai) là một trong những loại rau gia vị quen thuộc của người Việt. Mùi tàu được thu hái quanh năm, toàn thân từ rễ, lá, quả cho đến hạt, đều có thể dùng làm thuốc.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Văn Thái (Viện Y học phóng xạ và U bướu quân đội) cho biết, rau mùi tàu không chỉ góp phần tạo nên hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn có những công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết.

Theo những nghiên cứu của y học hiện đại, rau mùi tàu có một số tác dụng như: Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ chữa đầy hơi và giảm khó tiêu; hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu như mụn nhọt, mẩn ngứa hay nám; kích thích sự bài tiết của thận, đồng thời hạ cholesterol trong máu; điều trị ho có đờm, cảm mạo, cúm và sốt nhẹ; hỗ trợ làm giảm cảm giác nóng rát cũng như sưng đau ở mắt; hỗ trợ tốt việc trao đổi chất trong cơ thể.

5 công dụng chữa bệnh của rau mùi tàu

Giúp trị sỏi thận

Mùi tàu được dân gian dùng để chữa bệnh sỏi thận rất hiệu quả và an toàn. Cụ thể, hơ lửa cho héo qua lá ngò gai, rồi sắc với nước theo công thức: đun 3 bát, giữ lại 1 bát. Nên uống 3 lần trong ngày và uống trước khi ăn.

Lưu ý, uống liên tục thời gian uống từ 7-9 ngày. Sau một thời gian, nếu là sỏi nhỏ thì có thể tự tiêu, còn sỏi to có thể bị đào thải ra khỏi cơ thể.

Giúp hạ cholesterol trong máu

Trong các bộ phận của rau ngò gai, thì hạt là phần chứa nhiều chất xơ, vì vậy những người bị cao huyết, mỡ máu có thể dùng hạt của nó để đun lấy nước uống. Công dụng của nó là làm sạch và hạ cholesterol trong máu rất hiệu quả.

Giúp trị cảm mạo

Lá mùi tàu tính ấm, vị cay tác dụng làm ra mồ hôi để đẩy các tà khí (phong hàn – gió lạnh) ra ngoài. Khi bị cảm mạo phong hàn (cảm lạnh) với các triệu chứng sợ lạnh, sợ gió, nhức đầu, nghẹt mũi, không ra mồ hôi, người ta thường dùng nước sắc lá mùi tàu (có thể phối hợp với kinh giới, tía tô) để uống hoặc nấu nước xông giúp ra được mồ hôi và hạ sốt.

Giúp kích thích tiêu hóa

Nước lá mùi tàu được dùng trong các trường hợp ăn uống khó tiêu, đầy bụng, chướng hơi. Uống một cốc nước ấm nấu từ lá mùi tàu có thể giúp giảm cảm giác ì ạch, khó chịu ở bụng. Cụ thể, dùng lá mùi tàu 50g, rửa sạch, sắc với 300ml nước đến khi còn 150ml. Chia uống 2-3 lần trong ngày.

Chữa hôi miệng

Hôi miệng khiến bạn mất tự tin khi đối diện với người khác, đây là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải. Bạn có thể rửa sạch một nắm mùi tàu rồi đem đi đun sôi, cho thêm vài hạt muối, khuấy tan rồi dùng nước này để ngậm và súc miệng

Nên áp dụng đều đặn 3 lần/ngày. Sau 1 tuần miệng sẽ thơm tho, hết mùi hôi, nhưng vẫn nên duy trì thói quen này để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ai không nên ăn rau mùi tàu?

Mùi tàu là một vị thuốc tốt, nhưng để tránh xảy ra những tác dụng không mong muốn khi sử dụng, cần lưu ý những điều sau:

- Người đau dạ dày hay có tiền sử bị đau dạ dày nên cẩn thận khi sử dụng lá mùi tàu tươi.

- Người mắc các chứng bệnh lý như hen phế quản, viêm phổi, gan hay phụ nữ trong thời kỳ mang thai nên hạn chế sử dụng rau mùi tàu.

- Nếu thuộc tuýp người có cơ địa nhạy cảm, nên cẩn thận với tinh dầu của cây mùi tàu để tránh gặp tình trạng kích ứng trực tiếp trên da.

- Không nên kết hợp rau mùi tàu với các loại thực phẩm giàu vitamin K, nội tạng động vật hay thịt lợn vì có thể gây chứng đầy bụng, khó tiêu...

3 cách ăn rau mùi tàu tốt nhất cho người sau tuổi 40 - Nấu canh mùi tàu với cá, thịt nạc, trứng - Thái nhỏ, cho vào khi món ăn vừa tắt bếp - Có thể đun nước mùi tàu uống ấm giúp tiêu hóa tốt hơn