Thường xuyên nhận hàng hộ đồng nghiệp, tôi chết lặng khi bị đổ lỗi vì một món đồ thất lạc

Tôi vốn nghĩ nhận giúp đồng nghiệp vài gói hàng là chuyện nhỏ, nhất là khi bàn làm việc của tôi gần cửa ra vào. Thế nhưng, từ một sự giúp đỡ không đáng kể, tôi dần trở thành người chuyên nhận hàng thay người khác. Cho đến một ngày, một món đồ có giá trị bị thất lạc, người đầu tiên bị gọi tên và chất vấn lại chính là tôi.

Tôi làm việc tại một công ty truyền thông đã gần 6 năm. Phòng tôi có hơn chục người, mỗi người một vị trí, công việc khá bận rộn. Bàn của tôi nằm gần quầy lễ tân nên mỗi khi shipper đến giao đồ, tôi thường là người được nhờ nhận giúp.

Ban đầu, chuyện này rất đơn giản. Một chị đồng nghiệp nhắn tin nhờ nhận hộ chiếc áo, người khác nhờ cầm giúp hộp mỹ phẩm vì đang họp. Tôi vui vẻ giúp đỡ, nghĩ rằng mọi người làm cùng nhau, hỗ trợ nhau một chút cũng chẳng mất gì.

Sau vài lần, việc nhận hàng hộ dần trở thành thói quen. Có người đặt đồ ăn, có người mua quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng. Không ít hôm, tôi vừa làm việc vừa phải nghe điện thoại của shipper, kiểm tra tên người nhận, ký xác nhận rồi xếp hàng vào một góc bàn.

Có lần tôi còn phải ở lại muộn gần nửa tiếng chỉ để chờ đồng nghiệp xuống lấy món hàng vì người đó bận họp. Tôi không phàn nàn, chỉ nghĩ giúp được mọi người thì giúp.

Điều đáng nói là càng về sau, nhiều người không còn hỏi tôi có tiện hay không mà mặc nhiên điền số điện thoại của tôi vào đơn hàng. Có hôm tôi nhận đến 5 - 6 gói đồ, trong khi công việc của mình cũng đang ngập đầu.

Tôi từng định nói không nhận nữa, nhưng rồi lại ngại. Sợ đồng nghiệp nghĩ mình khó tính, nhỏ nhen, chỉ một việc đơn giản cũng không muốn giúp. Vì thế, tôi cứ tiếp tục im lặng.

Nhận hàng hộ đồng nghiệp: Sự cố gói hàng gần 8 triệu đồng và yêu cầu đền bù bất ngờ

Rắc rối xảy ra vào một buổi chiều thứ Sáu. Hôm đó, chị Hương, đồng nghiệp ngồi cùng phòng, nhắn tin báo có một đơn hàng điện tử khá đắt tiền được giao đến. Chị nhờ tôi nhận giúp vì đang đi gặp khách hàng bên ngoài, cuối giờ sẽ quay lại lấy.

Khoảng 15 phút sau, shipper gọi điện. Tôi đang xử lý một báo cáo gấp nên chỉ kịp ra cửa nhận chiếc hộp, ký xác nhận rồi đặt lên chiếc bàn phụ cạnh tủ hồ sơ. Trên hộp có ghi tên chị Hương, tôi cũng chụp ảnh gửi vào nhóm chat để báo đã nhận được hàng.

Bất ngờ hứng chịu những lời đổ lỗi, trách móc gay gắt từ đồng nghiệp vì một món đồ thất lạc, dù trước đó tôi chỉ có ý tốt nhận hàng giùm. Ảnh minh họa

Đến cuối giờ, chị Hương quay lại nhưng chiếc hộp không còn ở vị trí cũ. Chị hỏi tôi đã cất đi đâu. Tôi khẳng định mình chỉ đặt hàng trên bàn phụ như mọi lần. Hai chị em cùng tìm quanh phòng, hỏi cả nhân viên vệ sinh nhưng không thấy.

