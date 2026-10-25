Cạnh tranh Kia Sonet, SUV 5 chỗ giá 270 triệu đồng ra mắt thiết kế thể thao, trang bị động cơ tăng áp, rẻ hơn Kia Morning

Vượt trội Hyundai Creta, SUV cỡ B giá 530 triệu đồng thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km, chắc chắn hút khách nhờ giá rẻ GĐXH - SUV cỡ B vừa ra mắt thị trường đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế cực thể thao, dễ hút khách hơn Kia Seltos và Hyundai Creta nhờ mức giá cực rẻ chỉ 530 triệu đồng.

SUV 5 chỗ ra mắt thiết kế thể thao, trang bị động cơ tăng áp

Mahindra vừa giới thiệu XUV 3XO ZNG tại thị trường Ấn Độ,

Thông tin từ Tạp chí công nghệ Techz, Mahindra vừa giới thiệu XUV 3XO ZNG tại thị trường Ấn Độ, bổ sung phiên bản sử dụng động cơ xăng-CNG tăng áp cho dòng SUV cỡ nhỏ XUV 3XO. Mẫu xe có giá bán từ 9,99 lakh rupee (khoảng 270 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhưng vẫn ưu tiên khả năng vận hành mạnh mẽ.

Điểm nhấn của Mahindra XUV 3XO ZNG là động cơ xăng-CNG tăng áp dung tích 1,2 lít, cho công suất 111 PS và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, với mức tiêu thụ nhiên liệu CNG được công bố ở mức 24,7 km/kg. Theo Mahindra, đây là một trong số ít mẫu SUV sử dụng CNG trong phân khúc được trang bị động cơ tăng áp, đồng thời sở hữu thông số công suất và mô-men xoắn thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Động cơ tăng áp kết hợp nhiên liệu CNGMahindra XUV 3XO ZNG sử dụng động cơ xăng-CNG tăng áp dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất 111 PS và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong khi vẫn tận dụng lợi thế về chi phí nhiên liệu của CNG.

Điểm nhấn của Mahindra XUV 3XO ZNG là động cơ xăng-CNG tăng áp

Theo công bố của nhà sản xuất, xe tiêu thụ 24,7 km/kg CNG. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h đạt 4,9 giây, trong khi thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 11,8 giây khi xe vận hành bằng CNG.

Bên cạnh động cơ mới, XUV 3XO ZNG còn có màn hình hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực cho cả xăng và CNG. Trang bị này giúp người lái theo dõi lượng nhiên liệu tiêu hao trong quá trình vận hành.

Một trong những điểm đáng chú ý trên XUV 3XO ZNG là hệ thống hai bình CNG được bố trí dưới sàn xe. Cách sắp xếp này giúp duy trì mặt sàn khoang hành lý tương đối phẳng, đồng thời giữ lại dung tích chứa đồ hữu dụng 270 lít.

Mặt sàn phẳng và nằm ngang với mép cửa khoang hành lý giúp việc xếp, dỡ hành lý thuận tiện hơn. Tuy nhiên, dung tích 270 lít vẫn ở mức tương đối khiêm tốn so với nhu cầu sử dụng của một mẫu SUV, đặc biệt khi phiên bản XUV 3XO chạy xăng thông thường vốn cũng không nổi bật về khả năng chứa đồ.

Ở phiên bản CNG cao cấp nhất, Mahindra XUV 3XO ZNG được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Xe còn có màn hình kỹ thuật số 10,25 inch dành cho người lái, tích hợp khả năng hiển thị mức tiêu thụ CNG theo thời gian thực.

XUV 3XO ZNG còn có màn hình hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực cho cả xăng và CNG.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn, đèn pha LED, đèn chiếu sáng ban ngày LED và ghế lái điều chỉnh độ cao.

Về an toàn, xe được trang bị 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi. Các tính năng khác gồm mở khóa và khởi động không cần chìa khóa, đèn pha tự động, gạt mưa cảm biến nước mưa và các điểm neo ghế trẻ em ISOFIX.





Xe được trang bị 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC),

Đáng chú ý, dòng Mahindra XUV 3XO đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của Bharat NCAP (BNCAP).

Ngoài phiên bản xăng-CNG tăng áp mới, Mahindra XUV 3XO còn có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1,2 lít, xăng tăng áp T-GDi 1,2 lít và diesel 1,5 lít.

Động cơ xăng tăng áp 1,2 lít cho công suất 111 PS và mô-men xoắn 200 Nm. Phiên bản xăng tăng áp T-GDi có công suất 131 PS và mô-men xoắn 230 Nm, trong khi động cơ diesel 1,5 lít đạt công suất 117 PS và mô-men xoắn 300 Nm.

Mahindra XUV 3XO đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của Bharat NCAP

Tùy phiên bản, xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn tự động hóa AMT 6 cấp. Toàn bộ các cấu hình động cơ nêu trên đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước.Với phiên bản XUV 3XO ZNG, Mahindra hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu của CNG với hiệu suất vận hành của động cơ tăng áp. Mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với những dòng xe có tùy chọn CNG lắp đặt từ nhà máy như Tata Nexon, Maruti Brezza, Maruti Fronx và Tata Punch.

Giá SUV 5 chỗ XUV 3XO ZNG

SUV 5 chỗ XUV 3XO ZNG, có giá bán từ 9,99 lakh rupee (khoảng 270 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhưng vẫn ưu tiên khả năng vận hành mạnh mẽ.Siêu xe

Ngoài ra, XUV 3XO còn nằm trong nhóm cạnh tranh với Kia Sonet, Renault Kiger, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Toyota Taisor và Kia Syros.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.