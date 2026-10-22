Chất hơn Honda Future, xe số 115cc Yamaha ở Việt Nam giá 35,8 triệu đồng thiết kế độc đáo, bán ra số lượng cực hiếm

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Xe số 115cc Yamaha ở Việt Nam giá 35,8 triệu đồng thiết kế độc đáo, bán ra số lượng cực hiếm

PG-1 ABS mới phiên bản giới hạn màu mới.

Mới đây, Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục làm mới danh mục PG-1 với phiên bản PG-1 ABS mới phiên bản giới hạn màu mới.

Việc bổ sung phiên bản màu mới tiếp tục mở rộng lựa chọn cho người dùng yêu thích PG-1 – dòng xe hướng đến phong cách sống tự do, cá tính và những hành trình khám phá vượt ra ngoài phạm vi di chuyển thường nhật.

PG-1 theo đuổi ngôn ngữ thiết kế scrambler

PG-1 theo đuổi ngôn ngữ thiết kế scrambler pha trộn phong cách retro hiện đại, với tạo hình tối giản, khỏe khoắn và chú trọng tính thực dụng. Cụm đèn tròn đặc trưng, thân xe gọn gàng cùng những chi tiết cơ khí để lộ tạo nên diện mạo khác biệt so với các mẫu xe số phổ thông.

Theo Tạp chí Thời trang vàng, trên phiên bản giới hạn màu mới, sắc đen mang đến thêm một lựa chọn dành cho những khách hàng ưa chuộng vẻ ngoài mạnh mẽ, trầm tính và dễ thể hiện dấu ấn cá nhân. Phong cách thiết kế này cũng phù hợp với xu hướng cá nhân hóa phương tiện, từ lựa chọn phụ kiện đến cách sử dụng xe trong những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Theo Yamaha, thiết kế của PG-1 hướng đến tinh thần “Tough and Timeless” – khỏe khoắn và không lỗi thời. Phần đầu xe và nắp công tắc chính được làm mới theo định hướng thiết kế này, góp phần hoàn thiện diện mạo của mẫu xe.

Khác biệt đáng chú ý của PG-1 ABS nằm ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Công nghệ này giúp hạn chế hiện tượng bánh xe bị bó cứng khi phanh trong những điều kiện nhất định, qua đó hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện.

Theo Yamaha, thiết kế của PG-1 hướng đến tinh thần “Tough and Timeless”

Theo thông số Yamaha công bố, xe sử dụng đĩa phanh trước đường kính 245 mm, lớn hơn mức 220 mm trên phiên bản tiêu chuẩn. Giá đỡ và cụm phanh cũng được cải thiện nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của phiên bản ABS.

Bên cạnh đó, mẫu xe được trang bị màn hình LCD dạng tròn, kết hợp phong cách cổ điển với khả năng hiển thị các thông tin như tốc độ, vòng tua động cơ, cấp số, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.

Khác biệt đáng chú ý của PG-1 ABS nằm ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Hệ thống phuộc trước thiết kế dạng chữ H, sử dụng ti phuộc đường kính 30 mm và hành trình 130 mm. Phía sau là hệ thống giảm xóc đôi với kết cấu cơ khí lộ ra ngoài, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa góp phần hình thành phong cách đặc trưng của PG-1.

Yamaha PG-1 ABS sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 113,7 cc. Cấu hình này hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời phù hợp với những chuyến đi khám phá ở cự ly vừa phải.





Yamaha PG-1 ABS sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn

Với thiết kế gọn gàng cùng phong cách scrambler, PG-1 không chỉ được định vị như một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại mà còn hướng đến nhóm khách hàng xem chiếc xe là một phần của phong cách sống. Khả năng cá nhân hóa ngoại hình và tinh thần khám phá là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút riêng của dòng xe này.

Việc bổ sung phiên bản màu mới cho thấy Yamaha tiếp tục duy trì sự đa dạng trong danh mục PG-1, bên cạnh các phiên bản ABS cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn.

Với thiết kế cổ điển pha hiện đại, trang bị ABS và màu sắc mới, PG-1 ABS phiên bản giới hạn tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe số có diện mạo khác biệt, phục vụ nhu cầu đi lại.

Giá xe số 115cc Yamaha PG-1 ABS

Theo ghi nhận từ Tạp chí công nghệ Techz, PG-1 ABS mới đã có mặt tại đại lý với giá bán lẻ đề xuất 35.837.000 đồng.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.



