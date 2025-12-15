Loạt ngân hàng có lãi 6,7- 6,9% khi gửi tiết kiệm chỉ 100 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất được dự báo tăng tới Tết khi tín dụng vượt 18% và áp lực thanh khoản gia tăng, kéo theo lo ngại dòng tiền chảy sang vàng và bất động sản





Dù đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất nhì thị trường ở kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) vẫn tiếp tục tăng mạnh lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn từ hôm nay (15/12).

Không những thế, nhà băng này còn mạnh tay cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền, khiến lãi suất huy động kỳ hạn từ 12-36 tháng tăng vọt lên 8,3%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân do PVCombank vừa cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 1-5 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,75%/năm, mức lãi suất tiền gửi cao nhất dành cho tiền gửi có kỳ hạn 1-5 tháng.

Với mức lãi suất mới này, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng đã tăng rất mạnh tới 0,8%/năm, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,65%/năm, kỳ hạn 4 tháng tăng 0,55%/năm và kỳ hạn 5 tháng tăng 0,45%/năm so với trước đó.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt được PVCombank niêm yết mới tại 5,8%/năm, tăng 0,6%/năm so với mức lãi suất niêm yết trước đó.

Đáng chú ý, lãi suất huy động niêm yết cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại PVCombank đã chính thức chạm và vượt ngưỡng 6%/năm sau khi các kỳ hạn này cùng tăng thêm 0,5%/năm. Hiện lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12 và 13 tháng được niêm yết lần lượt tại 6,1%/năm và 6,3%/năm.

Cũng với mức tăng này, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng đã được PVCombank đẩy cao lên 6,8%/năm - mức cao nhất theo niêm yết chính thức hiện nay của các ngân hàng.

Không chỉ niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất, PVCombank còn gây sốc khi công bố tặng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu hằng tuần của tháng 12 này.

Để được hưởng mức lãi suất cộng thêm 1,5%/năm này, ngoài việc gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu, khách hàng chỉ cần đáp ứng điều kiện kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Như vậy, nếu đáp ứng đủ các điều kiện khá dễ dàng trên, lãi suất tiết kiệm khách hàng thực nhận sẽ lên đến 7,6%/năm với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng; 7,8%/năm với tiền gửi kỳ hạn 13 tháng.

Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm thực nhận sẽ lên đến 8,3%/năm nếu khách hàng gửi tiền kỳ hạn 15-36 tháng.

Bên cạnh việc tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến, PVCombank cũng tăng lãi suất tiền gửi tại quầy với mức tăng tương tự như tiết kiệm trực tuyến.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-5 tháng đã chính thức chạm trần 4,75%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn còn lại thấp hơn từ 0,3-0,5%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 6%/năm và cao nhất là 6,3%/năm, áp dụng với kỳ hạn 15-36 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 15/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2,6 2,9 4 4 4,7 4,8 VIETINBANK 2,4 2,4 3,9 3,9 4,7 4,7 ABBANK 3,1 3,8 3,8 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,65 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,6 5,6 5,65 5,65 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 6 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6

Với biểu lãi suất huy động như trên, chỉ Bac A Bank là ngân hàng duy nhất niêm yết cao hơn so với PVCombank.

Ngoài ra, PVCombank vẫn duy trì lãi suất đặc biệt lên đến 9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-13 tháng với số tiền gửi từ... 2.000 tỷ đồng.

PVCombank là ngân hàng thứ 18 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 12, bao gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank. Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank đã hai lần điều chỉnh lãi suất.

Ngân hàng có lãi tới 6,9% khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Cake by VPBank vừa tiếp tục tăng 0,2%/năm lãi suất các kỳ hạn 6, 7 và 12 tháng, đưa mặt bằng lãi suất các kỳ hạn này lên 6,9%/năm – mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, ngân hàng này còn áp dụng chính sách ưu đãi, cộng thêm tối đa 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, qua đó đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 7,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6–36 tháng.

Trước đó, Nam A Bank phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 5, thời gian diễn ra đến hết 28.2.2026. Ngân hàng đặt mục tiêu huy động 2.000 tỉ đồng với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mệnh giá phát hành 10 triệu đồng/chứng chỉ.

Lãi suất phát hành 6,8%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 6,9%/năm với kỳ hạn 9 tháng. Đây là mức lãi suất tiền gửi vào cuối kỳ của chứng chỉ tiền gửi.

Vikki Bank cũng điều chỉnh tăng 0,4%/năm lãi suất kỳ hạn 6 tháng, lên 6,5%/năm; các kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng thêm 0,3%/năm, lần lượt niêm yết ở mức 6,6% và 6,7%/năm. Lãi suất đặc biệt tại Vikki Bank cũng được nâng lên 8,4%/năm, áp dụng cho khách hàng gửi từ 999 tỉ đồng.

PGBank vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm nhiều kỳ hạn. Kỳ hạn 1-3 tháng tăng 0,95%-1,35%/năm, lên mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng tăng lần lượt 1,5%/năm và 1,6%/năm lên 6,5%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng tăng 1,2%/năm lên 6,6%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng tăng 1%/năm lên 6,7%/năm.

Bac A Bank cũng tăng lãi suất huy động từ 0,2%-0,3%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo đó, với khoản tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 6,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,25%/năm lên 6,55%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,6%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,7%/năm.

Tại Viet A Bank, mức lãi suất cao nhất lên tới 6,8%/năm cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, kỳ hạn 18 tháng, giao dịch tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng. Ngân hàng áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,1%/năm kỳ hạn 7 tháng; 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm kỳ hạn 13 tháng; và 6,7%/năm kỳ hạn 15 tháng.

Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 6,8%/12 x 18 = 10,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn.