Tin sáng 30/5: Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ; nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6 có cường độ ra sao?

Tin sáng 29/5: Hà Nội dự kiến thu phí xe cá nhân vào Vành đai 1 từ năm 2028; cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm GĐXH - Hà Nội dự kiến thu phí xe cá nhân khu vực trong Vành đai 1 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028, khu vực trong Vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và khu vực trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032; Thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch bảo hiểm nhân thọ trực tuyến mang tính sát thương rất cao đối với nạn nhân.

Từ ngày 1/7, hợp đồng lao động điện tử sau khi giao kết phải được gửi lên nền tảng quản lý để cấp mã định danh (ID).





Đời sống và Pháp luật thông tin, từ 1/7/2026, hợp đồng lao động điện tử sẽ chính thức được tích hợp và quản lý thông qua hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID. Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 08 vừa được Bộ Nội vụ ban hành nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định 337 về hợp đồng lao động điện tử.

Theo quy định mới, mọi hợp đồng lao động điện tử sau khi được giao kết và gửi lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh (ID) duy nhất để quản lý dữ liệu trên toàn hệ thống. Mỗi ID chỉ được cấp một lần, không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng, kể cả khi hợp đồng được sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn hay chấm dứt.

Thông tư nêu rõ, việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung hay hiệu lực pháp lý của hợp đồng giữa các bên. Các phụ lục và thông báo liên quan cũng sẽ được quản lý đồng bộ theo mã ID này.

Đáng chú ý, việc đăng ký và truy cập Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNeID. Người lao động sử dụng tài khoản định danh cá nhân, trong khi doanh nghiệp và tổ chức sử dụng tài khoản định danh điện tử tổ chức để thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký được tài khoản định danh tổ chức, có thể đề nghị Bộ Nội vụ cấp tài khoản truy cập nền tảng để sử dụng tạm thời.

Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7/2026, tất cả hợp đồng lao động điện tử sau khi giao kết bắt buộc phải gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để cấp ID. Hệ thống sẽ tự động xử lý và cấp mã trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Ngược lại, các hợp đồng không đáp ứng yêu cầu về xác thực danh tính, chữ ký số, dấu thời gian hoặc chứng thực thông điệp dữ liệu sẽ bị hệ thống từ chối và thông báo rõ lý do.

Thông tư cũng quy định cụ thể cấu trúc mã định danh hợp đồng lao động điện tử gồm 1 ký tự chữ và 12 ký tự số. Trong đó:

- Ký tự "A" áp dụng với hợp đồng lao động điện tử được giao kết từ ngày 1/7/2026 thông qua hệ thống eContract;

- Ký tự "B" áp dụng với hợp đồng chuyển đổi từ bản giấy sang điện tử;

- Ký tự "C" áp dụng với hợp đồng điện tử được giao kết trước ngày 1/7/2026.

Để bảo đảm an toàn dữ liệu, toàn bộ quá trình kết nối, khai thác và chia sẻ thông tin phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và lưu trữ dữ liệu. Mọi hoạt động truy cập hoặc xuất dữ liệu đều được ghi nhận, giám sát và có khả năng truy vết.

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc ngay đầu tháng 6

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc từ đầu tháng 6.

Thông tin trên Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mưa dông giúp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dịu mát trong 2-3 ngày, sau đó nắng nóng nhanh chóng trở lại. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này được dự báo không gay gắt như trước, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi 38 độ.

Cụ thể, từ 1-6/6, Bắc Bộ trời nắng, riêng đồng bằng và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng, nhưng với mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 35-37 độ.

Từ 1-5/6, khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa - TP Đà Nẵng) xuất hiện lại tình trạng nắng nóng 35-38 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 1/6 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa dông thường xảy ra vào buổi chiều tối; riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm 30-31/5 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

Phunumoi.vn thông tin, theo quy định pháp luật, ngay khi hoàn thành các giao dịch như chuyển nhượng, thừa kế hay tặng cho quyền sử dụng đất, người dân có trách nhiệm phải kê khai nghĩa vụ tài chính và đăng ký biến động đất đai trong thời hạn cho phép.

Tuy nhiên trên thực tế, tâm lý chủ quan, trì hoãn của nhiều chủ đất đã dẫn đến tình trạng hồ sơ bị ứ đọng. Điều này không chỉ làm phát sinh các tranh chấp, vướng mắc pháp lý phức tạp mà còn cản trở trực tiếp đến tiến độ cấp đổi, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đặc biệt, khi có sự điều chỉnh về chính sách quản lý hoặc trong các đợt rà soát dữ liệu của cơ quan quản lý, những trường hợp chậm làm thủ tục sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xác minh thông tin để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Vì vậy, cơ quan thuế các tỉnh thành khuyến nghị người dân cần tự giác liên hệ để kiểm tra, đối chiếu tình trạng hồ sơ. Nếu phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa cập nhật nghĩa vụ tài chính, cần nhanh chóng bổ sung kịp thời.

