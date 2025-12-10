Biến động lãi suất: Gửi tiền tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được? GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Techcombank và VPBank vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động.

Hai ngân hàng tư nhân lớn nhất là Techcombank và VPBank vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai trong tháng của Techcombank, nâng tổng số lần điều chỉnh kể từ tháng 10 lên 5 lần. Trong cùng giai đoạn, VPBank cũng đã có 4 lần tăng lãi suất liên tiếp.

Đối với Techcombank, ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 3, 6, 12 tháng nhưng lại tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn khác.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đối với sản phẩm Phát Lộc Online, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,4%, lên 4,35%/năm. Với mức này, Techcombank trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường ở nhóm kỳ hạn ngắn, cùng VCBNeo, BaoVietBank, OCB, Bac A Bank, BVBank, NCB và MBV.

Tuy nhiên, ngân hàng lại bất ngờ giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, từ mức chạm trần 4,75%/năm xuống còn 4,65%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng.

Cùng với đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cũng được Techcombank giảm 0,3%/năm xuống còn 5,85%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 7-11 tháng tăng mạnh 0,7%/năm, đồng loạt niêm yết mới tại 5,85%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng niêm yết cao nhất 6,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng không còn. Thay vào đó, mức 5,95%/năm được niêm yết đồng loạt cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Như vậy, lãi suất huy động mới nhất đã giảm 0,3%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, đồng thời tăng 0,3%/năm đối với các kỳ hạn 13-36 tháng.

Ngoài ra, Techcombank còn cộng thêm đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm dành cho mọi khoản tiền gửi trong tháng 12/2025 với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Theo đó, lãi suất nhận về cao nhất lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng đáp ứng được các điều kiện do ngân hàng đưa ra. Đây là mức lãi suất tiền gửi dẫn đầu thị trường hiện nay.

Một "ông lớn" khác trong khối ngân hàng tư nhân là VPBank cũng vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động với mức tăng diễn ra với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến VPBank vừa cập nhật cho thấy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 6-36 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6%/năm.

So với biểu lãi suất cũ, lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng đã tăng thêm 0,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

VPBank giữ nguyên lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.

Như vậy, VPBank thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hiện nay, đặc biệt là kỳ hạn 3-5 tháng.

Ngoài ra, ngân hàng này còn cộng thêm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; cộng thêm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng ưu tiên khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Kể từ đầu tháng 12, có 5 ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank và Saigonbank. Trong đó Techcombank đã hai lần điều chỉnh lãi suất.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,55 4,55 6,2 6,25 6,3 6,5 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,65 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,3 5,1 5,5 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,6 5,6 5,65 5,65 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 5,95 5,9 5,9 5,7 OCB 4,45 4,5 5,45 5,45 5,55 6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 SACOMBANK 4 4,2 5 5,1 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,35 4,55 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5 5 5,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,1 6,2 6,3 6,4 VPBANK 4,4 4,75 6 6 6 6

Lãi suất Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank

Tính đến thời điểm hiện tại, biểu lãi suất huy động trực tuyến của nhóm ngân hàng Big 4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp so với nhóm ngân hàng tư nhân.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất của nhóm Big 4 hiện dao động trong khoảng 1,6 – 2,4%/năm. Agribank và VietinBank cùng niêm yết mức cao nhất 2,4%/năm. BIDV áp dụng lãi suất 2%/năm, trong khi Vietcombank tiếp tục duy trì mức thấp nhất với 1,6%/năm.

Sang kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất nhích nhẹ, dao động từ 1,9 – 3%/năm. Trong đó, Agribank dẫn đầu với mức 3%/năm; VietinBank đạt 2,8%/năm; BIDV niêm yết 2,3%/năm; còn Vietcombank tiếp tục ở mức thấp nhất 1,9%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng – một trong những kỳ hạn được người gửi tiền quan tâm nhiều nhất – VietinBank hiện dẫn đầu nhóm Big 4 với lãi suất 3,9%/năm. Agribank trả lãi 3,7%/năm, BIDV ở mức 3,3%/năm, trong khi Vietcombank tiếp tục áp dụng mức thấp nhất 2,9%/năm.

Bước sang kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi suất gần như không đổi so với kỳ hạn 6 tháng. VietinBank vẫn giữ mức cao nhất 3,9%/năm, tiếp đến là Agribank với 3,7%/năm và BIDV 3,3%/năm. Vietcombank tiếp tục duy trì mốc 2,9%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, Agribank hiện giữ vị thế dẫn đầu với lãi suất 4,8%/năm cho cả kỳ hạn 12 và 18 tháng. BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức 4,7%/năm, trong khi Vietcombank thấp hơn, ở mức 4,6%/năm.

Để thu hút dòng tiền gửi, nhiều ngân hàng Big 4 còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại.

Đơn cử như Vietcombank vừa tung ra chương trình, từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên tới 1 tỷ đồng; các giải thưởng khác trị giá từ 20 – 100 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng với giá trị tiền gửi. Số điểm này có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành quà tặng, e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại…

Tại Agribank, trong thời gian từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 8 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng), từ 10 triệu đồng (kỳ hạn 9 tháng) hoặc từ 15 triệu đồng (kỳ hạn 12 tháng) tại các điểm giao dịch của ngân hàng sẽ nhận được mã dự thưởng, với cơ hội trúng các giải thưởng trị giá từ 1 – 100 triệu đồng và giải đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng.

VietinBank cũng triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 3/12/2025 đến hết 31/3/2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm và đồng thời sử dụng gói tài khoản thanh toán sẽ được nhận quà tặng bằng tiền mặt trị giá lên tới 10 triệu đồng. Khách hàng mới gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại quầy, được tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Với khách hàng có số dư tiền gửi kỳ hạn từ 9 tháng trở lên, VietinBank tặng 10 triệu đồng cho trường hợp số dư tăng thêm từ 20 tỷ đồng; tặng 5 triệu đồng nếu số dư tăng thêm từ 10 tỷ đồng; tặng 3 triệu đồng nếu tăng thêm từ 5 tỷ đồng; tặng 1,5 triệu đồng nếu tăng thêm từ 3 tỷ đồng và tặng 1 triệu đồng nếu tăng thêm từ 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, với mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm qua ứng dụng VietinBank iPay, khách hàng được nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường.

Gửi 50 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 50 triệu đồng khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

50 triệu đồng x 4,8%/12 x 24 = 4,8 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.



