Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đến
GĐXH - Chỉ vài bước đơn giản và một số lưu ý khi sử dụng ví trong bài viết sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng chiếc ví này sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của bạn, mang lại nhiều tiền bạc và may mắn hơn.
Để tiền ở tất cả các ngăn trong ví
Để đảm bảo tài lộc không bị phân tán, hãy sắp xếp tiền bạc ở tất cả các ngăn trong ví của bạn. Việc này sẽ giúp tạo ra một luồng năng lượng tích cực, khiến cho tài lộc của bạn ngày càng gia tăng.
Đặc biệt, việc giữ đồng tiền xu trong ví cũng là một cách hiệu quả để thu hút tài lộc. Đồng xu thường mang năng lượng Kim, làm cho ví trở nên phong phú và thu hút tài vận cho bạn.
Màu sắc ví ảnh hưởng đến tiền tài
Mệnh Kim: Người mệnh Kim nên chọn ví có màu vàng hoặc màu trắng, và tránh những chiếc ví có màu hồng hoặc đỏ.
Mệnh Mộc: Một chiếc ví có tông màu xanh, xanh đen hoặc đen thường giúp người mệnh Mộc thu hút tài lộc hơn. Họ nên tránh màu trắng vì nó có thể làm hao hụt tài lộc.
Mệnh Thủy: Màu đen là biểu tượng cho mệnh Thủy, và sở hữu một chiếc ví màu đen có thể mang lại may mắn. Trái lại, màu vàng và vàng đất nên tránh xa vì chúng có thể xua đuổi tài lộc.
Mệnh Hỏa: Người mệnh Hỏa thường chọn ví có màu xanh lá cây, hồng hoặc đỏ để tiền vào như nước. Nếu không muốn gặp vấn đề xấu, họ nên tránh màu đen.
Mệnh Thổ: Màu đỏ, hồng, vàng và vàng đất là màu bản mệnh của người mệnh Thổ. Họ nên tránh xa các chiếc ví màu xanh, bất kể đẹp đến đâu.
Hạt gạo
Gạo không chỉ là thực phẩm quan trọng trong cuộc sống mà còn là "người" bảo vệ sự giàu có của bạn. Trong nhiều nền văn hóa, gạo còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, màu mỡ và may mắn.
Nếu bạn muốn đón thêm tiền vào cuộc sống, hãy lấy đúng 21 hạt gạo và bỏ vào một ngăn ẩn trong ví.
Con số này không được chọn ngẫu nhiên - nó được cho là mang lại sự cân bằng và dòng chảy năng lượng mới.
Hãy nhớ thay đổi hạt gạo thường xuyên, vì điều này tượng trưng cho năng lượng tươi mới và những khả năng thu hút tiền bạc mới.
Giấy đỏ và sợi tơ
Màu đỏ mang một sức mạnh đặc biệt - tượng trưng cho đam mê, quyền lực và sự kích hoạt ước muốn của bạn chuyển động.
Hãy chuẩn bị một tờ giấy đỏ nhỏ và viết lên đó những mong muốn tài chính cụ thể của bạn. Sau đó, cuộn tờ giấy lại và dùng chỉ lụa đỏ quấn quanh.
Hãy mang theo trong ví hoặc đặt ở nơi bạn cất giữ tiền bạc. Món đồ món đồ bỏ vào ví thu hút tài lộc này sẽ giúp bạn tập trung, đồng thời hoạt động như một thỏi nam châm thu hút sự thịnh vượng.
Vỏ sò hoặc muối biển
Trong nhiều nền văn hóa, vỏ sò và muối biển được coi là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng.
Giữ một vài vỏ sò hoặc một gói muối biển nhỏ trong ví có thể giúp thu hút sự giàu có và năng lượng tích cực.
Muối biển có thể được bọc trong vải nilon để tránh bị đổ, trong khi vỏ sò có thể được giữ được nguồn tiền chảy vào ví ổn định.
Thực hành cách đơn giản này có thể giúp bạn nuôi dưỡng tư duy làm giàu, chăm chỉ, sung túc và thu hút sự thịnh vượng về tài chính.
Một miếng nghệ nhỏ
Trong nhiều nền văn hóa phương Đông, nghệ được tôn sùng vì đặc tính thanh lọc, khiến nó trở thành một vật phẩm tuyệt vời để bỏ vào ví.
Giữ một miếng nghệ nhỏ trong ví có thể giúp thanh lọc năng lượng xung quanh tài chính của bạn, thúc đẩy một hành trình kiếm tiền tích cực và thịnh vượng.
Nghệ được cho là có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực, thu hút sự sung túc và mang lại may mắn.
Chỉ cần gói một miếng nghệ nhỏ được bọc bằng mảnh vải nhỏ hoặc giấy và giữ trong ví là bạn có thể bắt đầu trải nghiệm những lợi ích của loại gia vị thanh lọc này.
Mang theo món đồ hợp mệnh trong ví
Mệnh Mộc: Mang theo muối
Muối là một vật phẩm phù hợp với mệnh Mộc. Bạn có thể đặt muối trắng vào ví của mình để tăng cường mệnh và thu hút may mắn. Đừng quên bảo quản muối trong túi nilon kín đáo hoặc bọc trong giấy bạc để tránh tình trạng tan chảy. Muối được xem như một loại "lá bùa" hiệu quả thu hút tài lộc cho người mệnh Mộc, vì vậy hãy mang theo chúng mỗi ngày!
Mệnh Kim: Mang theo đất
Đặt đất vào ví là cách thu hút tài lộc cho người mệnh Kim. Điều này sẽ giúp họ phát triển mạnh mẽ và thu hút nhiều tài lộc hơn.
Mệnh Thủy: Mang theo bạc
Đối với người mệnh Thủy, việc mang theo những vật nhỏ làm từ bạc trong ví là gợi ý lý tưởng hoàn hảo. Vì bạc là biểu tượng của mệnh Kim, việc này sẽ giúp tăng cường may mắn cho họ.
Mệnh Hỏa: Mang theo gỗ
Để tạo thêm may mắn và sự vững chãi cho người mệnh Hỏa, bạn có thể đặt gỗ từ cây sống vào ví của mình.
Mệnh Thổ: Mang theo diêm hoặc bật lửa
Người mệnh Thổ thường có xu hướng mang theo diêm hoặc bật lửa. Điều này không chỉ giúp họ thu hút tài lộc và may mắn mà còn làm cho cuộc sống tình duyên của họ trở nên suôn sẻ hơn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Cây kim tiền được coi là loại cây mang lại may mắn, tài lộc cũng như mang nhiều ý nghĩa phong thủy cho gia chủ. Vì vậy, loại cây này thường được trang trí trong nhà, phòng ngủ hoặc đặt trên bàn làm việc.