Ban đầu, tôi nghĩ có thể ai đó cầm nhầm. Nhưng khi chị Hương kiểm tra đơn hàng và biết món đồ trị giá gần 8 triệu đồng, thái độ của chị lập tức thay đổi.

Chị nhìn tôi rồi hỏi: "Em nhận hàng hộ chị mà không cất cẩn thận à? Hàng đắt tiền thế này, giờ mất thì ai chịu trách nhiệm?".

Tôi bối rối giải thích rằng mình chỉ nhận giúp, đã chụp ảnh báo chị và không hề có nhiệm vụ trông giữ hàng hóa. Nhưng chị Hương vẫn tỏ vẻ không hài lòng, nói rằng nếu tôi không nhận thì chị đã yêu cầu shipper giao vào hôm khác.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.

Sự nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp bỗng biến thành gánh nặng trách nhiệm khi sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Tôi không hiểu tại sao một việc giúp đỡ tự nguyện lại bỗng biến thành trách nhiệm mà tôi phải gánh. Tôi nhận hàng hộ vì nghĩ đồng nghiệp tin tưởng, chứ đâu phải đã nhận lời bảo quản một món đồ giá trị đến khi chủ nhân quay lại.

Sự việc càng căng thẳng khi sáng thứ Hai, chị Hương đề nghị tôi cùng chịu một nửa số tiền nếu không tìm được món hàng. Chị cho rằng tôi là người trực tiếp nhận và để hàng ở bàn, nên ít nhiều phải có trách nhiệm.

Tôi thực sự sốc. Lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, tôi cảm thấy việc mình quá dễ tính đã đẩy bản thân vào một tình huống khó xử đến vậy.

Camera minh oan và bài học về ranh giới nơi công sở

May mắn, trưởng phòng đề nghị kiểm tra lại camera khu vực làm việc. Hình ảnh cho thấy sau khi tôi đặt hộp hàng lên bàn phụ, một nhân viên giao nhận hồ sơ của công ty đã chuyển chiếc hộp sang khu vực lưu trữ vì tưởng đó là tài liệu cần bàn giao. Sau đó, hộp hàng được tìm thấy nguyên vẹn trong kho.

Món đồ không mất, nhưng tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng. Điều khiến tôi buồn là trong suốt thời gian xảy ra sự việc, chị Hương không một lần nghĩ đến khả năng có chuyện ngoài ý muốn, mà lập tức mặc định tôi là người phải chịu lỗi.

Sau khi nhận lại hàng, chị chỉ nói một câu ngắn gọn: "May mà tìm được, không thì phiền phức to". Không có lời xin lỗi, cũng chẳng có lời cảm ơn vì tôi đã mất gần cả buổi để cùng tìm kiếm món đồ không thuộc trách nhiệm của mình.

Học cách từ chối đúng lúc giúp môi trường công sở giữ được sự tôn trọng và tránh những phiền phức không đáng có.

Hôm ấy, tôi quyết định thay đổi một thói quen đã kéo dài nhiều tháng. Khi một đồng nghiệp khác nhắn tin nhờ nhận hàng hộ, tôi lịch sự trả lời rằng từ nay mọi người nên chủ động nhận hàng hoặc đăng ký giao vào thời gian có mặt tại văn phòng.

Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, có người đùa rằng tôi khó tính hơn trước. Tôi chỉ cười, không giải thích nhiều.

Tôi vẫn sẵn lòng giúp đồng nghiệp khi thực sự cần thiết, nhưng không muốn biến sự nhiệt tình thành một nghĩa vụ mặc định. Tôi cũng không muốn vì ngại một lời từ chối mà phải nhận về những phiền phức không đáng có.

Đi làm, ai cũng cần sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tôi nghĩ sự tử tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và đi kèm với sự tôn trọng.

Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu rằng đôi khi điều khó nhất ở nơi công sở không phải là nói không với một việc lớn, mà là đủ dũng khí từ chối những việc nhỏ mà người khác đã quen coi là trách nhiệm của mình.

Hồng Anh