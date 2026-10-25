Có nên bỏ 412 triệu đồng mua Toyota Vios thời điểm này?

Honda City 2026 giá 499 triệu đồng ra mắt ở Việt Nam có gì đặc biệt để cạnh tranh Toyota Vios? GĐXH - Honda City 2026 sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào ngày hôm nay 12/10 với diện mạo mới và nhiều trang bị được bổ sung, được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép cho ‘kỳ phùng địch thủ’ Toyota Vios.

412 triệu đồng mua Toyota Vios

Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng

Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng, sẽ có mức giảm tới 54,5 triệu đồng tương ứng 100% phí trước bạ trong tháng 10.

Thông báo từ Toyota Việt Nam, cụ thể, Toyota Vios G-CVT giảm tới 54,5 triệu đồng; Toyota Vios E-CVT giảm 49 triệu đồng và Toyota Vios E-MT giảm tới 46 triệu đồng. Cụ thể, Toyota Vios E-MT còn 412 triệu đồng; Toyota Vios E-CVT còn 439 triệu đồng và Toyota Vios G-CVT còn 491 triệu đồng. Như vậy, sau khi giảm, giá Toyota Vios rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 AT (Đặc biệt) và hatchback 1.2 AT (Đặc biệt) giá 435 và 455 triệu đồng và rẻ hơn Kia New Morning GT-Line đang có giá niêm yết 469 triệu đồng. Đây là mức giá phù hợp với tài chính của nhiều khách hàng Việt.

Toyota Vios tiêu thụ ra sao?

Tính đến hết tháng 9/2026, Toyota Vios đạt doanh số cộng dồn 6.931 xe. Nếu thị trường không có những biến động lớn trong quý IV, mẫu sedan Nhật Bản vẫn có cơ hội duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc. Trước đó, trong năm 2025, Vios cũng bán được 13.424 xe, tiếp tục giữ vị trí số một trong nhóm sedan hạng B.

Những con số này cho thấy sức hút của Vios chưa hoàn toàn suy giảm. Tuy nhiên, doanh số tốt không đồng nghĩa mẫu xe này không gặp áp lực cạnh tranh. Trong tầm giá khoảng 500-600 triệu đồng, người mua hiện có nhiều lựa chọn với thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi phong phú và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại hơn. Bên cạnh các đối thủ sedan truyền thống, những mẫu SUV/crossover và ô tô điện cũng đang thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Có nên mua Toyota Vios thời điểm này?

Vios thường được đánh giá cao về độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Vậy Toyota Vios còn phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay hay đã đến lúc người mua nên chuyển sang những lựa chọn mới mẻ hơn?

Không phải ngẫu nhiên Vios duy trì vị trí trong nhóm ô tô bán chạy tại Việt Nam suốt nhiều năm. Dù không sở hữu danh sách trang bị nổi bật nhất phân khúc, mẫu sedan này vẫn đáp ứng tốt những nhu cầu cơ bản của phần lớn người dùng, từ di chuyển hằng ngày trong đô thị đến phục vụ công việc và kinh doanh dịch vụ.

Một trong những yếu tố giúp Vios duy trì sức hút là sự cân bằng giữa khả năng vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí sử dụng. Động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số sàn hoặc CVT mang đến khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Với những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng xe để kinh doanh, mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý và chi phí bảo dưỡng dễ dự tính là những yếu tố đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, Vios thường được đánh giá cao về độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng. Mạng lưới đại lý, dịch vụ bảo dưỡng và nguồn cung phụ tùng Toyota tương đối phổ biến cũng góp phần giúp chủ xe thuận tiện hơn khi sửa chữa, bảo dưỡng. Đây là những lợi thế có ý nghĩa thực tế, đặc biệt với người mua ô tô lần đầu hoặc những người không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc xe.

Một điểm cộng khác là khả năng giữ giá trên thị trường xe đã qua sử dụng. Dù giá bán lại thực tế còn phụ thuộc vào năm sản xuất, tình trạng xe, số kilomet đã đi và lịch sử bảo dưỡng, Vios vẫn được đánh giá cao về khả năng giữ giá. Nhờ đó, chủ xe có thể thuận lợi hơn khi muốn bán lại để nâng cấp lên mẫu xe mới.

Với tài xế công nghệ, người kinh doanh dịch vụ vận tải hoặc các gia đình cần một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản, những ưu điểm này có thể quan trọng hơn các tiện ích hiện đại ít khi sử dụng. Trong trường hợp đó, lựa chọn Vios không hẳn là chạy theo một mẫu xe cũ, mà là ưu tiên tính hiệu quả trong suốt quá trình sở hữu.

Dù có nhiều ưu điểm về tính thực dụng, Vios vẫn bộc lộ những hạn chế khi đặt cạnh các mẫu xe thế hệ mới. Đáng chú ý nhất là thiết kế và trang bị tiện nghi - hai yếu tố ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua xe của khách hàng trẻ.

Nếu ưu tiên một chiếc sedan bền bỉ, dễ sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày và có phương án bán lại tương đối thuận lợi, Toyota Vios vẫn đáng để cân nhắc. Ngược lại, nếu mong muốn một chiếc xe có nội thất hiện đại, nhiều tiện nghi, thiết kế nổi bật hoặc không gian linh hoạt hơn cho gia đình, người mua nên cân nhắc thêm các mẫu xe khác.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attrage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.