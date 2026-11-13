Anh chị chồng góp tiền đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm mẹ tai biến, chồng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn mới có được con, tôi luôn xem con trai là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Cũng vì không muốn con buồn, không muốn phá vỡ mái ấm mà mình đã vất vả gây dựng, tôi nhiều lần tha thứ cho người chồng ngoại tình. Nhưng khi quyết định ly hôn sau những tổn thương lặp đi lặp lại, một câu nói của con trai 15 tuổi đã khiến tôi chùn bước...