Ngang tầm Air Blade, xe ga 125cc Honda giá 31,2 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị ABS xịn xò

Honda bán xe ga động cơ 160cc giá 45 triệu đồng trang bị ấn tượng, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Honda bán xe ga động cơ 160cc có thiết kế thể thao hơn cả Air Blade, trang bị ấn tượng, giá bán chỉ 45 triệu đồng.

Xe ga 125cc Honda thiết kế mạnh mẽ, trang bị ABS xịn xò

Honda NS125FX 125cc.





Liên doanh Sundiro Honda vừa ra mắt mẫu xe tay ga Honda NS125FX 125cc tại Trung Quốc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao. Xe sở hữu thiết kế góc cạnh, vuông vức mang hơi hướng cơ khí, tạo khác biệt so với các mẫu xe tay ga đô thị truyền thống.

Honda NS125FX được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, gồm đèn pha projector, đèn định vị ban ngày, đèn hậu và đèn báo rẽ. Bảng đồng hồ sử dụng màn hình VA LCD, hỗ trợ hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng. Phía sau xe có tay nắm bằng nhôm, đồng thời cung cấp tùy chọn trang bị thùng chứa đồ, tăng tính tiện dụng khi sử dụng hằng ngày.

NS125FX được trang bị khối động cơ eSP 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9.5 mã lực (7kW) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10Nm tại 5.750 vòng/phút. Honda công bố vận tốc tối đa đạt 90km/h cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 2,0 lít/100km (tương đương 50km/lít). Bình xăng dung tích 5,7 lít.

Honda NS125FX phân phối tại Trung Quốc với ba biến thể: phanh đĩa tiêu chuẩn, phanh đĩa kèm thùng chứa đồ phía sau và phiên bản nâng cấp có ABS. Hệ thống phanh sử dụng đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Ở bản cao cấp, hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước được trang bị. Các tính năng liên quan tới an toàn khác bao gồm đèn cảnh báo nguy hiểm Hazard và ngắt máy tự động khi gạt chân chống phụ.

Honda NS125FX phân phối tại Trung Quốc với ba biến thể

Hệ thống giảm xóc phía sau có thể tùy chỉnh tải trọng 5 cấp độ. Xe trang bị vành trước 12 inch (lốp 90/90-12) và vành sau 10 inch (lốp 100/90-10). Chiều cao yên đạt 740mm giúp người lái dễ dàng chống chân. Trọng lượng NS125FX là 106kg cho bản tiêu chuẩn và ABS, riêng bản tích hợp thùng sau nặng 110kg.

Về tiện ích, xe sở hữu sàn để chân phẳng rộng rãi, hộc chứa đồ phía trước mở tích hợp cổng sạc 20W cho cả chuẩn USB Type-A lẫn Type-C, cùng không gian cốp dưới yên chiếm khoảng 3/4 diện tích yên xe, vừa vặn đựng mũ bảo hiểm, áo mưa và vật dụng cá nhân.

Honda NS125FX được trang bị ngang cỡ xe Air Blade nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Honda NS125FX còn có bản giới hạn Freedom Gundam Limited Edition, hợp tác với thương hiệu anime Mobile Suit Gundam SEED. Xe nổi bật với bộ tem trắng, xanh chủ đạo, kết hợp các điểm nhấn đỏ và vàng lấy cảm hứng từ robot Freedom Gundam. Phần ốp hông được trang trí bằng đồ họa mô phỏng cánh lưng robot, đi kèm mã hiệu và logo riêng.

Giá xe ga 125cc Honda NS125FX

Tại Trung Quốc, Honda NS125FX có giá khởi điểm 8.080 nhân dân tệ (khoảng 31,25 triệu đồng) cho bản phanh đĩa tiêu chuẩn. Phiên bản phanh đĩa kèm thùng sau có giá 8.380 nhân dân tệ (32,41 triệu đồng), trong khi bản trang bị phanh ABS được niêm yết ở mức 8.980 nhân dân tệ. Đắt nhất là bản giới hạn Freedom Gundam, có giá 9.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 38,6 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

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SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.