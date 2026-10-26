Vượt tầm Honda SH, xe ga giá 45 triệu đồng động cơ 183cc ngoại hình bắt mắt, có ABS 2 kênh và TCS

Honda bán xe ga động cơ 160cc giá 45 triệu đồng trang bị ấn tượng, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Honda bán xe ga động cơ 160cc có thiết kế thể thao hơn cả Air Blade, trang bị ấn tượng, giá bán chỉ 45 triệu đồng.

Xe ga động cơ 183cc ngoại hình bắt mắt, có ABS 2 kênh và TCS

Aveta Nova 200 Edisi Terhad

Aveta Motor Malaysia vừa chính thức ra mắt mẫu Xe ga Aveta Nova 200 Edisi Terhad mới tại sự kiện Aveta Mega Gathering 2026 diễn ra ở Setia City Convention Centre, Setia Alam, Selangor.

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, về thiết kế, phiên bản giới hạn Aveta Nova 200 Edisi Terhad mang trên mình lớp áo màu vàng Cyber Yellow rực rỡ, kết hợp cùng bộ mâm xe sơn vàng kim nổi bật, đi kèm phần kính chắn gió phía trước được tinh chỉnh lại theo hướng thể thao, khí động học hơn và tem chữ "Edisi Terhad" đặt trang trọng ngay chính giữa thân xe nhằm khẳng định dấu ấn độc quyền.

Aveta Nova 200 Edisi Terhad mang trên mình lớp áo màu vàng Cyber Yellow rực rỡ

Bên cạnh diện mạo nổi bật, Aveta Nova 200 Edisi Terhad được trang bị đầy đủ các hệ thống vận hành và an toàn tiêu chuẩn chất lượng cao, bao gồm hệ thống treo với cặp phuộc ống lồng phía trước, kết hợp giảm xóc lò xo trụ đôi có bình dầu phía sau giúp xe vận hành êm ái trên mọi cung đường; hệ thống phanh đĩa an toàn ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự Honda SH, giúp người lái kiểm soát tay ga vững vàng trong các tình huống khẩn cấp.

Aveta Nova 200 Edisi Terhad được trang bị đầy đủ các hệ thống vận hành và an toàn tiêu chuẩn chất lượng cao

Aveta Nova 200 Edisi Terhad còn sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh SmartKey, cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD hiển thị sắc nét các thông số vận hành, cổng sạc USB tích hợp cả hai chuẩn Type-A và Type-C, bình xăng dung tích lớn 10 lít cùng chiều cao yên xe thân thiện ở mức 778 mm.





Aveta Nova 200 Edisi Terhad còn sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại như hệ thống khóa thông minh SmartKey

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ dung tích thực 183,3cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ vượt trội hơn Honda Air Blade và Vario, kết hợp cùng hộp số tự động CVT mang lại sự linh hoạt tối ưu cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi chơi xa.

Giá xe ga Aveta Nova 200 Edisi Terhad

Xe ga Aveta Nova 200 Edisi Terhad ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu xe nhờ vẻ ngoài cá tính và số lượng sản xuất được giới hạn nghiêm ngặt ở mức 1.688 chiếc trên toàn thị trường, phân phối độc quyền thông qua hệ thống đại lý ủy quyền Aveta Preferred Dealers. Mức giá bán lẻ đề xuất cho Aveta Nova 200 Edisi Terhad được hãng đưa ra là 8.788 RM, tương đương khoảng hơn 48 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí ra biển số và bảo hiểm.

Theo Đời sống và Pháp luật, từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Aveta Nova 200 là một cái tên khá thú vị nếu được phân phối chính hãng trong tương lai. Hiện tại, phân khúc xe tay ga thể thao tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đại diện quen thuộc như Yamaha NVX hay Honda Air Blade 160. Tuy nhiên, phần lớn các mẫu xe trong phân khúc này vẫn còn hạn chế về mặt trang bị.

Nếu giữ được mức giá tương đương khi về Việt Nam, Nova 200 hoàn toàn có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ hiện hữu. Việc sở hữu động cơ dung tích lớn hơn, công suất cao hơn cùng loạt trang bị như ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo sẽ là lợi thế lớn trong việc thu hút người dùng trẻ, những người ngày càng quan tâm đến yếu tố công nghệ và trải nghiệm lái.

Tuy nhiên, yếu tố thương hiệu vẫn sẽ là một rào cản không nhỏ. So với các hãng xe Nhật Bản đã có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam, Aveta vẫn là cái tên khá mới mẻ. Do đó, để thành công, hãng xe này sẽ cần xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi cũng như độ nhận diện thương hiệu đủ mạnh.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của những mẫu xe như Nova 200 sẽ góp phần làm thị trường trở nên sôi động hơn. Người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn với mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các trang bị hiện đại. Đây cũng có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng nâng cấp công nghệ trên xe tay ga phổ thông sẽ ngày càng trở nên rõ rệt trong thời gian tới.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.