Mặc dù ngành thuế và các đơn vị liên quan đang tăng cường chuyển đổi số, liên thông dữ liệu nhằm tối giản hóa quy trình hành chính, song sự chủ động phối hợp, cung cấp thông tin chính xác từ phía người dân vẫn là yếu tố quyết định giúp quy trình này diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Không ít người chỉ tá hỏa kiểm tra lại giấy tờ đất đai khi có nhu cầu thế chấp ngân hàng, sang tên mua bán hoặc phân chia thừa kế. Ở thời điểm này, việc quay lại bổ sung hồ sơ hay giải quyết nợ thuế thường tốn rất nhiều thời gian, công sức so với dự kiến. Nhiều giao dịch dân sự, kinh tế đã buộc phải đình trệ chỉ vì thông tin sai lệch, chưa đăng ký biến động hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tăng 8% trợ cấp cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc

VTC News thông tin, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Theo đó, từ 1/7/2026, đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, mức trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026.

Sau khi điều chỉnh theo quy định trên, nếu mức trợ cấp được hưởng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp từ 3,5 triệu đồng/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng nêu rõ, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc gồm cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng Công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Thông báo mới tới toàn bộ người dân cả nước về sử dụng sách giáo khoa năm học 2026–2027

Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.





Đời sống và Pháp luật đưa tin, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vừa có thông báo về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng SGK trong năm tới, cụ thể như sau:

Ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., NXBGDVN đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản SGK đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư số 17 gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12.

NXBGDVN sẽ tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, NXBGDVN không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

NXBGDVN thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.

NXBGDVN thông báo để các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh và bạn đọc trên toàn quốc nắm rõ thông tin, sử dụng hiệu quả SGK, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng SGK.

NXBGDVN cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK và các tài liệu giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang

Đại diện Công an xã cùng ông Khang trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Đời sống và Pháp luật thông tin, ngày 29/5, Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ người dân trao trả thành công số tiền hơn 404 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho một tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 22/5, ông Vũ Xuân Khang bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 404.200.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Dù đây là số tiền rất lớn, ông Khang đã không sử dụng mà chủ động đến Công an xã Thần Khê trình báo, mong muốn tìm được chủ sở hữu thực sự để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thần Khê đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan và chủ động liên hệ nhiều nguồn để làm rõ người chuyển khoản. Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do chủ tài khoản chuyển tiền ở địa phương khác và thông tin ban đầu còn hạn chế.

Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an xã Thần Khê đã xác định được chủ sở hữu số tiền là ông Dương Trung Thành, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, đơn vị đã phối hợp thực hiện việc trao trả lại toàn bộ số tiền cho ông Thành theo đúng quy định.

Hà Nội triển khai phương án bảo đảm giao thông cho hai kỳ thi lớn năm 2026

SKĐS thông tin, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị năm học 2026-2027.

Theo đó, từ ngày 30/5 đến 1/6 và từ ngày 11/6 đến 13/6/2026, trên địa bàn Hà Nội diễn ra hai kỳ thi quan trọng gồm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với số lượng thí sinh rất lớn.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2026. Trong đó, ngày 30/5 và 31/5, thí sinh dự thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán; ngày 1/6 tổ chức thi các môn chuyên đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 13/6/2026. Trong đó, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 thi môn Ngữ văn và Toán; sáng 12/6 thi bài thi tự chọn; ngày 13/6 là ngày thi dự phòng. Dự kiến toàn thành phố có khoảng 127.600 thí sinh tham dự với khoảng 240 điểm thi và 5.400 phòng thi.

Để phục vụ các kỳ thi, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Lực lượng chức năng phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị liên quan rà soát các điểm thi, tuyến giao thông trọng điểm và khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc để bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Tại các tuyến đường chính, khu vực nhà ga, bến xe, bến tàu và quanh các điểm thi, các tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường… nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Lực lượng chức năng cũng bố trí cán bộ ứng trực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh di chuyển đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp khi tham gia giao thông trong thời gian diễn ra các kỳ thi; chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu đường bộ; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường hoặc khu vực cổng trường thi gây cản trở giao thông.

Các bậc phụ huynh được khuyến cáo đưa đón thí sinh đúng thời gian quy định, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ nhằm góp phần bảo đảm giao thông thông suốt quanh các điểm thi.