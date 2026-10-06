Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết khác như thế nào với giá thế giới?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua

Vào lúc 9h30', giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay cũng giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 6/10 giảm nhẹ và lùi xuống dưới 4.140 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động mạnh trong biên độ gần 50 USD, có thời điểm vọt lên trên 4.170 USD/ounce rồi quay đầu lao dốc.

Tới 6h45 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.136,3 USD/ounce (mua vào) và 4.138,3 USD/ounce (bán ra).