Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được? GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một ngân hàng tăng lãi suất. (Ảnh minh họa).

Ba ngân hàng mới gia nhập "cuộc đua" tăng lãi suất huy động gồm Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank).

Trong đó, LPBank là ngân hàng tăng mạnh nhất, điều chỉnh lãi suất huy động ở toàn bộ các kỳ hạn, từ 1 đến 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ của LPBank cho thấy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm, lần lượt được niêm yết mới tại 4,5%/năm và 4,6%/năm.

LPBank trở thành nhà băng tiếp theo niêm yết lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng sau khi tăng 0,55%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này.

Với mức tăng thêm 0,5%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được LPBank niêm yết mới tại 6,1%/năm, trở thành một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13-60 tháng của LPBank tăng 0,55%/năm, lên mức 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất hiện được ngân hàng này niêm yết.

ABBank cũng là một trong số các ngân hàng vừa tham gia cuộc đua tăng lãi suất huy động, nhưng chỉ điều chỉnh với các kỳ hạn dài.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy các kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đều được ABBank tăng rất mạnh, thêm 0,8%/năm. Mức tăng này khiến lãi suất ngân hàng trực tuyến các kỳ hạn 36, 48, 60 tháng mới nhất lên đến 6,1%/năm. Cùng kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm tại quầy là 6%/năm.

ABBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-24 tháng, kể cả với lãi suất tiền gửi trực tuyến và tại quầy.

Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ được ABBank niêm yết như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm và cao nhất là 6,1%/năm với kỳ hạn 36-60 tháng.

Với mỗi kỳ hạn tiền gửi tương ứng, ABBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy thấp hơn 0,1%/năm so với lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Với việc chỉ tăng lãi suất các kỳ hạn dài, trong khi lãi suất các kỳ hạn còn lại chưa được tăng lần nào kể từ đầu năm 2025, ABBank thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong khối các ngân hàng tư nhân hiện nay.

Trong khi đó, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức tăng đồng loạt 0,2%/năm.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến mới nhất do BaoViet Bank niêm yết dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đã tăng lên 5,85%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 16/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2,6 2,9 4 4 4,7 4,8 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,6 4 4,7 4,8 4,8 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12 tháng chính thức cán mốc 6%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 13-36 tháng được niêm yết mới tại 6,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất do BaoViet Bank niêm yết.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 1-5 tháng, với 4,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 1-2 tháng và 4,65%/năm kỳ hạn 3-5 tháng.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả kỳ hạn, từ ngắn hạn đến trung và dài hạn. Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trên mặt bằng lãi suất huy động của nhóm ngân hàng quốc doanh, vốn thường được xem là "neo chuẩn" của thị trường.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, mức điều chỉnh diễn ra khá rõ rệt. Với kỳ hạn 1 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm. Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ mức 1,6%/năm lên 2,1%/năm. Như vậy, sau điều chỉnh, khoảng cách lãi suất giữa Agribank và ba ngân hàng còn lại vẫn được duy trì, song mặt bằng chung đã cao hơn 0,3%/năm so với trước.

Tương tự, tại kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh tăng từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt nâng lãi suất từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm. Mức tăng dao động 0,3 - 0,5%/năm.

Các kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng ghi nhận mức tăng khá mạnh. Ở kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm; VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 3%/năm lên 3,5%/năm. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại kỳ hạn 9 tháng, khi cả bốn ngân hàng đều đưa lãi suất lên mặt bằng mới, với Agribank ở mức 3,8%/năm và ba ngân hàng còn lại cùng đạt 3,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, ghi nhận mức tăng mạnh 0,5 - 0,6%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 4,7%/năm lên 5,2%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng từ vùng 4,6 – 4,7%/năm lên cùng mức 5,2%/năm. Như vậy, sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại quầy của bốn ngân hàng quốc doanh đã được "kéo phẳng" về cùng một mặt bằng.

Xu hướng này tiếp tục được duy trì ở kỳ hạn 24 tháng. Agribank tăng lãi suất từ 4,8%/năm lên 5,3%/năm, trong khi Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 4,7 – 4,8%/năm lên 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tại quầy của nhóm ngân hàng này sau đợt điều chỉnh.

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất ra sao?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 100 triệu đồng khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

100 triệu đồng x 5,3%/12 x 24 = 10,6 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.



