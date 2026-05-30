Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 8h30 ngày 29/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường trục xã Tân Thuận, Tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 17A-716.93 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Ngăn chặn hơn 2 tấn mỡ lợn bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường

Qua kiểm tra thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 2,1 tấn mỡ lợn đã qua sơ chế (tóp mỡ) bị mốc, bốc mùi khó chịu, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.K.L (SN 1980, trú tại xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) khai nhận đã thu mua toàn bộ số hàng hóa trên từ tỉnh Thanh Hóa và đang vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Đội CSGT đường bộ số 3 đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT, đồng thời phối hợp bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.